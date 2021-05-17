Только один из 12 обвиняемых признал вину: что происходит на процессе по делу студентов

Процесс по "делу студентов" начался 14 мая Фото: Павел МАРТИНЧИК

Суд над 10 студентами, выпускницей и преподавательницей минского вуза начался 14 мая в минском Доме правосудия.

Поддержать обвиняемых пришли больше сотни человек. Но попасть в зал суда удалось только родителям и близким родственникам. Мест не хватило даже для бабушек и дедушек студентов. Тех, кто остался ждать на улице, милиция просила разойтись. 14 человек были задержаны, в том числе и журналистка Tut.by Любовь Касперович, которая готовила репортаж из суда.

Как сообщает «Медиазона. Беларусь», на процессе вину признал только студент лингвистического университета Глеб Фицнер.

В обвинении сказано, что студенты координировали и организовывали акции протеста «с целью пересмотра, отмены результатов выборов, смены президента Республики Беларусь». Акции протеста, утверждается в обвинении, должны были быть поводом для того, чтобы ЕС И США не признали результаты выборов в Беларуси и ввели экономические санкции.

Студентам вменяют и координацию протестов: в обвинении это объясняется тем, что что они публиковали в телеграме сообщения о месте и времени проведения акций, созванивались в Zoom и обсуждали подготовку массовых мероприятий.

В обвинении Ольге Филатченковой сказано, что она, использовав для совершения преступления авторитет преподавателя, призывала в телеграм-чате к участию в массовых мероприятиях. В результате представители БГУИР стали участниками «действий, грубо нарушающих общественный порядок». Во время акции Филатченкова якобы управляла участниками.

Кого судят?

Осенью 2020 года в Минске проходили акции протестов студентов. Многие из них были отчислены из вузов после слов Александра Лукашенко:

- Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах, - цитировала президента БелТА.

Многие студенты были задержаны, их судили и привлекали к ответственности по административным статьям: они провели сутки в изоляторах, платили штрафы.

Так, 12 ноября сотрудниками КГБ были задержаны девять студентов пяти минских вузов – Ксения Сыромолот, Анастасия Булыбенко, Кася Будько, Егор Каневский, Яна Оробейко, Глеб Фицнер, Илья Трахтенберг, Виктория Гранковская, Марии Каленик, выпускница медуниверситета Алана Гебремариам. Дома у них прошли обыски, студентов увезли в Комитет госбезопасности, а затем – в следственный изолятор, где они с тех пор содержатся под стражей.

В тот же день домой с обыском пришли к преподавательнице БГУИР Ольге Филатченковой.

Еще через две недели, 26 ноября задержали студентку Татьяну Екельчик. Позже всем молодым людям предъявили обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч.1 ст.342). Возможное наказание по этой статье - штраф, арест, ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на такой же срок.

Студенты участвовали в протестных маршах после президентских выборов и локальных акциях, некоторые из них были активистами инициативы «Задзіночанне беларускіх студэнтаў».

В Следственном комитете заявляли, что вопросы организации протестных акций задержанные обсуждали со Светланой Тихановской. В сообщении СК сказано, что студенты администрировали тематические телеграм-каналы, призывали к участию в акциях протеста, распространяли листовки с призывами, сообщали о перемещениях сотрудников органов внутренних дел.

Отдельно об Ольге Филатченковой, высказывалась Генпрокуратура. Так, в ведомстве утверждали, что Ольга «координировала действия участников протестов в части их перемещения и минимизации задержаний, информировала о местонахождении сотрудников органов внутренних дел. Заявленная при этом цель – «собрать больше людей и идти срывать занятия». Она же участвовала в видеоконференциях с представителями так называемого «стачкома» от вузов, на которых обсуждались организационные вопросы протестных акций и их формат».

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