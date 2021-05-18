«Тут больше 300 видов растений, одних ирисов 20 сортов»: посмотрите на эту красоту под окнами обычной минской пятиэтажки

71-летняя Татьяна Нечаева в одиночку создала роскошную клумбу под окнами своего дома. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Татьяна Нечаева переехала в дом №24 на улице Брилевской семь лет назад. Говорит, специально искала квартиру на первом этаже - чтобы можно было под окнами сделать клумбу.

Альпийские горки и ракарии медсестра Татьяна Нечаева создавала как заправский ландшафтный дизайнер. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Начала я с маленькой клумбочки. До этого тут были заросли сныти, побегов алычи, пырея и лопухов. Вытравила все это и посадила под одним деревом тюльпанчики, под другим - ландыши.

Соседи, говорит Татьяна Сергеевна, поначалу почему-то были не рады превращению пустыря под окнами в цветочную клумбу.

- Одна соседка стала ругаться со мной: «Я люблю, когда зелень, зачем ты все перекопала?» А когда клумбы зацвели, так стала ахать: «Какая ты молодец, какие у тебя руки!».

В своем "садике для души" Татьяна Нечаева набирается сил. Фото: Павел МАРТИНЧИК

С каждым годом клумба становилась все шире и шире. Появились альпийские горки, каменный ручей, ракарии и даже прудик из вкопанной в землю старой эмалированной ванны. Сейчас этот «садик для души», как называет его Татьяна Сергеевна, растянулся вдоль дома на три подъезда.

Клумба с высоты четвертого этажа. Сфотографировать ее целиком не дают деревья - каштан, сирень, слива и алыча. Зато сейчас они цветут и обволакивают своим ароматом. Фото: Наталия КРИВЕЦ

- И вы все это сделали без чье-либо помощи?

- Да. У меня была дача больше 20 лет. Я всю жизнь выписывали журнал «Мой прекрасный сад», осваивала ландшафтный дизайн через специализированную литературу. На даче у меня было больше 1200 видов растений, а здесь не знаю сколько. Наверное, больше 300. Одних ирисов только 20 сортов. Цветы разрастаются, а выбрасывать их грех, они же живые, и я их рассаживаю. Мне говорят: посидела бы на скамеечке, отдохнула, а для меня вот это и есть отдых. Тяжело было только с мусором - его тут были горы, а ЖЭС никак не реагировал на мои просьбы убрать, пришлось самой по частям вывозить. Ну и камни собирала по всей округе, тоже нелегкий труд.

Кем-то выброшенная ванна превратилась в прудик. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Я работаю медсестрой в Республиканском интернате ветеранов войны и труда, это который на Минском море. 47 лет там работаю. Сейчас из-за коронавируса пенсионеров в отпуска за свой счет. Без подработки тяжеловато. Думала, купить в этом году белых, сиреневых и розовых тюльпанов, но не потянула, каждую копейку приходится считать.

Татьяна Сергеевна мечтала посадить в этом году белые, розовые и сиреневые тюльпаны, но из-за коронавируса осталась без работы и была вынуждена считать каждую копейку. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Татьяне Сергеевне 71, в этом году в сентябре будет 72. И она все еще работает, а красоту в своем «садике для души» наводит в свободное время и по выходным.

По утрам и вечерам во время прогулки по «садику для души» Татьяну Сергеевну сопровождает ее любимец Гуф - большой лохматый пес. А дома ждут два кота - Лада и Персик.

Гуф следит с балкона за порядком на клумбе. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Лада - стерва, - смеется хозяйка. - Ее крошечным котенком хотели сжечь в интернате, я не дала, принесла домой. Она не ластится, не мурлыкает, протяни руку - цапнет. А Персик очень ласковый, - кивает моя собеседница в сторону окошка, на котором сидит кот.

А это кот Персик, который получил свою кличку не за цвет, а за пушистую шубку. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Но он же абсолютно белый! Почему тогда Персик? - удивляюсь я.

- Потому что он такой же мягонький и бархатный, как персик, - улыбается Татьяна Сергеевна.

Жильцы дома ходят сами и водят своих гостей посмотреть на ландшафтный подвиг своей соседки. И тоже начинают подтягиваться к облагораживанию газонов под окнами. Татьяна Сергеевна охотно делится с ними саженцами и совсем не против, если кто-то нарвет себе букет цветов в ее садике.

Цветы на клумбе радуют глаз жильцов дома с марта по ноябрь. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Обидно, когда выкапывают цветы. Несколько лет назад я отчеренковала пять кустов сирени - не осталось ни одного. Несколько кустов роз тоже исчезли. На днях кто-то хосту выкопал, она была редкого ярко-салатового цвета. Гвоздичку травянку выкопали всю. Попросили бы - я бы поделилась, но вот так выкопать целиком…

Плюшевые игрушки и куклы - тоже часть клумбы. Татьяна Сергеевна жалеет игрушки, выброшенные на мусорку, и селит их в своем "садике для души". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Философия у Татьяны Сергеевны простая и понятная:

- Пока ты работаешь - ты здоров. Лучше в земле ковыряться, чем в ней лежать.

Лучше ковыряться в земле, чем в ней лежать, - считает наша героиня. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Рядом с домом остановка общественного транспорта, и многие пассажиры подходят к клумбам, чтобы полюбоваться ими и сфотографироваться. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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