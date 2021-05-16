Коронавирус в Беларуси, последние новости на 16 мая 2021 года: из-за вируса отменили матч Беларусь-Казахстан, а лысые люди более тяжело переносят COVID-19 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По последним данным, в Беларуси заболели 374 714 человек. Прирост за сутки в этот раз – 1 363 человека, это больше, чем в предыдущие сутки. Число ежедневных смертей от коронавируса уже привычные – десять человек. За все время распространения COVID-19 в Беларуси умерли - 2 691 человек. Количество выздоровевших за сутки – 1 382 человека.

Также минздрав сообщил и о количестве сделанных тестов: 6 070 189 за все время, в том числе 19 359 за последние сутки.

Темпы распространения коронавируса в мире чуть-чуть замедлились. Число ежедневных случаев пошло на спад – около 713 тысяч зараженных в сутки. Число ежедневных смертей тоже пошло вниз. Всего в мире от ковида уже умерли 3,37 миллиона человек. Больше всего – в США, Бразилии, Индии, Мексике, Англии, Италии и России. Ситуация у наших соседей тоже печальная: в Польше от ковида уже умерли 71 609 человек, в Литве – 4 088, в Латвии – 2 257, в Украине – 47 942 человека.

Из-за положительного теста на коронавирус отменен хоккейный матч Беларусь – Казахстан

Товарищеский хоккейный матч между сборными Беларуси и Казахстана должен был пройти 15 мая, сообщает сайт Федерации хоккея Казахстана. Но 14 мая после прохождения очередного ПЦР-тестирования у представителя делегации сборной Казахстана был выявлен положительный результат на COVID-19. Повторный тест также дал положительный результат – мужчину отправили на десятидневную самоизоляцию.

Вечером 14 мая все представители сборной Казахстана сдали анализы на наличие антител. По результатам тестирования организационный комитет чемпионата мира-2021 разрешил сборной Казахстана продолжить тренировочный процесс без проведения матча со сборной Беларуси для минимизации рисков перед началом чемпионата мира.

С 16 мая все участники турнира уходят на запланированную самоизоляцию.

В Америке вакцинированным разрешили ходить без масок. Но есть нюанс

В США объявили о «плюшках» для тех, кто вакцинировался – им разрешили не носить маски и не соблюдать социальную дистанцию. Правда, есть нюанс: вакцинированные все равно должны будут носить маски в автобусах, самолетах и поездах, а также в больницах, домах престарелых и в тюрьмах. Надеть на вакцинированного маску могут также, если этого предусматривает законодательство отдельных штатов и территорий.

Медики огорошили: лысые люди более тяжело переносят COVID-19

Медики нашли закономерность, которую не могут объяснить: лысые люди переносят ковид тяжелее. Появилось сразу три исследования по этому вопросу.

-Известно, что пожилые представители сильного пола чаще теряют волосы, и более 50% мужчин сталкиваются с облысением после 50-60 лет. А в старшей возрастной группе коронавирус протекает тяжелее, так что никаких противоречий здесь нет. Остается лишь выяснить, связано ли само облысение с более тяжелой формой коронавируса, - сообщает издание.

Ученые еще в 2020 году выявили связь между облысением и повышенной вероятностью госпитализации пациентов с ковидом. Позже была доказана связь между особенностями одного из генов и риском попадания в реанимацию с коронавирусом. Обладатели этого гена в подавляющем большинстве имели облысение.

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