Клумба с розами рядом с туалетом, а забор из проволоки или фанеры: 7 типичных ошибок в оформлении дачного участка

Дача нужна не только для урожайности: важно, чтобы было красиво и для души! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Полторы сотки картофеля, несколько гряд огурцов и тепличные помидоры — это хорошо. Но ведь дача нужна не только для урожайности: важно, чтобы было красиво и для души! Рассказываем, каких решений в оформлении участка стоит избегать – вполне может быть, что эти советы помогут вам сэкономить на услугах ландшафтного дизайнера.

Информации по ландшафтному дизайну сейчас — в избытке: эффектными фото с приусадебных участков пестрят газеты, журналы и весь интернет. Но что получается в результате? Советов и идей по дизайну много, но воплощать их в жизнь дачникам-любителям либо трудно по неопытности, либо очень дорого. Поэтому начать эстетическое преображение участка предлагаем с типичных ошибок — их вам по силам исправить уже в этом дачном сезоне.

Нет плана и зонирования

Когда структура участка не продумана, сложно говорить о дизайне: без зонирования нет гармонии и взаимосвязи отдельных частей. Без плана страдает даже функциональность: каково, например, наслаждаться благоуханием цветника, если рядом случайно разместился мангал? А как будет восприниматься клумба с розами неподалеку от компостной ямы? Чтобы таких неприятных пересечений не случалось, зонируйте участок: на парадную часть, зону отдыха, сад и огород, хозяйственные постройки и т. д. Некоторые зоны объединяйте в одно пространство, экономя площадь.

Сооружения и посадки - из разных опер

Учитывайте, что у дачных построек тоже есть форма и цвет. Например, если дом низкий, то рядом с ним лучше не высаживать растения с объемной кроной - так здание совсем затеряется на фоне пышной зелени. И, напротив, возле высокого дома не размещайте низкорослые деревья и кустарники - это добавит постройке избыточной массивности. С цветом похожая логика: возле домов коричневого, синего, черного цветов высаживают растения со светлыми листьями (зеленого, желтого цветов). Они создают контраст и освежают участок. Если постройки светлые, то рядом с ними лучше смотрятся растения с насыщенно-зеленой, красной, бордовой листвой.

Когда забор - только техническая необходимость

Как часто в наших широтах вам приходилось видеть унылые и монотонные заборы - из фанеры, проволоки, сетки или повидавшего виды дерева? Скорее всего, часто: у нас принято считать забор средством разграничения и безопасности. Но с точки зрения дизайна забор - это рама для картины вашего участка. Он - неотъемлемая часть композиции, поэтому просто обязан украшать сад. Добавить к забору изюминку можно декоративными вставками, коваными накладками, разноуровневыми и планками и главным «зеленым» украшением - вьющимися растениями.

Забор тоже должен украшать ваш участок. Фото: pixabay.com

Семена и саженцы скупаются по принципу «всего и побольше»

На ярмарках и в цветочных отделах ассортимент растений такой, что глаза разбегаются. В итоге дачники - особенно те, кто только прикупил участок - совершают типичную ошибку: бессистемно скупают все, чтобы получился сад мечты «как на картинке». Но помимо эстетики, ландшафтный дизайн предполагает учет времени на регулярный уход. Задайте себе вопрос: готовы ли вы тратить часы на подкормку, полив и лечение всей той красоты, что закупили весной? Будьте реалистичны и не пытайтесь заменить собой армию садовников.

Растения высажены там, где хочется вам, а не им

Внешний вид участка портят плохо растущие цветы или те из них, которые дают мало завязей. Самая частая причина этого - неподходящее место. Так случается, когда дачники, минуя этап планирования, высаживают растения спонтанно, по принципу «пусть пока будет тут». В итоге не учитывается световой режим растения, предпочитаемый состав грунта и тип подкормки. А еще бывают виды, которые в принципе плохо уживаются рядом - например, пионы и розы, анютины глазки и душистый горошек.

У вашего участка - слишком разношерстная палитра

Когда дачники на волне энтузиазма скупают всего и помногу, рассаживая растения хаотично, участок выглядит негармонично - в первую очередь в цветовом отношении. Поэтому определяйтесь с палитрой цветников и клумб заранее. Она может быть монохромной - подобранной по принципу близких друг другу оттенков: холодных (голубой, синий, фиолетовый) или только теплых (желтый, оранжевый, красный). Либо можно сыграть на сочетании контрастных оттенков: оранжевого и синего, красного и зеленого, желтого и фиолетового.

Неучет сезона и текстуры

Все свое время на участке дачники отдают весне и лету. И легко забыть, что осень - тоже сезон для отдыха. Не лишайте себя удовольствия поэкспериментировать с ландшафтным дизайном кустарников и осенних цветов в саду. А еще помните: недальновидно высаживать растение только с расчетом на цветение. Ведь оставшуюся часть времени вам придется любоваться не бутонами, а листвой - у нее тоже есть декоративная функция.

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