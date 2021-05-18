Коронавирус в Беларуси, последние новости на 18 мая 2021 года: 14 тонн китайской вакцины на подлете к Минску, а «Спутник» хотят до конца года полностью производить у нас

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 18 мая 2021 года: 14 тонн китайской вакцины на подлете к Беларуси, а производство российского «Спутника V» хотят до конца года полностью локализовать у нас.

По последним данным, в Беларуси заболели 377 532 человек. Прирост за сутки в этот раз – 1 191 человека, это меньше, чем в предыдущие сутки. Низкое число обусловлено тем, что в выходные, как правило, делают меньше тестов, соответственно выявляют меньше заражений. Однако число ежедневных смертей от коронавируса уже привычные – десять человек. За все время распространения COVID-19 в Беларуси умерли - 2 711 человек. Количество выздоровевших за сутки – 743 человека.

Также минздрав сообщил и о количестве сделанных тестов: 6 105 215 за все время, в том числе 14 315 за последние сутки.

Темпы распространения коронавируса в мире чуть-чуть замедлились. Число ежедневных случаев пошло на спад – около 670 тысяч зараженных в сутки. Число ежедневных смертей тоже пошло вниз. Всего в мире от ковида уже умерли 3,4 миллиона человек. Больше всего – в США, Бразилии, Индии, Мексике, Англии, Италии и России. Ситуация у наших соседей тоже печальная: в Польше от ковида уже умерли 71 675 человек, в Литве – 4 112, в Латвии – 2 269, в Украине – 48 184 человека.

До конца года производство «Спутника V» полностью локализуют в Беларуси

«Белмедпрепараты» сейчас участвуют в реализации трех проектов, которые так или иначе связаны с разработкой вакцин.

- Первый - по частичной локализации производства «Спутника V», так называемый розлив, - рассказал в эфире телеканала СТВ гендиректор «Белмедпрепаратов» Сергей Беляев. Он отметил, что на выходе потребитель получает полный аналог российской вакцины «Спутник V». Гендиректор подчеркнул: процесс контроля качества этой вакцины проходит именно в институте - разработчике вакцины - институте имени Гамалеи.

- И как только нам подтверждают, что данная вакцина соответствует нормативному документу, разработанному институтом Гамалеи, она идет в реализацию нашим потребителям, - отметил Сергей Беляев.

Еще один проект, который должен быть реализован до конца года, это полная локализация вакцины «Спутник V» на площадке «Белмедпрепаратов».

- Это будет полностью воспроизведенный по технологии института Гамалеи вакцинный препарат «Спутник V», который также по показателям качества будет контролировать этот институт, - добавил Сергей Беляев.

14 тонн китайской вакциной летит в Беларусь

Вакцину передают в качестве гуманитарной помощи, общий вес груза составил 14 тонн.

Военно-транспортный самолет, по информации Миноборооны, пролетит по маршруту Мачулищи - Пекин - Мачулищи.

- Белорусских летчиков с 14 тоннами гуманитарного груза ждут на Родине уже 18 мая, - пояснили в военном ведомстве.

В Минздраве, в свою очередь, уточнили, что безвозмездно Китай передаст Беларуси 300 тысяч доз вакцины Vero Cell. Ранее о том, что 150 тысяч человек будут привиты китайской вакциной Vero Cell, заявлял министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Американские ученые заявили о создании универсальной вакцины – она защитит от всех коронавирусов сразу

В США ученые заявили, что им удалось создать вакцину, способную защитить человека от всех возможных видов коронавируса. Открытие сделали ученые Дюкского университета. Новый тип вакцины содержит адьювант. Это вещество усиливает эффект от препарата в несколько десятков раз. Вакцина защищает не только от коронавирусов, но и от других возможных заболеваний, которые передаются человеку от летучих мышей.

Препарат находится на стадии клинических испытаний. Его эффективность проверили пока только на мышах и макаках.

Власти Болгарии намерены продлить режим чрезвычайной ситуации до конца июня из-за пандемии коронавируса

Власти Болгарии из-за ситуации с пандемией коронавируса намерены продлить режим чрезвычайной ситуации до конца июня 2021 года. Об этом в воскресенье, 16 мая, в интервью телеканалу bTV заявил главный санитарный врач страны Ангел Кунчев:

- Мы планируем продлить режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации до конца июня 2021 года. С ним напрямую связаны множество мероприятий, которые в случае отмены ЧЭС не будут действовать, - рассказал Кунчев.

Соответствующее решение, как ожидается, будет принято уже на этой неделе. Также будет продлена работа зеленых коридоров по вакцинации населения. На данный момент, каждый желающий может сделать прививку от COVID-19 без какой-либо предварительной записи. В Болгарии на сегодняшний день вакцинировано уже более 1 миллиона 113 тысяч человек, в числе которых более 413 тысяч – получили вторую дозу вакцины.

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