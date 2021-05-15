Иранские арбузы за 100 рублей, дыня – за полтора и огурчики за 3,50: что почем на Комаровке в середине мая

Огурчики - невероятные Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Суббота (пусть и рабочая) в середине мая - разве может быть лучшее время, чтобы пробежаться по центральному столичному рынку? И вот - мы «Комаровке».

Средняя цена - 3,5 рубля за кило Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Количество покупателей и продавцов (а мы были с утра) - в паритете: первые неспешно шествуют от прилавка к прилавку, вторые - уже в ожидании активной торговли.

Много яблок - в среднем около трех рублей за кило, хотя, есть и по рублю. Рядом - перуанское манго: зелено-красное. Да и цена, кажется, вполне себе доступная - 2 рубля за штучку. Груши, что называется, в ассортименте, можно найти за 4-5 рублей за килограмм. Появились сливы: крупные, наливные, ярко-фиолетовые, просят от трех рублей за тот же вес.

Торговля идет бойко Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Много, очень много огурцов. Цена за небольшие, с пупырышками огурчики стартует от трех рублей за килограмм.

В начале одного из центральных рядов торгует обаятельная блондинка Людмила. На прилавке у нее идеальные - один в один - огурчики.

Людмила приехала из агрогородка Белемичи в Столинском районе Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- У нас с братом и отцом большое хозяйство. Специализируемся на огурцах и помидорах. Так что у нас - настоящие, «свойские» огурчики, - бойко говорит она.

- А откуда вы?

- Белемичи. Это агрогородок в Столинском районе. Брестская область. Огурцами, да, собственно, и помидорами мы начинаем заниматься еще зимой - ближе к концу января, - тогда высаживаем семена. Еще растим капусту - и раннюю, и среднюю, и позднюю, не так давно стали заниматься кукурузой. Но это уже ближе к августу. Если об огурцах говорить, то в теплицу мы пересаживаем их еще в марте месяце. И дальше – топить, обогревать.

- Большое хозяйство у вас?

- И у меня, и брата - трое детей. Поэтому, да, большое. 80 соток – это общая площадь наших теплиц под огурцы. Отапливаем мы теплицы дровами. Сколько их уходит за сезон? Отвечу так: очень много. Очень. Чтобы вы понимали, в одной теплице у нас –25 печек. Тяжелый это труд, если все с душой делать. Но мы так и привыкли - этим живем.

Клубника в среднем - 6 рублей за 500 грамм Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Людмила в этот день привезла на Комаровку тонну огурцов. Решаем попробовать: хрустящий, сочный, свежайший огурчик. Однозначно стоит своих трех с половиной рублей за кило. Продавец в это время продолжает свой рассказ.

- Срываются огурцы через день. Примерно 40% урожая мы продаем сами: пока брат там, что называется на хозяйстве, я здесь торгую.

- А оставшиеся 60% выращенных огурцов куда? Это же большая часть выходит?

- Там у себя продаем, на месте, в машины. К нам же из России приезжают - очереди выращиваются. Разница в цене? Ну, вот этим перекупам, которые приезжают, отдаем примерно за два с половиной рубля за кило. Но выбора особо не остается - тут, на рынке, все продать просто не успеваешь. Сейчас еще, сами понимаете, не пик сезона: скоро огурцов будет просто навалом, думаю, что и на Комаровке можно будет за рубль кило купить - дождемся июня. Ну а у нас уже помидоры поспевают: две-две с половиной недели и привезем свой томат. Приходите, попробуете! Не пожалеете!

Покупатели не спешат и никуда не торопятся Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Огурцы у Людмилы, действительно, классные. Мы же двигаемся дальше, осматриваемся. Есть помидоры, на некоторых ценниках указано, что белорусские. «Очень вкусный РБ» продают за 4 рубля. «Торнадо. Брест» - 3,9 рубля, немного дешевле - три с половиной рубля - «Роминдос» (тоже, указано, что брестский). Польская «Малиновка» - 6,5 рубля.

Из ценовых рекордов - «Помидор очень сладкий. Узбекистан». Продают ни много ни мало за 35 рублей, на этом же прилавке – «Помидор грунтовой. Азербайджан» - 12,99. В общем, цены разнятся, выбор есть - на любой вкус и кошелек. Но, думается, есть смысл дождаться, когда Людмила приедет на рынок со своим томатом - цены, будем надеяться, будут демократичными.

