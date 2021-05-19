Пилотам 22 и 33 года, отрабатывали учебный полет: что известно о крушении военного самолета в Барановичах

Майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко погибли

Днем 19 мая в Барановичах потерпел крушение военный самолет. Местные жители рассказали, что услышали громкий звук взрыва, с места крушения повалили клубы дыма. Самолет упал в частном секторе, в результате взрыва от суда остались только обломки крыльев. По словам одной из местных жительниц, четыре самолета отрабатывали полеты, один из них упал:

- Он крутил трюки, потом что-то у него случилось, он потерял высоту, его стало штормить, он стал уходить от города, - цитирует женщину издание Intex - Press.

Крушение потерпел военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130Фото: Следственный комитет

Это был учебно-тренировочный полет, во время которого пилоты – 33-летний майор Андрей Ничипорчик и 22-летний лейтенант Никита Куконенко заметили неисправность. Они пытались увести самолет от населенного пункта, а сами катапультировались. К сожалению, оба военных погибли. Об одном из погибших - Никите Куконенко - Минобороны рассказывало в видеосюжете в январе 2021 года. Это летчик Лидской авиационной базы, недавно он окончил Военную академию. Его летчиком-инструктором был майор Андрей Ничипорчик.

- Все детство Никита проводил у деда в Боровухе, где базировалась вертолетная база, поэтому разговоры об авиации в семье были постоянными, - говорится в сюжете.

Андрей Ничипорчик был летчиком первого класса, пять лет готовил к полетам на Як-130 молодых пилотов. С 2017 года участвовал в воздушных парадах, учениях и международных конкурсах.

Место крушения самолета. Фото: Intex-press.by

Соболезнования семьям погибших летчиков выразил Александр Лукашенко. Он взял на контроль расследование крушения самолета, сообщает пресс-служба президента.

В Минобороны рассказали, что крушение потерпел военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. По официальной информации на 13.28, других жертв крушения нет.

На месте работает МЧС, следственно-оперативная группа, выехала комиссия Министерства обороны во главе с заместителем Министра обороны Беларуси по вооружению.

По словам местных жителей, предположительно, пострадал и один человек в гражданском. Пожилой человек был в этот момент на огороде, его увезла «скорая».

- Был громкий звук, шатало телевизор в доме, самолет будто сделал над местом два круга. И упал в пространство между домами. Осколки отлетели даже в соседние дома, - говорят местные жители.

Попасть на место катастрофы сейчас нельзя, территория оцеплена. На одном из опубликованных фото видно, как на фасаде дома висит парашют - судя по всему, летчики катапультировались уже в самый последний момент, чтобы увести падающее судно из густонаселенного района. Поэтому, видимо, покидали самолет на критически низкой высоте, жертвуя своим жизнями.

Почему военный самолет пролетал над Барановичами? В городе размещен военный аэродром, на котором базируется 61-я истребительная авиабаза военно-воздушных сил Беларуси. После крушения самолета в Барановичах отменили городской праздник, посвященный 150-летию города: 21-22 мая там должна была пройти "Барановичская весна".

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