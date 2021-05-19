На Барановичи упал военный самолет: погибли два летчика

В Барановичах упал военный самолет. Фото: intex-press.by

О трагическом случае, произошедшем днем 19 мая в белорусских Барановичах, рассказали местные жители. Они услышали звук взрыва и заметили клубы дыма. Как оказалось, упал военный самолет - прямо на город.

ЧП прокомментировали в Министерстве обороны Беларуси:

- При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли.

Обломки самолета. Фото: СК

В ведомстве уточнили, что потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. Полет выполняли майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куканенко.

- Других жертв и разрушений нет, - добали в Минобороны. - Последствия крушения ликвидированы силами МЧС. К месту происшествия выехала комиссия Министерства обороны во главе с заместителем Министра обороны Беларуси по вооружению.

- Самолет взлетал с аэродрома, - пишет районная газета «Наш край». - На взлете он врезался в частный дом на улице Розы Люксембург.

Местному изданию intex-press.by читатели рассказали, что самолет разбился в районе улицы Фестивальной. Портал приводит слова местной жительницы, которая говорит о том, что четыре самолета отрабатывали полеты, один из них упал:

- Он крутил трюки, потом что-то у него случилось, он потерял высоту, его стало штормить, он стал уходить от города.

Место крушения самолета. Фото: intex-press.by

Судя по опубликованным фото и видео, судно рухнуло на сад в частном секторе.

На месте происшествия ожидает допуска к работе следственно-оперативная группа совместно со специалистами УГКСЭ, сообщил Следственный комитет:

- Задействуются возможности передвижной криминалистической лаборатории. Ожидается прибытие специалистов УСК по Брестской области и центрального аппарата Следственного комитета.

На фасаде дома видны повреждения. Фото: t.me/baranovichi_news

Напомним, в Барановичах размещен военный аэродром, на котором базируется 61-я истребительная авиабаза военно-воздушных сил Беларуси.