Много кабачков - от трех рублей, Можно найти отличный с виду виноград - даже от 5 рублей (при желании, конечно, можно отыскать и в три раза дороже).

Продавцы на Комаровке - очень яркие Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Есть удивительное для середины мая предложение - арбузы. Стоят 5,5 рубля за кило. На каждом арбузе - наклейка «Super Lux». Вырастили их в Иране.

Вес "арбузика" - 18 кило - почти 100 рублей Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Как спрос? Берут?

- Да, покупают. Берут, не то, чтобы, конечно, влет расходились, но покупатели есть. Взвешиваю вам!

Не успеваем глазом моргнуть, как парень ловко берет арбузик и кладет его на весы. Раздается писк - экран весов зависает.

- Не рассчитаны они на такой вес, - поясняет продавец. - Но он, примерно, килограмм 18 весит. Пять с половиной рублей за кило умножаем на 17. Итого - 99 рублей. Вам отдам за 99 берите. Доставка до машины - бесплатно у нас.

Мы без машины, обещаем подумать – надо себя иногда радовать. Но сто рублей за арбуз – с этой мыслью надо сжиться.

Катерина работает на рынке уже двадцать лет Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Если все-таки хочется диковинки - на Комаровке найдете сто процентов. И, кстати, совсем недорого.

- Это вкуснятина просто - испанская дыня. А цена - еще более вкусная: всего полтора рубля за килограмм.

- Сами пробовали? Реально вкусная?

- Честно? Нет еще. Но у меня есть пару постоянных покупательниц, дыньки эти у нас нечасто бывают. Так вот мои постоянные дамы покупают их – очень хвалят, сочные, сладкие. Ай, что там говорить, одна штучка весит около рубля. Угощаю вас! – неожиданно говорит продавец по имени Катерина.

- Сегодня у меня просто день снятия проб, - отвечаю я. - Огурцы были классные, давайте, попробуем дыньку, у меня принцип простой: бьют - беги, дают - бери, - в шутку отвечаю я.

Дынька, и правда, вкуснейшая! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дынька оказывается сочной, вкус яркий, как говорят сейчас «за свои деньги - топчик». А с учетом того, что угостили - просто рай на земле.

Благодарим Катерину и направляемся к рядам с картошкой, свеклой, морковкой.

Среди покупателей - представительного вида мужчины в спортивных костюмах с нашивками ХК "Юность" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По данным Белстата за четыре минувших месяца этого года последняя – простая, традиционная морковка - подорожала почти на 50%.

Средняя цена на Комаровке - три рубля за килограмм. «Морковь сочная сладкая «Каратэль» - 3,50. В одном месте есть предложение «на скидке»: килограмм моркови продают за полтора рубля.

Продавцы говорят: будет новый урожай - цены на морковь снизятся Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Она немного некондиционная, ломанная, но на вкусовых качествах это никак не отразилось, - говорит мне продавец, улавливая заинтересованный взгляд в сторону самой недорогой на рынке моркови. - Если хотите целую, крепкую, то за три рубля вам отдам.

- Статистики подcчитали, что морковь в этом году сильно подорожала, заметили? – спрашиваю я.

- Ай, мы каждый год такое проходим. Это же морковь прошлогодняя - ее надо не только вырастить, но и сохранить, а это - сами понимаете - деньги, затраты. Будет новый урожай - спадут цены, - отвечает тонко разбирающаяся в законах спроса и предложения продавец.

У Дмитрия - огромное количество постоянных покупателей, которые придерживаются принципов правильного питания Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Уже на выходе вижу молодого в соломенной шляпе. Он быстро раскладывает на прилавок свой товар: зелень, редис.

Около продавца - а зовут его Дмитрий - постепенно собираются люди.

Уйти с Комаровки с пустыми руками - невозможно Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Ну, Дима, ты, как только приезжаешь, сразу очередь, - шутят его коллеги. – Все твои, постоянные, которые «на ПП – правильном питании».

- А ревень, ревень-то есть? - интересуются покупательницы.

- Есть!

- А почем?

- Еще не понял: или 10 рублей или 8. Посмотрим, - смеется продавец. – Берите сейчас за восемь, отдам. Самое главное для меня - вечером домой ехать, все без остатка распродав, тогда, я считаю, день удался.

Ревень - настоящий кладезь витаминов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

И с этим трудно не согласиться.

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