«С эйджизмом, сексизмом и гомофобией на «Евровидении» делать нечего»: композитор и вокалистка Мария Эриксон – о конкурсе и белорусских участниках

66-й конкурс песни «Евровидение», который пройдёт в Роттердаме. Фото: eurovision.tv

Мария – белоруска по национальности, но уже 15 лет живет в Швеции. Поет и сочиняет музыку с детства, в Минске сделала первые записи, поработала в музыкальной журналистике. Сейчас в Швеции у нее свой проект Narren. Кроме того, Мария пишет музыку и тексты другим исполнителям, в том числе и для отборов на «Евровидение». Себя считает человеком рок-музыки, но за «Евровидением» следит давно:

- Есть в этом конкурсе какая-то магия! Мне кажется снобизмом говорить, что «Евровидение» - это «низкий вкус». Это явление, традиция в Европе, эта музыка многим интересна и приносит радость, а значит, имеет право на жизнь. Я лет 20 слежу за конкурсом, понимаю, как он работает, и плюс-минус всегда угадываю, кого ждет успех.

Мария Эриксон за «Евровидением» следит давно. Фото: личный архив

Честно признаюсь, и автор этих строк – поклонница «Евровидения». Так что для начала мы устроили разбор всех представителей Беларуси с 2004 года. Краткий вывод: лучший представитель – Дима Колдун, худший – Полина Смолова (см. нашу подверстку «Подробности»).

- Что думаешь о ситуации с группой «Галасы ЗМеста», которую но организаторы не пропустили? Следила?

- Да. На мой взгляд, музыкально песня – ничего особенного, штампованная мелодия, каких миллион. А наполнение… Мне текст показался неуважительным к людям. Представлять страну с ним?.. Думаю, для группы хорошо, что их не для них самих это был бы кошмар.

- А как тебе Val, выбор 2020 года? Если бы мы их отправили в этом году?

- С той же песней не стоило бы, она слабовата, хотя радостно, что проект на белорусском языке. А вот вышла совместная песня дуэта Val с Ксюшей из Naviband «Вольныя сны», – очень классная! Если бы их отправить с этой песней – был бы шанс на 10-ку в финале.

«ЕВРОВИДЕНИЕ» - ЭТО КАРНАВАЛ! А ОТ БЕЛАРУСИ ВСЕ ТАКИЕ ПРАВИЛЬНЫЕ, ХУДЫЕ И ПРИЧЕСАННЫЕ»

- Из наблюдаешь за «Евровидением», твои песни оценивали как подходящие для отборов. Так есть какой-то рецепт успеха на конкурсе?

- Есть. Чтобы занять высокое место на «Евровидении», нужно либо веселить, либо поднимать какую-то проблему, либо петь что-то душевное, но очень круто.

Если говорить о составляющих, то в первую очередь это классная песня именно под «Евровидение». Например, в 2019 году у зрителей первое место заняли норвежцы KEiiNO с песней Spirit In The Sky. Достаточно стандартной, но мелодичной и забойной (и с этническими вставками: кусочек текста на языке северных саамов и их же традиционное пение. – Авт.).

Второй вариант – какая-то офигенная фишка. Человек с невероятной харизмой, сумасшедшие костюмы, что-то скандальное или необычное, чтобы все сказали «ого!».

- Например?

- Как пример харизмы вспоминается португалец Сальвадор Собрал, победитель 2017 года. Скандальность – пожалуй, Нета Барзилай, первое место в 2019 году с песней Toy. Бодипозитивная, толстенькая (я в это слово не вкладываю негатива), которая на сцене кукарекала, кудахтала. Это было что-то из ряда вон, и люди запомнили.

Нета Барзилай. Фото: Andres Putting / eurovision.tv

«Евровидение» – это карнавал, праздник. Никому не нужно что-то «прилизанное», стандартное! А от Беларуси никогда не было даже людей с оригинальной внешностью. Все такие правильные, худые и причесанные... У нас чувствуется большой прессинг при оборе. Присутствуют эйджизм, сексизм, гомофобия. В «Евровидение» с таким не впишешься.

- Кто вообще должен выбрать участника?

- Зрители. Жюри – это кот в мешке, лазейка для коррупции. Но даже если жюри кого-то выбирает – следите, кого! Купите крутую песню!

«БЕЛОРУСЫ БОЯТСЯ ЗАТРАГИВАТЬ ВАЖНЫЕ ТЕМЫ В ПЕСНЯХ»

- Почему нашим артистам «Евровидение» все никак не покоряется?

- Они не могут расслабиться. Все пытаются вписаться в какие-то рамки… Проблема Беларуси не в политике, как многие себя утешают. Не было крутых песен, ничего не хотелось добавить в плейлист – кроме, может, Колдуна.

