Видео с места падения военного самолета в Барановичах

Место крушения военного самолета в Барановичах Фото: intex-press.by

19 мая в белорусском городе Барановичи, что в 150 километрах от Минска, произошло крушение военного самолета. О трагическом случае рассказали местные жители: они услышали звук взрыва и заметили клубы дыма. Позже падение самолета в Барановичах прокомментировало Министерство обороны: ведомство сообщило, что при во время учебно-тренировочного полета экипаж заметил техническую неисправность. Пилоты старались увести самолет от города. И когда убедились, что траектория падения вне жилых домов, катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли.

Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й ШАБ майор Андрей Владимирович Ничипорчик и летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й ШАБ лейтенант Никита Борисович Куканенко.

Вскоре появились видео крушения самолета от очевидцев и журналистов.

На видео, размещенном в инстаграм-аккаунте baranovichi.online, видно, как на месте падения самолета работают спасатели, а над домом, около которого разбился самолет, стоит столб плотного серого дыма.

Информагентство БелТА публикует видео, на котором на месте крушения, зеленой площадке перед жилым домом, видны останки самолета.

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