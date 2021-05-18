У сотрудников обыски, сайт заблокирован, возбуждено уголовное дело: что происходит с белоруcским порталом TUT.BY

К некоторым сотрудникам портала пришли силовики

Утром во вторник, 18 мая сотрудники портала сообщили, что в их офисе - сотрудники ДФР. Силовики пришли и домой к нескольким сотрудникам, в том числе главному редактору портала Марине Золотовой. Сотрудники редакции, которые были в офисе, перестали отвечать на звонки. ДФР также пришёл и в региональные офисы TUT.BY. Силовики пришли также в офисы хостинг-провайдера hoster.by (компания, как и TUT.BY, основана Юрием Зиссером) и сайта автомобильных объявлений av.by, одним из собственников которого является «ТУТ БАЙ МЕДИА».

Некоторые журналисты и фотографы других изданий, которые утром 18 мая приехали к офису портала, перестали выходить на связь: Артем Майоров («Белорусы и рынок»), Дарья Бурякина (TUT.BY), Александр Чернухо (Onliner), Алена Довнар («Белсат»). Официальных комментариев милиции об их задержании на 14 часов не было.

КГК: «Государству был причинен ущерб в особо крупном размере»

В 11.35 стало известно, что в отношении должностных лиц TUT.BY возбуждено уголовное дело. Сообщение появилось на сайте Комитета госконтроля. В ведомстве сообщают, что должностных лиц портала подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере:

- ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» в 2019 году получен статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По данным Департамента финансовых расследований, обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ. Об этом было проинформировано государственное учреждение «Администрация Парка высоких технологий». На основании предоставленных Департаментом финансовых расследований сведений о допущенных обществом нарушениях Наблюдательным советом ПВТ 18 мая 2021 г. принято решение об утрате ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» права на налоговые льготы, предоставляемые в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 «О Парке высоких технологий».

В сообщении КГК сказано, что в результате необоснованного использования порталом господдержки государству был причинен ущерб в особо крупном размере.

Сайт заблокирован, в Мининформ объясняют это тем, что на портале была размещена запрещенная информация

Около 12 часов у пользователей Беларуси, России и Украины перестал открываться сайт TUT.BY. В Мининформ объяснили блокировку:

- На основании уведомления Генеральной прокуратуры Министерство информации приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tut.bу и его копиям.

Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.bу. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL.

Как сообщает Onliner.by, обыск проходит у журналистки TUT.BY Елены Толкачевой. С постановлением к журналистке раздела «Деньги и власть» пришли два сотрудника Департамента финансового контроля КГК. Пока статус Елены Толкачевой не определен. С ней в квартире адвокат Минской коллегии адвокатов Татьяна Курадовец. Соседей Елены понятыми не пустили. Вместе с сотрудниками ДФР пришли еще двое мужчин в темном. Около 15.00 Onliner.by сообщил, что Толкачеву с адвокатом забрали на допрос в ДФР.

Обыск также проходит у заместителя главного редактора TUT.BY Максима Гайко. Сотрудники ДФР, сообщает Tut.by, приходили к редакторам портала Анне Руденко и Ольге Савкив. У них изъяли технику и банковские карты.

В 14.40 стало известно, что в некоторых региональных офисах TUT.BY завершены обыски. В брестских и гомельских офисах сотрудники ДФР изъяли технику и мобильные телефоны сотрудников. Оперативники также работали в офисах Витебска, Могилева и Гродно, пишет в своем телеграм-канале TUT.BY.

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