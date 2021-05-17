Убийство в столбцовской школе и захват заложников в детском саду: после стрельбы в Казани вспоминаем белорусские трагедии

Стихийный мемориал около школы № 175 в Казани Фото: Евгения БУБЛИК

Стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик этой школы - 19-летний Ильназ Галявиев. Он смертельно ранил двух учителей и семерых детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям.

В Беларуси подобных трагедий с таким количеством жертв, к счастью, не было. Мы вспомнили те, что произошли с участием детей и подростков.

11 июня 1996 года 43-летний Александр Зюльков пришел в минский детский сад № 511, заявил, что он террорист и захватил в заложники 15 детей, воспитателя и логопеда. Мужчина потребовал доставить в детский сад его медкарту, московского адвоката и съемочную группу популярной российской программы «Взгляд». На протяжении четырехчасовых переговоров Зюльков не выпускал из рук дипломат со взрывчаткой. К счастью, никто из детей тогда не пострадал – воспитатели передали их на улицу через окошко в туалете. Зюлькова обезвредили – его застрелил сотрудник «Алмаза».

8 октября 2016 17-летний минчанин Владислав Казакевич пришел в торговый центр «Европа», который находится в центре Минска, с топором и бензопилой, спрятанными в чехле гитары. Он напал на 43-летнюю женщину, она погибла. Еще два человека пострадали – уборщица ТЦ сумела увернуться от удара и получила легкое ранение. 46-летняя посетительница торгового центра получила два удара топором, женщина выжила.

На момент совершения преступления Казакевичу было 17 лет, поэтому суд назначил ему максимально возможное наказание для подростков – 15 лет лишения свободы. Казакевич был признан вменяемым. Через год Казакевича осудили еще раз за нападение с ножом на сотрудников колонии, где он отбывал наказание. Ему назначили 22 года лишения свободы: первые пять лет он проведет в тюрьме, следующие 17 – в колонии усиленного режима.

Еще одна трагедия произошла в школе в Столбцах 11 февраля 2019. В тот день десятиклассник Вадим М. напал с ножом на учительницу Марину Пархимович, педагог погибла. Затем 15-летний школьник вышел из кабинета, зашел в другой класс и напал на 11-классника Сашу Романова, который сидел за последней партой в ряду - парень скончался на месте. Суд проходил в закрытом режиме: десятиклассника признали виновным и приговорили к 13 годам лишения свободы.

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