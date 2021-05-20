Как визуально увеличить маленькую комнату: 7 приемов и хитростей

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Каждый интуитивно чувствует: в просторном помещении легче дышится, а любой ремонт – даже самый бюджетный – воспринимается дороже, чем он есть на самом деле. Но реальность большинства - это малогабаритные квартиры, где бывает физически трудно разместиться со всем своим добром. Поскольку окна хрущевки или стандартной панельки нельзя переделать во французские, а метраж комнаты никак не увеличится вдвое, остается колдовать с дизайном - на пробу предлагаем несколько увеличивающих пространство приемов.

1. Минимализм в интерьере. Это означает как можно меньше мебели, предметов декора, вещей, ковров, разных текстур и цветов. Прием кажется очевидным, но на практике очень трудно слезть с потребительской иглы. Хочется заставить ценными и полезными, как нам кажется, вещами и без того скромную площадь. Между тем дизайн маленькой квартиры подчиняется правилу: предметов мебели и декора должно быть мало, и они находиться они должны хотя бы на минимальном расстоянии друг от друга, чтобы в помещении дышалось. Так что вперед - первым делом начинаем с расхламления!

2. В отделке - только светлые оттенки. Здесь работает известный визуальный эффект: из-за цвета стен комната может казаться больше или меньше своих реальных размеров. Чтобы добиться увеличительного эффекта, выбирайте светлые холодные оттенки - голубой, серый, зеленый. При этом краска или обои должны быть однотонными: клетка и принт ярких цветов украдут чувство пространства. А для пущего эффекта мебель выбирайте в цвет стен - так комната будет казаться еще больше.

3. Зонирование и экономия пространства. В малогабаритной квартире отдавайте предпочтение складным или раздвижным дверям - они сэкономят площадь и визуально, и фактически. За счет перегородок можно выгодно зонировать: например, выделить в основной комнате рабочее место. Хорошо экономят пространство такие предметы мебели, как шкафы-купе, кровати с встроенными ящиками для хранения, многофункциональные комоды и тумбы.

4. Легкие материалы - акрил и стекло. Стеклянная мебель - полки, стеллажи, тумбы, журнальные и обеденные столы - дает ни с чем не сравнимое чувство прозрачности и легкости. Опасаетесь за прочность и безопасность стекла? Тогда можно пробовать акрил - это прочный прозрачный пластик, который дает даже больше возможностей для дизайна (поддается склеиванию, гнутью и полировке). В продаже бывают, например, стулья, столики, полки из акрила, а также разнообразные гарнитуры для ванной и кухни.

5. Правильно декорируем окна. В маленькой комнате лучше всего обойтись без штор или заменить их на рулонные конструкции и жалюзи - так экономится площадь. Но если все-таки вешать текстиль на окна, то в виде легких струящихся тканей в пол, которые по цвету будут совпадать со стенами. Эффект увеличения даст широкий карниз, подвешенный под самый потолок, - его тоже стоит выбирать в оттенке обоев.

6. Нет хламу на подоконниках и в коридорах. Не используйте подоконник в качестве столешницы или домашней оранжереи. В маленьких помещениях важно использовать максимум естественного света, который съедают кашпо с растениями и кипы ненужных вещей возле окон. То же касается коридоров и проходов: в них вообще не должно быть вещей, чтобы не создавать ощущение тесноты.

7. Больше света и зеркал. Это опять игра на оптических эффектах. По сути, маленькая комната не нуждается в обильном освещении. Но несколько дополнительных лампочек на потолке будут лучше рассеивать свет, который отражается от светлых стен, - это увеличит пространство. А отражение в зеркале добавит освещенности и воздуха. Например, в узком помещении можно сделать одну стену полностью зеркальной. Также подойдут глянцевые поверхности и натяжной потолок, отражающий свет по всей площади комнаты.

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