Многие пытаются влиться в тренды «Евровидения». Но то, в чем западные участники органичны, белорусы - как копия без начинки. Я смотрю и думаю, ну, ребята, вы же не такие совсем! Что вы платье не по размеру надеваете? Когда вы такое пели-то? Скопировать можно, но чтобы это было круто, песню нужно прожить.

Второй момент – белорусы боятся затрагивать важные темы в песнях. Опустим даже ЛГБТ-тематику, но о каких-то проблемах можно? Обо всем боятся! В этом году, например, минимум две песни поднимают проблемы женщин и у обеих, думаю, будут высокие места. Это Мальта, которая может и победить, там и исполнительница очень интересная, нестандартная… Песня у нее о том, что женщина не обязана потакать мужчине, его вкусам и желаниям. Ну и Манижа из России.

- А в России слышны упреки, что она «позорит страну»…

- Я считаю, идеологически это одна из лучших песен из тех, что представляли Россию. У нее хорошие шансы, не меньше 10 места в финале. Но важно еще, чтобы человек на сцене донес то, что выдал на репетиции. Многие сдуваются.

Номер Манижи на «Евровидении» будет ярким и эмоциональным - кадры с репетиций это подтверждают. Фото: Максим ЛИ / Первый канал

- Например?

- Алсу - неплохая вокалистка, но когда она вышла на сцену, получился средний результат из-за волнения. А вот эстонская группа Vanilla Ninja выступала от Швейцарии и вокалистка выдала такое на сцене, что, помню Беларусь 10 балов дала Швейцарии!

- Итак, какой совет ты бы дала белорусским исполнителям?

- Расслабиться и делать свою музыку – не повторять ни за кем. Больше петь на белорусском языке, это ценится. В этом году сколько в лидерах песен не на английском, а на своих языках! Кстати, шведы, например, хорошо слышат разницу между русским и белорусским языком. Идентичность должна быть у страны.

Делать оригинальный продукт, даже где-то зашквар, где-то too much. Не бояться говорить о том, что важно, что волнует. Экология, женщины, защита прав… Люди чувствуют, если песня «ни о чем». Петь нужно о том, что волнует белорусов.

- Ну у нас тогда одна тема очевидна… То есть, если бы поехали и о протестах спели, был бы успех?

- Однозначно. Если бы еще и классная песня, то вообще победа. Высоко оценили бы в любом случае.

«ПОЛИТИЗИРОВАННОСТЬ ЕСТЬ, НО ВСЕ ЕЮ ОБЪЯСНЯТЬ НЕ СТОИТ»

- Как по-твоему, есть некоторая политизированность на конкурсе? Она влияет?

- Есть и политизированность и пристрастность, но мне не нравится, когда этим все объясняют. Если человек поет искренне и приехал с классной песней, то получит высокое место. Россию тоже многие не любят, но ее представители занимали высокие места и побеждали.

- Ну или много нужно денег на номер, песню…

- Тот же Сальвадор Собрал из Португалии вышел в пиджачке, спел песню, которую написала его сестра – и занял первое место. Сколько он вложил? Помню, была голландская группа The Common Linnets: на сцене пара, он с гитарой в шляпе, она в белом платье напротив него. Все! Заняли 2 место в 2014 году. Да, бывает, песня обязывает к голливудскому номеру, тогда денег уходит много. Но можно на харизме и интересном подходе все выстроить. У той же Верки Серлючки что было? Серебряные костюмы и она бегает вокруг бэк-вокалистки.

- У нас вечный спор, мол, кому нужно это «Евровидение»! А в Европе какое внимание к конкурсу?

- Швеции – огромное, этот конкурс обожают. Местные отборы «Мелодифестивален» начинаются чуть не в январе. Во всей Скандинавии конкурс популярен, в Германии, в Исландии. Вообще в Европе знают, что это за конкурс, ждут его. Да, определенные группы людей, но их очень много.

- Какие?

- Поклонники поп-музыки, поклонники группы АВВА. Не секрет, что ЛГБТ сообщество любит «Евровидение». Люди за 50 очень любят этот конкурс смотреть - и дети. Вот насчет «домохозяек» как раз я так не думаю, не замечала такого.

Наталья Гордиенко и Филипп Киркоров. Фото: EBU / ANDRES PUTTING

«В ШВЕДСКИХ ОТБОРАХ НА «ЕВРОВИДЕНИЕ» ТОЖЕ ВСЕ НЕПРОСТО.»

- А почему ты сама не пробуешь подаваться на шведских отборах?

- Во-первых, я бросала музыку, о чем сейчас жалею. Я с детства пишу музыку, пою, но себя считала несценичной, в Беларуси же все звонкие и прозрачные на сцене. А потом уехала в Швецию и забросила музыкальную карьеру, вернулась только в 2014, создала проект Narren (можно послушать здесь или на @erikssonpoprock). Я в него много вкладываю, и меня уговаривают на «Евровидение» в 2022 году подаваться от Беларуси. Думаю, что попробую.

