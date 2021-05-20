Удобно и выгодно. Альфа-Банк представил цифровую кассу собственной разработки для предпринимателей

Не нужно тратить дни на оформление документов и поездки по городу — достаточно один раз зайти в отделение банка и спустя несколько дней готовое к работе устройство доставят по нужному адресу.

Альфа-Касса сочетает функционал терминала для приема карт, кассовый аппарат, принтер для печати чеков, сканер штрих-кодов, системы управления товарами, управления скидками и маркет приложений для торговли в одном устройстве. Она принимает платежи и автоматически передает информацию в налоговые органы. Девайс станет идеальным помощником для курьерской доставки, цветочного магазина, барбершопа или пекарни — любого малого бизнеса, где нужно принимать платежи.

“Мы представляем новый флагманский продукт для бизнес-клиентов. Альфа всегда помогает людям и компаниям в улучшении жизни, предоставляя цифровые и удобные решения. Альфа-Касса — это воплощение нашей миссии. Я уверен, что, упрощая жизнь клиентов, мы становимся для них не просто банком, а партнером, с которым просто, выгодно и удобно. Сегодня и на годы вперед”, — поделился исполнительный директор Альфа-Банка Валерий Смоляк.

Касса, терминал для приема карт и чековый принтер в одном устройстве

Альфа-Касса работает на новом терминале PAX A930 максимальной комплектации — одном из лучших устройств для бизнеса на платформе Android. Банк предложил привлекательную цену за терминал – 894 BYN. Новые клиенты, открывшие счет в Альфе, смогут взять его в аренду за 45 BYN в месяц.

Все Альфа-Кассы подключены к эквайрингу, что дает возможность принимать оплату картами, часами, браслетами, телефонами посредством Apple Pay и Samsung Pay по выгодным тарифам – 1,5% по картам Альфа-Банка, 1,9% – по картам других белорусских банков. При этом есть возможность получать деньги от продаж на счет в режиме реального времени, что уникально на рынке.

«О потребности в современной кассе и быстром подключении нам рассказали клиенты. Альфа-Банк обслуживает уже более 50 000 бизнес-клиентов, многие из которых занимаются розничной торговлей или оказывают услуги. Подключение кассы и эквайринга для них – насущная необходимость. До сегодняшнего дня предприниматели сталкивались со сложностями при подключении: необходимо совершить множество визитов в банк и в разные компании, подготовить кипу документов и недели ждать. Мы это изменим. Мы сделали процесс подключения максимально быстрым и простым — за одну встречу. Всю остальную работу берем на себя, в том числе регистрацию в налоговой», — рассказал руководитель по развитию технологий и продуктов для бизнес-клиентов Альфа-Банка Сергей Шеко.

«В последнее время роль быстрых платежей, курьерской доставки резко возросла. Наша цель — сделать ежедневные, базовые для бизнеса операции, по приему оплат, выдаче чеков, возвратам, сверкам, передаче данных в налоговую простыми, быстрыми, практически незаметными. Для Альфа-Банка важно, чтобы предприниматели думали о развитии бизнеса, а не «вязли» в ежедневной рутине. Альфа-Кассу создали как раз для этого. И это только начало. Мы будем дальше фокусно работать над развитием этого направления», — прокомментировала руководитель по развитию технологий и продуктов для бизнес-клиентов Альфа-Банка Светлана Шаповалова.

Специальные цены со скидками 10-20% в рамках проекта предложили партнеры Альфа-Банка: оператор программных касс «Настоящая цифровая» и А1.

Провайдером связи для Альфа-Касс выступает компания А1 и предоставляет безлимитный доступ к мобильному интернету, а также специальные условия обслуживания.

Заказать кассу можно в отделении Альфа-Банка, на сайте или по телефону 7464. Все, что нужно, — оставить заявку и ждать доставку. Готовую к работе Альфа-Кассу привезут прямо в ваш магазин.