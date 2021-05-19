«Вода и тепло». Все, что нужно знать о комфорте

Этот форум действительно выделяется из ряда подобных мероприятий. Вода и тепло - две главные составляющие комфорта современного города. И демонстрация современных технологий и оборудования превращается в настоящее шоу для всех, кто хочет идти в ногу с прогрессом.

В этом году с 25 по 28 мая свои достижения представят более 120 участников. Здесь можно ознакомиться с лучшими технологиями всех этапов производства, начиная с добычи воды - от гидрогеологии и разведки до бурения водозаборных скважин - и заканчивая системами водоотведения, гарантирующими экологическую безопасность очищенных стоков.

Впервые на выставке будет раздел, посвященный очистке производственных сточных вод. Специалистов промышленных предприятий заинтересуют мембранные технологии, локальные очистные сооружения, канализационные насосные станции, с помощью которых эффективно решаются экологические проблемы.

Сюрприз ожидает и частных посетителей. В салоне «Ванная комната: интерьер и технологии» собраны новинки, способные придать уютный вид этому помещению.

В салоне «Отопление» посетители увидят не только котлы, автоматику, тепловые пушки и прочее оборудование, но и ознакомятся с современными технологиями альтернативной энергетики, рекуперации тепла, теплоизоляции и др.

Трубы и насосы, системы управления и регулирования, климатическая техника, приборы аналитического контроля - трудно перечислить все новинки. Лучше прийти и увидеть все собственными глазами. Тем более что выставка дает возможность не просто ознакомиться с существующими на рынке предложениями, но и найти деловых партнеров, заключить выгодные контракты.

- Наша компания уже 25 лет присутствует на рынке, нами было выпущено более 2,5 миллиона индивидуальных (квартирных) счетчиков воды типа ЕТ-м, свыше 80 тысяч счетчиков группового учета и порядка 60 тыс. теплосчетчиков «Цельсиус», - говорит заместитель директора СООО «БелЦЕННЕР» Сергей ЛИШТВАН. - Наша продукция неоднократно признавалась лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» и пользуется заслуженным авторитетом среди крупнейших обслуживающих и ресурсоснабжающих организаций. В период с 2017 по 2020 год была проведена модернизация производства, обеспечивающая выпуск smart-счетчиков, работающих в сети интернет вещей IoT (LoRaWAN и NBIoT) и соответствующих инновационным требованиям систем «Умный дом».

- ЗАО «Доля» на рынке с 1993 г. Мы оказываем услуги по очистке канализации, вентиляции, теплообменного оборудования, резервуаров, также производим форсунки, рукава высокого давления и являемся белорусским производителем спецтехники на базе шасси МАЗ для выполнения различных задач. На выставке будут представлены два специализированных автомобиля собственного производства, - рассказывает менеджер отдела планирования производства и маркетинга ЗАО «Доля» Татьяна Громова. - Это машина вакуумная универсальная МВУ-6312С9-210-00 на базе шасси МАЗ во взрывобезопасном исполнении (ADR), которая удовлетворяет требованиям ДОПОГ для предприятий, осуществляющих промышленную очистку ливневых, канализационных и производственных сетей, а также самоходная установка высокого давления МВУ-5340C3-900-00. Это полностью укомплектованный комплекс для автономного выполнения работ по решению различных задач с характеристиками насоса высокого давления 900 бар и расходом 100 л/мин.

Уникальность выставки «Вода и тепло» в том, что ее организаторы не ограничиваются демонстрацией оборудования и технологий. Уже традиционными стали и мероприятия деловой программы. В этом году в рамках форума пройдет III Республиканский отраслевой конгресс «Эффективное тепло- и водоснабжение в Республике Беларусь». В его работе примут участие авторитетные и опытные эксперты Министерства жилищно-коммунального хозяйства, ГПО «Белводоканал», Института жилищно-коммунального хозяйства НАН Беларуси, УП «Минскводоканал» и многих других республиканских ведомств и предприятий.

Во время пленарных заседаний будут подниматься такие темы, как цифровизация ВКХ, научно-техническая и нормотворческая политика, направления инновационного развития, реализация международных проектов и др.

При выборе спикеров организаторы руководствовались не только их статусом и авторитетом в профессиональной среде, но и умением увлекательно рассказывать, а также логикой и качеством презентаций. Поэтому принять участие в панельных дискуссиях будет интересно не только специалистам, но и гражданам, которым важно услышать исчерпывающие ответы на собственные вопросы.

Еще одной изюминкой нынешней выставки является проведение конкурса «Лучшая организация в сфере тепло- и водоснабжения», организованного при поддержке Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Впервые более двадцати предприятий будут презентовать собственный новаторский опыт и эффективные результаты реализованных в Беларуси мероприятий.

Оценивать представленные проекты будет компетентное жюри, но стать свидетелем увлекательного соревнования и лично увидеть оригинальные презентации может любой желающий. Нужно лишь прийти на выставку.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ!

Посетители, которые пройдут предварительную ЭЛЕКТРОННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ, будут иметь право бесплатного посещения выставки и всех мероприятий.

Место проведения: г. Минск, пр. Победителей, 20/2 (футбольный манеж, левая сторона)

Время работы: 25 - 27 мая с 10.00 до 18.00, 28 мая с 10.00 до 14.00

Церемония официального открытия: 25 мая в 12.00 (протокольная площадка)

Стоимость билета:

- При предъявлении распечатанного именного пригласительного билета - бесплатно

- При заполнении регистрационной анкеты на выставке - бесплатно

- Без прохождения регистрации - 10 рублей

Официальный сайт выставки VODAEXPO.BY

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