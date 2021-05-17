ТОП-15 фактов об аллергии, которые должен знать каждый

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Пока весь мир продолжает лихорадить от новой опасности - коронавируса, несколько на второй план отошли хронические болезни. Аллергия - в том числе. Но не стоит преуменьшать ее опасность: по данным ВОЗ, в мире от аллергических заболеваний страдает 30-40% населения. И проявляется аллергия далеко не только «текущим» носом - в некоторых случаях аллергические приступы могут привести к летальному исходу.

Об отличиях аллергии и простуды, реакции аллергиков на ковид и методах диагностики и лечения аллергии поговорили с Анной Петровной РУБАН, к.м.н., доцентом кафедры педиатрии БелМАПО.

00:05 - Как весной отличить аллергию от простуды?

00:22 - Какие есть меры профилактики для аллергиков весной?

01:20 - Какие анализы нужно сдать для выявления причины аллергии?

03:00 - Аллергия - это наследственное заболевание?

03:55 - Может ли аллергия без лечения перейти в астму?

05:01 - Может ли быть аллергия на антигистаминные препараты?

05:32 - Можно ли при аллергии на пыльцу употреблять каши из злаков, мед, отруби?

06:17 - Надо ли принимать антигистаминные препараты при укусе насекомых?

06:56 - Возникает ли привыкание к противоаллергическим препаратам?

07:35 - Как аллергики переносят ковид - тяжелее или легче?

08:37 - Можно ли аллергикам делать прививку от коронавируса?

09:22 - Непереносимость медицинских препаратов и аллергия на них - это разные вещи?

10:17 - Если ребенок отказывается от определенного продукта, это может вызвать аллергию в будущем?

10:38 - Если есть аллергия на кошку, можно ли завести не слишком пушистую собаку?

11:19 - Что предпочтительнее для детей, склонных к аллергии: капли или сироп?

11:55 - Как быть, если при искусственном вскармливании возникла кожная аллергия?