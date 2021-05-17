Появились слухи, что в Бобруйске - вспышка ВИЧ у людей 50+: узнали, что говорят врачи

«Комсомолка» решила проверить эту информацию. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Читательница «КП» из Бобруйска рассказала, что в городе активно обсуждают слухи о вспышке ВИЧ. По ее словам, от медиков не раз приходилось слышать, мол, этот райцентр всегда был уникальным городом в Могилевской области в плане довольно высокой заболеваемости ВИЧ.

- А в середине апреля я проходила медосмотр, - говорит женщина. – У нас была лекция в местной санслужбе. Там и обмолвились, что в городе, кроме третьей волны коронавируса, наблюдается рост числа заболевших ВИЧ. Меня эта информация взбудоражила. Тем более, что сотрудница санслужбы заметила: среди пациентов много людей в возрасте 50 лет и старше. Все они, по ее словам, были удивлены результатам. Мужчины клялись, что были верны своим жена!

«Комсомолка» решила проверить эту информацию. Вот что нам ответили в Бобруйском зональном центре гигиены и эпидемиологии.

- В Бобруйске, как и в других городах Могилевской области, регистрируются случаи заболевания ВИЧ-инфекцией среди населения. Уровень распространения ВИЧ-инфекции в регионе остается стабильным. Так, в первом квартале 2021 года отмечается снижение числа новых зарегистрированных случаев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 50%, - говорится в письме, который прислала в редакцию санслужба.

Официально информацию о зрелых пациентах тоже опровергли. «Преобладающее количество случаев ВИЧ-инфекции отмечено в возрастной категории 30-39 лет, удельный вес которой среди выявленных за весь период наблюдения, составляет 37,5%», - такие данные приводятся в письме.

В санслужбе добавили, что чаще люди узнают о своем ВИЧ-статусе во время добровольного обращения в медучреждения. Кого-то беспокоят появившиеся симптомы. Кто-то приходит к врачам, когда узнает о заражении человека, с которым контактировал.

- Как люди реагируют на сообщение о положительном результате? Безразличных однозначно не бывает, даже если человек предполагает результат. В кабинете врача-эпидемиолога порой плачут мужчины, - говорят медики.

Специалисты обращают внимание, что сегодня благодаря развитию медицины ВИЧ-инфекция не является приговором. Все, кто состоит на учете, получают бесплатные лекарства.

- Своевременно начав лечение и следуя всем указаниям врача, люди с ВИЧ могут прожить долгую и полноценную жизнь», - говорят врачи.

А вот сколько в Бобруйске людей с ВИЧ-инфекцией и какой процент заболеваемости, к сожалению, нам не сообщили.

Напомним, громкий случай произошел в 2020 году в Пинске. Там у 11-месячной девочки выявили ВИЧ-инфекцию, хотя проведенные анализы показали, что вся ее семья здорова. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Мама девочки говорит, что расследование уголовного дела продолжается.

- Больше нас в Следственный комитет не вызывали. Что касается ребенка, то чувствует она себя хорошо, почти не болеет. Сейчас готовится пойти в детский садик, - рассказала женщина.

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