Во-вторых, соваться в шведский шоу-бизнес было страшно. Швеция – это знак качество в музыкальной индустрии всего мира. И на «Мелодифестивален» - шведских отборах на «Евровидение» - все непросто. В прошлом году в самой большой газете Швеции вышла статья, что на «Мелодифестивален» все коррумпировано – да, и в Швеции так бывает. Одни и те же авторы из года в год, одни и те же звезды.

Впрочем, у нас есть планы на шведское «Евровидение»-2022 с одной группой, в ней музыканты из Латвии, Беларуси, России, Эстонии. Ребята предложили мне посотрудничать. Мы уже выпустили песню «Лита» с вокалисткой Ольгой Ивановой, я сама сняла на нее простенький клип. Песня будет на шведском, в сопровождении народного коллектива.

- А что с твоими песнями для других исполнителей?

- Я пишу песни для разных исполнителей. Написала песню Boys and girls для украинской травести-дивы Монро. Поклонники конкурса писали, что она хорошо бы зашла на «Евровидении».

В этом году мы с известной украинской исполнительницей ERIA (Ирина Бояркина) пробовали попасть на «Евровидение» с песней Lilith. Смысл песни в том, что женщина не должна терпеть насилие, что она может быть свободной и счастливой. Эту же песню мы отправили на белорусские отборы. Думаю, Lilith заняла бы хорошее место, но пришел ответ, что иностранцы не могут участвовать от Беларуси.

Еще я сейчас работаю с итальянским детским дуэтом Le dogi of voice, сейчас мы готовим песню для детского «Евровидения».

ПРОГНОЗ ОТ МАРИИ

Каким будет топ-10 финалистов зрительского голосования

- Мои прогнозы больше ориентированы на зрительское голосование, ведь на концерты ходят не жюри, а зрители. Зрительское голосование и голосование жюри показывают отдельно, отследить будет несложно. В этом году, кроме Италии, для меня «вау» нет. Не знаю, это коронавирус или я стала слишком привередлива? Еще в 1-ке должна быть Болгария, но она мне так не нравится, что я не нашла места, - смеется Мария.

Итак, кто, на каком месте и почему:

10 - Кипр, Elena Tsagrinou с песней El Diablo. Кипр после успеха Eleni Foureira (второе место в 2018 году), решил не заморачиваться и третий раз отправляет исполнительницу и песню такого формата. За счет красочного шоу и дерзкого названия, думаю, есть шансы на десятку.

9 - Украина, коллектив Go_A с песней Shum. Потому что это Украина. Лично мне не очень нравится, но страну на «Евровидении» любят и всё национальненько и оригинальненько.

8 – Швейцария, исполнитель Gjon's Tears с песней Tout l'Univers, могла бы иметь место выше, но это повторение Голландии 2019 года, потому вряд ли.

7 - Литва, группа The Roop с песней Discoteque. Потому что выделяются, соблюдены модные тенденции, в том числе яркий желтый цвет на фоне "индиго" - многие используют "бледно-фиолетовый" в этом году. Хороший инструментальный семпл, но все будет зависеть от номера. Поскольку они наши литовские соседи и братья, буду за них болеть!

6 - Греция, певица Stefania с песней Last Dance, потому что песня симпатичная и запоминается сразу.

5 - Швеция, исполнитель Tusse с песней Voices, потому что это Швеция, а у Швеции репутация ведущей страны на «Евровидении». Песня не так хороша, чтобы поставить на репит, но исполнитель мне импонирует.

4 - Россия, исполнительница Manizha с песней Russian Woman, потому что ярко, скандально и необычно, с сильным посылом. Я пару лет назад написала песню с припевом один к одному. Вот что случается, когда долго не выпускаешь продукт: кто-то подхватывает идею "из космоса".

3 - Франция, исполнительница Barbara Pravi с песней Voilà, потому что национально и колоритно, но от меня двойка за то, что не заморачивалась и проехалась по творчеству Эдит Пиаф. Явное сходство с песней Падам Падам в припеве. Ну что ж, Евровидение "похожестью" не испугаешь!

2 - Италия, группа с датским названием Måneskin (басистка наполовину датчанка и предложила такое название) с песней Zitti e buoni, потому что это круто, все красивы и сексуальны, умеют играть, петь и кайфовать от процесса. Видно, что проект не сфабрикован, что это полноценная группа, ребята делают то, что им нравится. Думаю, у них есть шанс на долгую музыкальную жизнь. Это мои личные фавориты. Чисто музыкально Америку не открыли, но очень интересные, очень визуальные. Я бы им желала прям победы!

