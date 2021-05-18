Военным разрешат изменять внешность и применять боевую технику во время акций: что нового в законах о нацбезопасности, экстремизме и нацизме

Сотрудники правоохранительных органов не будут нести ответственность за вред, причиненный в результате применения ими физической силы, специальных средств, боевой или специальной техники Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В понедельник, 17 мая Александр Лукашенко подписал Закон об изменении закона «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны».

Теперь обратиться за государственной защитой могут военнослужащие, гражданский персонал органа государственной охраны, Оперативно-аналитического центра при президенте Беларуси, сотрудники Службы безопасности президента, «иные лица в связи с посягательством на их безопасность» и близкие всех вышеперечисленных. Вводится возможность изменения внешности не только самого защищаемого лица, но и его близких.

Раньше главой МВД анонсировалось, что госзащиту по обновленному закону смогут предоставить чиновникам, журналистам, членам избиркомов и их близким.

До изменений действие закона распространялось только на судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны. В случае угроз они могли претендовать на личную охрану, охрану жилья и имущества, выдачу оружия, специальных средств защиты, переезд, перевод на другую работу, изменение данных документов, удостоверяющих личность, изменение внешности.

Силовики смогут запрещать видеосъемку и досматривать машины задержанных

Еще один подписанный президентом закон - «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь». Изменения касаются работы сотрудников органов внутренних дел, других правоохранительных органов и военизированных организаций.

В документе сказано, что теперь сотрудники правоохранительных органов не будут нести ответственность за вред, причиненный в результате применения ими физической силы, специальных средств, боевой или специальной техники, применения или использования оружия. При этом, как и раньше, силовики должны предупредить человека, против которого собираются применять оружие. Есть и исключения: если промедление в применении спецсредств может быть небезопасно для жизни военнослужащего. других людей или может повлечь за собой другие тяжкие последствия.

При задержании сотрудники правоохранительных органов смогут проводить личный досмотр задержанных, их вещей и транспорта.

Сотрудников органов внутренних дел документ наделяет правом запрещать вести не только фото- и видеосъемку, но и аудиозапись «окружающей обстановки, в том числе граждан при исполнении служебных обязанностей».

Дискредитацию Беларуси и оскорбление представителя власти будут расценивать как экстремизм

В законе «О противодействии экстремизму» появилось значительное количество правок. Теперь экстремизмом могут посчитать и оскорбление представителя власти, связанное с выполнением им своих служебных обязанностей, «распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Беларуси, правовом положении граждан Беларуси, сведений, дискредитирующих Беларусь».

- В настоящее время уголовно наказуемо лишь создание либо руководство экстремистским формированием. Предлагается установить ответственность за распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном и международном положении Беларуси, правовом положении граждан, деятельности государственных органов власти и управления в публичных выступлениях, в том числе в СМИ и сети интернет, – пояснял генеральный прокурор Андрей Швед, его цитирует belta.by.

В законопроекте сказано, что организация массовых беспорядков, сопряженных с повреждением или уничтожением имущества, захватом зданий или активное участие в них по мотивам расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, политической или идеологической вражды, тоже может расценено как экстремизм.

Квалифицировать как экстремизм могут и публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации или пикетирования, если при этом нарушен порядок их организации или проведения.

Осужденным за преступления, связанные с экстремизмом, запретят заниматься определенными видами деятельности: педагогической, издательской, связанной с оборотом наркотических средств, оружия и боеприпасов. Их финансовые операции будут находиться под особым контролем.

В законопроекте появился термин «экстремистская символика и атрибутика» - он включает в себя и нацистскую символику и атрибутику.

В законопроекте о поправках в Закон «О недопущении реабилитации нацизма» закрепляют определения терминов «нацистские преступники», «пособники нацистских преступников».

Под запретом будет героизация нацистских преступников и их пособников.

Содержание термина «нацистская символика и атрибутика» расширено: теперь он будет распространяться и на символику и атрибутику организаций, сотрудничавших с нацистскими.

Нарушителям этого закона могут вынести официальное предупреждение или предписание, приостановить работу организации или предпринимателя, запретить работать в Беларуси.

Оба последних закона были подписаны Александром Лукашенко и опубликованы на Национальном правовом портале 14 мая. Часть статей уже вступила в силу, часть вступит в силу через месяц.

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