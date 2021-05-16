Волевая победа БАТЭ над "Рухом": гонка за медали продолжается

Чемпионат Беларуси по футболу. ФК БАТЭ - ФК "Рух (Брест). 15 мая 2021 года. "Борис-Арена", г. Борисов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Возвращение ФК «БАТЭ» на родной газон "Борисов-Арены" оказалось результативным и радостным для болельщиков. Зрители увидели пять забитых голов, в рамку борисовчан неожиданно вернулся Илья Чичкан, а "руховцы" удивили схемой в три центральных защитника. Матч примечателен и тем, что нынешний тренер "Руха" Кирилл Ольшевский в прошлом сезоне тренировал БАТЭ.

Чемпионат Беларуси по футболу. ФК БАТЭ - ФК "Рух (Брест). 15 мая 2021 года. "Борис-Арена". г. Борисов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Первые 15 минут матча борисовчане полностью доминировали на поле, но с реализацией не везло. И уже на 19-й минуте матча Евгений, с футбольно-поэтической фамилией, Шевченко открыл счет встречи - 0:1, неожиданно, но футбол есть футбол. После забитого гола "руховцами" игра изменилась, и голевые моменты стали возникать и у ворот борисовчан.

Олег Страханович - лучший футболист чемпионата Беларуси 2006 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На 24-й минуте матча Умаров длинным пасом верхом находит на дальней штанге набегающего Павла Нехайчика и счет становится равным - 1:1. Не прошло и двух минут как Денис Гречихо дальним ударом из-за пределов штрафной поразил "девятку", Чичкан был бессилен. В первом тайме борисовчанам так и не удалось взломать оборону "Руха" и на перерыв команды ушли при счете 1:2.

Шохбоз Умаровв атаке. ФК БАТЭ (Борисов). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во второй половине встречи хозяева смогли сравнять счет только к 71-й минуте. Станислав Драгун забил второй гол в ворота Павлюченко. Голкипер "Руха" на 76-й минуте выручил команду после удара Павла Нехайчика, но был бессилен на 82-й. Тор Виллюм Виллюмссон точным, хлестким и сильным ударом устанавливает окончательный счет матча - 3:2.

"Ну как же так?" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Чемпионат Беларуси по футболу. 9-й тур.

15 мая 2021 года. г. Борисов. "Борисов-Арена". 3211 зрителей.

ФК БАТЭ (Борисов) - ФК "Рух" (Брест) - 3:2

Судьи: А.Кульбаков, С.Теслюк (оба - Гомель), Д.Жук (Минск).

ФК БАТЭ: Чичкан (вратарь), Нечаев, Я. Филипович, Рыбак (Копитович, 35 мин.), А. Филипович, Карасев (Виллюмссон, 67 мин.), Яблонский, Умаров (Милич, 59 мин.), Драгун (капитан) (Сигневич, 78 мин.), Нехайчик, Скавыш.

Запасные: Кудравец, С. Волков, Бессмертный, Малькевич, Володько.

ФК "Рух": Павлюченко (вратарь), Юзепчук, Рахманов (капитан), Кики, Виллиам (Черноок, 90 мин.), Печенин, Шевченко (Йович, 73 мин.), Гречихо, Тве (Диалло, 46 мин.), Концевой (Савицкий, 76 мин.), Лаптев (Садовский, 65 мин.).

Запасные: Нечаев, Вегеря, Гурбан, Петренко, Цепенков.

Голы: 0:1 - Шевченко (19 мин.). 1:1 - Нехайчик (24 мин.). 1:2 - Гречихо (26 мин.). 2:2 - Драгун (71 мин). 3:2 - Виллюмссон (82 мин.).

Предупреждения: Рыбак (24 мин.), Печенин (61 мин.), Яблонский (88 мин.).

Чемпионат Беларуси по футболу. ФК БАТЭ (Борисов) - ФК "Рух (Брест). 15 мая 2021 года. "Борис-Арена". г. Борисов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

0:1. 19 минута матча. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В атаке Евгений Яблонский. ФК БАТЭ (Борисов). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Павел Павлюченко - вратарь ФК "Рух" (Брест). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На газоне Роман Юзепчук. Главный арбитр матча Алексей Кульбаков интересуется его состоянием. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Футбол, футболом, а ужин по расписанию. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Шохбоз умаров. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Борьба на втором этаже. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщик. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В перерыве матча. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чемпионат Беларуси по футболу. ФК БАТЭ (Борисов) - ФК "Рух (Брест). 15 мая 2021 года. "Борис-Арена". г. Борисов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

78-я минута матча. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чемпионат Беларуси по футболу. ФК БАТЭ (Борисов) - ФК "Рух (Брест). 15 мая 2021 года. "Борис-Арена". г. Борисов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чемпионат Беларуси по футболу. ФК БАТЭ (Борисов) - ФК "Рух (Брест). 15 мая 2021 года. "Борис-Арена". г. Борисов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Оказание помощи Артёму Рахманову. ФК "Рух" (Брест). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Память. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

82-я минута матча. Гол Виллюмссона. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ликование трибун. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чемпионат Беларуси по футболу. ФК БАТЭ (Борисов) - ФК "Рух (Брест). 15 мая 2021 года. "Борис-Арена". г. Борисов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Победа. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Борьба на втором этаже. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Победа!!! Фото: Святослав ЗОРКИЙ