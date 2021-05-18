«Евровидение-2021» в студию: на кого ставить и от кого ждать сюрпризов

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Признаться, в этом году любопытнее было наблюдать за организационными моментами (все-таки первое массовое шоу в Европе в пандемию), чем за подготовкой участников.

Хотя, признаться, участники тоже регулярно давали организаторам повод вспотеть. В день официального открытия конкурса, когда артисты радужно щеголяют в новых гардеробах по красной дорожке (впрочем, в этом году она была бирюзовая) сразу у нескольких членов делегаций (из Мальты, Польши, Румынии и Исландии) были обнаружены положительные результаты на коронавирус. В итоге, эти делегации останутся на карантине до конца конкурсной недели, а за их артистами приедут в отель перед самым выступлением.

Не повезло оказаться на конкурсной сцене только (пока что!) певице из Австралии, ковидные ограничения внутри страны не позволили ей вылететь в Роттердам. Поэтому в первом полуфинале выступление Австралии будем смотреть в записи, которую она подготовила накануне дома. Кстати, такие записи есть у каждого из 39 стран-участников на тот случай, если вокалист или кто-либо из балета заболеет.

Определенного фаворита в этом году среди журналистов и фанатов конкурса нет. Как шутят коллеги из Роттердама, букмекеры в этом году скорее заработают, если начнут принимать ставки, какая из делегаций в полном составе дойдет до финала. Тем не менее, выделяют сразу несколько песен: это и веселая феминистка из Мальты, и лирик из Швейцарии, и рекордсмены по числу прослушиваний в Spotify итальянцы, и миллионники YouTube литовцы.

К России и Украине тоже присматриваются. Думаю, «Русская женщина» Манижы будет такой же темной лошадкой, как пять лет назад Полина Гагарина, а украинская группа Go_A имеет шанс повторить успех Златы Огневич в 2013 году.

Лично я ставлю на победу Франции. Уже хотя бы потому, что на фоне всего яркого, шумного, цветастого и огненного, от которого, признаться, многие подустали, выступление Барбары Прави выглядит просто. Вот просто и со вкусом. В чем, кстати, и есть вся фишка. А еще песня отдает легендарным «падам» Эдит Пиаф и, есть подозрение, что сделано это французскими продюсерами умышленно: французское «вуаля» настолько передает атмосферу французского шансона, что в момент ее звучания непроизвольно переносишь себя на лужайку у Эйфелевой башни. Кстати, всего полгода назад Барбара выиграла «Детское Евровидение» для Франции. Как автор песни. А если учитывать, что с октября 2020 года у Европейского Вещательного Союза (организатора конкурса) новый президент – это глава французского телевидения Дельфини Эрноте - то, кажется, победа действительно не за горами. Тот случай, когда звезды сошлись.

А вот отсутствие группы из Барановичей «Галасы ЗМеста», мне кажется, на конкурсе никто и не заметил. Признаться, мне казалось, что Белтелерадиокомпания не будет так легко сдаваться и позаимствует опыт российских коллег, которые в непростые времена умудрялись со своими артистами занимать высокие места. Достаточно вспомнить 7-е место сестер Толмачевых в 2014 году, второе - Полины Гагариной в 2015, бронза Сергея Лазарева… Вот что было талантливо! И работа артистов, и работа продюсеров.

Правда, в этом году и у этих продюсеров, я про легендарную команду Киркорова, которую он провозгласил DreamTeam, мягко скажем, дива дивного не случилось. В роли очередной дивы - певица из Молдовы Наталья Гордиенко, которую, кажется, на этот конкурс Киркоров собрал из того, что было у Лорак, Лободы и Марув в их звездные времена. Описывать бессмысленно, с первых минут все поймете сами. Помеха к победе для Молдовы будет еще и в том, что у Гордиенко практически идентичное платье (и это несмотря на мировое имя дизайнера Зухар Мурадов) с участницами из Албании, Кипра и Мальты. Все в блестящем серебре!

Выбирать традиционно будут и зрители, и жюри. И если очевидно, что по зрительскому голосованию лидеры - итальянцы (на 1 мая их песню прослушали на мировой цифровой платформе Spotify более 25 миллионов раз), то лакомый кусок голосов жюри заберет вокалистка из Мальты. Кстати, в 2015 году она победила на «Детском Евровидении».

Впрочем, не исключаю, что в этом году у Франции может повторится история Джамалы, которая была второй и у зрителей, и у жюри, а в итоге по баллам стала первой.

Что ж! Конкурс обещает быть интересным. Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал - 22 мая. Прямая трансляция на ютюб-канале «Евровидения» начнется в 22:00 (минское время).