1 - Мальта, певица Destiny с песней Je Me Casse, потому что это, бесспорно, бомба и взрыв. У нее есть все для победы. Оригинальная внешность, сильный голос. Вопрос теперь, какой ей номер сделают.

ПОДРОБНОСТИ

Белорусские исполнители с 2004 по 2020: разбор от Марии Эриксон

«Александра и Константин» в 2004 году с песней «My Galileo». Они интересны как этнический дуэт, но музыкального материала не было, увы. Песня что называется «никакая». Помню свое удивление, что тогда не отправили Наталью Подольскую – у нее была прекрасная песня, и с хорошим номером она могла занять довольно высокое место.

Анжелика Агурбаш и ее невероятная рекламная компания. Песня Love Me Tonight была неплохая, но не мегахит и не несла никакой национальной нагрузки. Точнее, несла – греческую! Она была очень греческая, это было слышно. К Беларуси не имела отношения. Хотя с номером все было хорошо. Но я считаю, если бы Анжелика поехала с первой песней Boys&Girls, то шансы попасть в финал были бы гораздо выше.

Полина Смолова в 2006 году для меня худший представитель Беларуси. Она отличная певица с великолепным голосом, но у нее нет продюсерского видения, она не понимает, какой продукт хороший, какой плохой. В Швеции говорили, что она показала «гимнастику», как по телевизору зарядку в 80-е. Выскочила, напугала всех, пропела «Мама-мама»... У меня впечатление было ужасное.

Дима Колдун – лучший представитель Беларуси. Во-1, симпатичный парень, такое на «Евровидении» любят. Во-2, он очень хорошо поет. Ну и в-3, песня была неплохая! И номер «фирмовый», интересный, такого от Беларуси не было. Я тогда общалась с Александром Тихановичем, хотя уже переехала в Швецию, после полуфинала сразу позвонила ему – «Дима пройдет, точно!». «Ой Маша сплюнь, не может быть».

Дима Колдун – лучший представитель Беларуси. Фото: eurovision.tv

Руслан Алехно. Песня не плохая, но старомодная, на тот момент для Европы и аранжировка, и музыка были уже нафталином. Вокальные данные у Алехно отличные, а вот харизмы нет. Он мог бы быть отличным актером, прекрасно показал себя на шоу «Один в один!», повторяя кого-то, но своей фишки у него нет.

Петр Елфимов – тоже прекрасные вокальные данные, но безликая песня «Eyes, that never lie» и никакого номера.

«3+2» меняли песню, сначала у них была Far away песня белорусских авторов, отличная, на мой взгляд. А поехали они с Butterfly Макса Фадеева. Форматная, неплохая, но медленная, а в том году было много медленных. И ни ты ни я в плейлист свой эту песню не добавили, верно? (Верно! - Авт.)

Анастасия Винникова - это было что-то очень странное, как и песня с названием I love Belarus. Был неясен посыл, о чем это?

Litesound. Мне было понятно, что они ничего не займут. Песня вроде хорошая – но не дотягивает, интересные куплеты, но нет кульминации в припеве. И ребята сильно выпендривались, вели себя высокомерно.

Алена Ланская. Я не поняла выбор песни «Solayoh». Есть финансы купить песню у крутых авторов, а выбрали какие-то турецкие мотивы, почему? Хотели в форматы попасть? Вроде с точки зрения маркетинга все хорошо, но песня тривиальна для «Евровидения», нет никакой белорусскости. Куплена у авторов, которые пишут для Болгарии, Турции, Молдовы, Греции и балканских стран… Хотя место было неплохое.

Тео был интересным. Чисто музыкально не дотянул, хотя как артист он был один из лучших. Было немного перебор, на мой взгляд, с шуточностью, можно было вложить что-то чуть серьезнее в мелодику, чтобы музыки было больше. С приколом, с харизмой он справился, а музыкально мне не хватило.

Юзари и Маймуна. Песня неплохая, и он интересный артист с потенциалом. Но им не повезло – после них была Полина Гагарина, и она их затмила. Нормальная песня, но слабоватый номер, и на контрасте они потерялись.

Иван. Тут у нас начались «большие продюсеры», Дробыш… Помню, были у него были гомофобные высказывания. Такие вещи на «Евровидении» могут сыграть в минус артисту. Песня была неплохая, хотя и не сносила голову, а вот номер – так себе.

Naviband. Для меня – прекрасные представители именно Беларуси с большим потенциалом на успех. Песня немного назойливая, многовато хэй-хэй. Было все, кроме музыки. Девушка прекрасно поет, вместе они классно смотрятся, артистичны. Если будет лучше них музыкальный материал – могут и победить.

Алексеев из Украины. Песня неплохая и номер мне понравился. Все неплохое, но не более того.

Зена как раз по музыкальности была неплоха, и все такое было… Нейтральненькое. Нет такого, чтобы я побежала добавлять себе в плейлист.