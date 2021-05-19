Коронавирус в Беларуси, последние новости на 19 мая 2021 года: очереди за прививкой, гуманитарная вакцина от Китая, себестоимость «Спутника» и «черный грибок» на фоне COVID-19

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси достигло отметки в 378 тысяч 711 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси достигло отметки в 378 тысяч 711. Об этом свидетельствуют свежие данные Минздрава. Также там сообщили, что за время пандемии выздоровели 368 тысяч 832 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19

Тем временем за сутки в республике выявлены 1 тысяча 179 новых случаев COVID-19, выписаны из больниц 992 пациента.

Смертность уже долгое время остается на одном уровне – десять человек за сутки.

Помощь от Китая

Очередную партию китайской вакцины привезли в Беларусь. Утром 18 мая из Пекина в Минск вылетел грузовой самолет, на борту которого – гуманитарная помощь. В второй половине для самолет успешно приземлился в минском аэропорту.

Вакцину против COVID-19, которая прибыла в Минск, разработала фармкорпорация Sinopharm (подробности).

Очереди за прививкой

В Минске снова выстроилась очередь из желающих привиться от коронавируса.

Вакцинацию от COVID-19 организовали на выставке «Здравоохранение Беларуси-2021», которая начала работу 18 мая. Привиться может любой желающий – ему введут российский препарат «Спутник V».

В первый день работы выставки очередь к павильону по пр. Победителей стояла даже на улице – прививку ждали несколько десятков человек (подробности).

Очередную партию китайской вакцины привезли в Беларусь. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Замглавы Минздрава раскрыл себестоимость вакцины «Спутник V»

Себестоимость российской вакцины от коронавируса «Спутник V» составляет примерно 52 рубля. Об этом заявил заместитель главы Министерства здравоохранения Александр Тарасенко в эфире телеканала СТВ.

- Ориентировочно 52 рубля. Меня может поправить коллега, но сама вакцина 52 два. Это два компонента. Мы можем умножать на население пять с половиной миллионов, которое планируем привить уже до конца 2021 года, и получится вся сумма. Это себестоимость вакцины, не включая расходных материалов, - отметил замминистра – главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко (подробности).

Опасная болезнь на фоне COVID-19

Эксперты Роспотребнадзора прокомментировали ситуацию в Индии, где зафиксирован резкий рост случаев «черного грибка» среди тех, кто пережил COVID-19 или еще болеет им.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что «черная плесень», или мукормикоз – это не отдельное заболевание, оно развивается на фоне ослабленного иммунитета, в том числе у заболевших коронавирусом.

Грибок поражает слизистую оболочку носа, глаза, легкие человека и иногда мозг. В основном известно о таких случаях в странах Юго-Восточной Азии. Очень серьезная ситуация в этом плане и в Индии. Там в свирепствует вторая волна коронавируса, а также зафиксирован резкий рост случаев редкой "черного грибка" среди тех, кто пережил COVID-19 или еще болеет им.

«Концентрация спор "черной плесени" в Индии за счет огромной влажности, высокой среднегодичной температуры многократно выше, чем в странах с умеренным климатом», — пояснили в пресс-службе (подробности).

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И добавил, что Россия также хочет сотрудничать с зарубежными партнерами в борьбе с COVID-19 (подробности).

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