Parimatch и 21vek.by договорились о digital-партнерстве

До конца 2021 года компании представят совместные проекты для игроков Parimatch и клиентов онлайн-магазина 21vek.by. Цель на ближайшее время – разработать уникальную линейку мерча.

– 21vek.by – крупнейший онлайн-гипермаркет с 16-летней историей и качественным сервисом. Компания Parimatch – букмекер №1 в Беларуси. Подписывая договор, мы сможем предложить нашим клиентам эксклюзивные бонусные опции. К лету мы планируем запустить PM Store, сейчас активно работаем над этим. Для клиентов Parimatch – это возможность приобрести мерч в коллаборации с нашими партнерами из большого спорта – футбольными клубами “Ювентус”, “Лестер”, “Эвертон”, испанской ЛаЛигой и другими локальными и глобальными амбассадорами бренда, – сказал Александр Осипов, руководитель проектов по развитию партнерских программ Parimatch Belarus.

– 21vek.by следует миссии обеспечивать лучший сервис и задавать высокие стандарты в сфере онлайн-ритейла. Расширение партнерских связей — одна из ключевых задач, которая приближает нас к большой цели: чтобы как можно больше беларусов могли совершать покупки в онлайн быстро, удобно и безопасно.

Мы надеемся, что партнерство наших компаний даст клиентам больше возможностей для приятных покупок и ярких впечатлений, — отметил руководитель подразделения продвижения 21vek.by Ричард Мишук.

Parimatch объединяет технологии, бизнес и спорт, чтобы дарить игрокам эмоции с помощью инноваций. Основанная в 1994 году, компания превратилась в один из крупнейших букмекерских брендов в Европе и СНГ. Parimatch Belarus – технологическая компания, флагман в индустрии беттинга РБ — гордится надежным букмекерским и игровым приложением на инновационной цифровой платформе для мобильных устройств.