«Дальше - в свою поликлинику»: как мы сделали прививку от коронавируса в пункте вакцинации в «Экспобеле»

Очередей около пункта уже нет Фото: Виктор ПАЖИТОК

«Комсомолка» уже ездила в столичный "Экспобел" - 8 мая там открылся пункт вакцинации против коронавируса. Тогда людей принимали по предварительной записи - ее ввели после ажиотажного спроса первых дней, когда прививки делали всем желающим по живой очереди.

На днях стало известно: оказавшийся таким востребованным пункт на "Экспобеле" закрывают. Официальная причина – вакцинации требует специальных условий, которые могут быть обеспечены только в медицинских учреждениях.

Правда, всех, кто уже записался, обещали привить. Кроме того, второй компонент прививки вколят тем, кто успел получить первый.

Поскольку я предварительно записался на прививку, то чуть раньше своего времени приезжаю на "Экспобел". Рынок не работает, потенциальных покупателей, которые идут к зданию популярного торгового центра, совсем немного.

В понедельник рынок около ТЦ не работает - народу не много Фото: Виктор ПАЖИТОК

Когда прививали по живой очереди и когда ее сменила предварительная запись людей было очень много, то в понедельник после закрытия записи - непривычная пустота. У входа в «шатер» пункта вакцинации сидят человек 7-9. Люди неспешно беседуют, в основном о коронавирусе:

- У меня у подруги соседка заболела в третий раз, - говорит одна женщина другой.

- Мне иногда кажется, что все мы уже переболели по несколько раз, - отвечает ей та.

Тактично прерываю разговор.

- На какое время сейчас принимают? - спрашиваю я, чтобы понять, кто последний.

- А ни на какое! Вы проходите, нет никого сейчас. Мы уже прививку сделали, после нее медики говорят посидеть минут пятнадцать - двадцать. Вот мы и сидим, - поясняет мне женщина лет пятидесяти.

Я прохожу вовнутрь.

Препарат нужно вводить дважды Фото: Виктор ПАЖИТОК

Все очень четко: медики проверяют паспорт, дают заполнить бумаги с адресом прописки и проживания, уточняют номер мобильного телефона, спрашивают, в какой поликлинике обслуживаешься.

На все уходит пару минут.

Дальше отправляют за соседний стол: здесь оперативно измеряют давление, сатурацию.

- Повышенное у вас давление немного, может, волнуетесь?

- Есть немного, но чувствую себя вполне хорошо, - отвечаю я.

Пару вопросов о хронических болезнях, слушают дыхание стетоскопом. Весь осмотр делается очень внимательно, никто никуда не торопится.

Меня направляют за ширму, на кушетку.

Пока медсестра вскрывает ампулу и готовит шприц, в помещение входит миловидная девушка лет тридцати.

- Можно спросить? Мы переболели всей семьей коронавирусом около полугода назад - и муж, и я, и дочка. Когда нам можно прививаться? - интересуется она.

Медики задают пару уточняющих вопросов, но рекомендуют единственное - обратиться к своему терапевту.

- Здесь вы уже не сможете привиться. Записи больше нет, а доктор ваш вас знает, у него вся документация о течении вашей болезни, он все порекомендует. Только учтите, детей не вакцинируют. Только с восемнадцати лет.

- Вы готовы? - спрашивает меня медсестра.

- Как пионер - всегда готов. А почему центр в "Экспобеле" все-таки закрывают? Навсегда?

После укола медики рекомендуют некоторое время побыть под их присмотром Фото: Виктор ПАЖИТОК

- В пятницу, 14 мая все поликлиники Минска получили препараты для прививки. То есть вакцина уже должна быть во всех районах столицы. Поэтому дальше вакцинироваться - в свою поликлинику, - отвечает мне медработник. - А о том, навсегда ли в "Экспобеле" закрывают пункт - не знаю, нам начальство никакой информации по этому вопросу не дает.

За разговорами почти не замечаю главного: ловкие действия рук, пару секунд - и вот я вакцинирован.

- Возвращайтесь к столу, там оформите документы до конца.

- Как самочувствие? Распишитесь, что получили первый компонент прививки. Ровно через 21 день вам нужно будет приехать сюда же, чтобы привиться до конца, получить второй компонент Спутника-V. Вот, возьмите бумагу, там указана дата - 8 июня, и конкретное время, к которому надо быть.

- А если вдруг человек забудет или не сможет приехать день в день?

- Номера мобильных телефонов у нас есть, будем искать. Но в любом случае ему нужно будет обращаться к нам, в Минскую центральную районную клиническую больницу. Но этого быть не должно - второй укол надо получить обязательно и точно в срок.

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