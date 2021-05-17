Капитана генштаба осудили на 18 лет за измену государству. Часто ли в Беларуси наказывают по этой статье и какие сроки назначают обвиняемым

Денис Урад осужден на 18 лет лишения свободы. Фото: belta.by

Спецсвязиста Генштаба Вооруженных Сил Дениса Урада 14 мая осудили за измену государству. Государственные СМИ сообщали, что 14 марта на дежурстве Денис Урад сфотографировал секретное письмо от министра внутренних дел министру обороны и «отправил польскому телеграм-каналу».

29-летнего капитана лишили звания и назначили 18 лет лишения свободы. Суд проходил в закрытом режиме, приговор уже вступил в законную силу. Максимальное наказание, которое могли назначить военнослужащему – 20 лет лишения свободы.

Суды по делам об измене родины в Беларуси проходят редко. В 2015 году Валерий Вакульчик, занимавший тогда должность председателя КГБ, рассказал, что за годы существования Республики Беларусь три человека осуждены по статье 358 Уголовного кодекса (шпионаж) и 11 человек по статье 356 УК (измена государству).

18 лет лишения свободы – самый большой срок, который назначали обвиняемым по этой статье по делам, о которых есть упоминания в СМИ и сообщениях госорганов.

В июле 2013 года рабочего «Нафтан» Андрея Гайдукова наказали за покушение на совершение преступления против государства. Первоначально Гайдукова обвиняли по статье «Измена государству» - его задержали в момент «закладки тайника с интересующими иностранные спецслужбы сведениями». В последние дни суда прокурор изменил статью на более мягкую и просил наказать Гайдукова двумя годами общего режима. Суд постановил лишить свободы обвиняемого на полтора года.

В декабре 2013 Белорусский военный суд признал двух белорусов - А. Фензеляу и Е. Кочуру - виновными в шпионаже в интересах Литвы. В КГБ сообщали, что обвиняемые сотрудничали с литовскими спецслужбами, пытались передать материалы, которые относятся к госсекретам Беларуси. Преступление квалифицировали как измену государству. Фензеляу и Кочура приговорили к 10 и 8 годам лишения свободы соответственно.

В 2017 году в КГБ рассказывали о задержании белоруса, который шпионил в интересах Украины: за вознаграждение собирал информацию об обороноспособности Беларуси. В отношении него было возбуждено дело за измену государству.

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