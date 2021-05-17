Коронавирус в Беларуси, последние новости на 17 мая 2021 года: в Беларуси появился местный вариант ковида, а российские врачи выяснили, в какую погоду вирус опаснее

С начала пандемии в нашей стране положительный тест на COVID-19 был зарегистрирован у 376 тыс. 341 человек Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За последние сутки в стране зарегистрированы 1 тыс. 627 пациентов с коронавирусом, домой выписали 1 тыс. 842 пациента.

С начала пандемии в нашей стране положительный тест на COVID-19 был зарегистрирован у 376 тыс. 341 человек. Выздоровели 367 тыс. 097 пациентов.

За время распространения коронавирусной инфекции в Беларуси умерли 2 тыс. 701 пациент с подтвержденным диагнозом. 10 из них, по данным Минздрава, скончались за последние сутки. За последние 24 часа провели 20 тыс. 711 тестов. Всего же в стране проведено 6 млн. 090 тыс. 900 тестов.

В Беларуси появился свой штамм коронавируса

Об этом сообщил заведующий лабораторией биобезопасности патогенных микроорганизмов Анатолий Красько.

- Присутствует слегка видоизмененный вариант местного происхождения, который адаптируется к нашей популяции, - рассказал собеседник изданию sb.by.

По словам Анатолия Красько, белорусский вариант ковида менее агрессивен по сравнению с индийским, однако ученые не исключают, что в популяции также может возникнуть эффективный вирус, уклоняющийся от иммунного ответа.

Сейчас в Беларуси циркулирует британский вариант ковида и те штаммы, что были завезены ранее. Индийский штамм медики пока не выявляли.

Болгария продлит режим чрезвычайной эпидситуации до конца июня, а в Италии готовятся к летнему сезону

Такое решение, вероятно, будет принято на следующей неделе, заявил в интервью телеканалу bTV главный санитарный врач страны Ангел Кунчев, сообщает ТАСС.

Вместе с продлением режима ЧС продлят и работу зеленых коридоров по вакцинации. Сейчас в стране вакцинировано больше 1 113 тысяч человек, больше 413 тысяч человек получили вторую дозу.

Число заразившихся коронавирусом в Болгарии снижается. Так, за последние сутки там выявили 203 новых случая, на 315 меньше, чем днем ранее.

С 1 мая в Болгарии открыт летний туристический сезон, страна пускает к себе иностранных туристов.

В Италии тем временем готовятся к приему туристов. С 16 мая в стране отменен карантин для прибывающих из стран ЕС и Шенгенской зоны. Пляжи оборудуют в соответствии с санитарными нормами. Зонтики и лежаки устанавливают в нескольких метрах друг от друга.

Врач рассказал, в какую погоду вирус наиболее опасен

Жизнеспособность вируса зависит в том числе от влажности воздуха – об этом рассказал главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков, его слова приводит РБК.

- Если высокая температура воздуха сопровождается высокой влажностью, это может быть опасно, потому что длительное нахождение в воздухе взвеси с вирусами будет способствовать росту заболеваемости.

Врач отметил, что вирус меньше активен, если помещение хорошо насыщено солнечными лучами.

- Что касается пересыхания слизистой, у большей части населения мегаполисов слизистая и так высушена, независимо от того, какая погода на улице. Везде работают кондиционеры, которые сушат воздух, в общественном транспорте воздух всегда сухой.

Напомним, ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал россиян пойти и сделать прививку от коронавируса, а не ждать возникновения третьей волны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Беларуси появился свой штамм COVID-19. Вот что о нем известно

Белорусский вариант коронавируса не такой агрессивный, как индийский, но ученые не исключают, что он может измениться (Читать далее)

Полгода масочного режима в Беларуси: вот в каких случаях из-за масок спорили, вызывали милицию и получали штрафы

Отменить масочный режим могут летом. А пока все обязаны носить лицевые повязки в общественных местах (Читать далее)