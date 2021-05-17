«Дальше - в свою поликлинику»: как мы сделали прививку от коронавируса в пункте вакцинации в «Экспобеле»

Очередей около пункта уже нет
Фото: Виктор ПАЖИТОК
«Комсомолка» уже ездила в столичный "Экспобел" - 8 мая там открылся пункт вакцинации против коронавируса. Тогда людей принимали по предварительной записи - ее ввели после ажиотажного спроса первых дней, когда прививки делали всем желающим по живой очереди.
На днях стало известно: оказавшийся таким востребованным пункт на "Экспобеле" закрывают. Официальная причина – вакцинации требует специальных условий, которые могут быть обеспечены только в медицинских учреждениях.
Правда, всех, кто уже записался, обещали привить. Кроме того, второй компонент прививки вколят тем, кто успел получить первый.
Поскольку я предварительно записался на прививку, то чуть раньше своего времени приезжаю на "Экспобел". Рынок не работает, потенциальных покупателей, которые идут к зданию популярного торгового центра, совсем немного.
В понедельник рынок около ТЦ не работает - народу не много
Фото: Виктор ПАЖИТОК
Когда прививали по живой очереди и когда ее сменила предварительная запись людей было очень много, то в понедельник после закрытия записи - непривычная пустота. У входа в «шатер» пункта вакцинации сидят человек 7-9. Люди неспешно беседуют, в основном о коронавирусе:
- У меня у подруги соседка заболела в третий раз, - говорит одна женщина другой.
- Мне иногда кажется, что все мы уже переболели по несколько раз, - отвечает ей та.
Тактично прерываю разговор.
- На какое время сейчас принимают? - спрашиваю я, чтобы понять, кто последний.
- А ни на какое! Вы проходите, нет никого сейчас. Мы уже прививку сделали, после нее медики говорят посидеть минут пятнадцать - двадцать. Вот мы и сидим, - поясняет мне женщина лет пятидесяти.
Я прохожу вовнутрь.
Препарат нужно вводить дважды
Фото: Виктор ПАЖИТОК
Все очень четко: медики проверяют паспорт, дают заполнить бумаги с адресом прописки и проживания, уточняют номер мобильного телефона, спрашивают, в какой поликлинике обслуживаешься.
На все уходит пару минут.
Дальше отправляют за соседний стол: здесь оперативно измеряют давление, сатурацию.
- Повышенное у вас давление немного, может, волнуетесь?
- Есть немного, но чувствую себя вполне хорошо, - отвечаю я.
Пару вопросов о хронических болезнях, слушают дыхание стетоскопом. Весь осмотр делается очень внимательно, никто никуда не торопится.
Меня направляют за ширму, на кушетку.
Пока медсестра вскрывает ампулу и готовит шприц, в помещение входит миловидная девушка лет тридцати.
- Можно спросить? Мы переболели всей семьей коронавирусом около полугода назад - и муж, и я, и дочка. Когда нам можно прививаться? - интересуется она.
Медики задают пару уточняющих вопросов, но рекомендуют единственное - обратиться к своему терапевту.
- Здесь вы уже не сможете привиться. Записи больше нет, а доктор ваш вас знает, у него вся документация о течении вашей болезни, он все порекомендует. Только учтите, детей не вакцинируют. Только с восемнадцати лет.
- Вы готовы? - спрашивает меня медсестра.
- Как пионер - всегда готов. А почему центр в "Экспобеле" все-таки закрывают? Навсегда?
После укола медики рекомендуют некоторое время побыть под их присмотром
Фото: Виктор ПАЖИТОК
- В пятницу, 14 мая все поликлиники Минска получили препараты для прививки. То есть вакцина уже должна быть во всех районах столицы. Поэтому дальше вакцинироваться - в свою поликлинику, - отвечает мне медработник. - А о том, навсегда ли в "Экспобеле" закрывают пункт - не знаю, нам начальство никакой информации по этому вопросу не дает.
За разговорами почти не замечаю главного: ловкие действия рук, пару секунд - и вот я вакцинирован.
- Возвращайтесь к столу, там оформите документы до конца.
- Как самочувствие? Распишитесь, что получили первый компонент прививки. Ровно через 21 день вам нужно будет приехать сюда же, чтобы привиться до конца, получить второй компонент Спутника-V. Вот, возьмите бумагу, там указана дата - 8 июня, и конкретное время, к которому надо быть.
- А если вдруг человек забудет или не сможет приехать день в день?
- Номера мобильных телефонов у нас есть, будем искать. Но в любом случае ему нужно будет обращаться к нам, в Минскую центральную районную клиническую больницу. Но этого быть не должно - второй укол надо получить обязательно и точно в срок.
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