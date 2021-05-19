Умерла любовь всех советских мальчишек 80-х: Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину, ушла после продолжительной болезни

Татьяну Проценко нередко и в жизни называли Мальвиной - по роли, которую она сыграла в детстве.

Татьяне Проценко было всего 53 года, умерла она от онкологии. Об этом сообщил 19 мая ее муж Алексей Войтюк. О болезни она знала с 2018 года.

С девочкой, которая сыграла роль Мальвины в «Приключениях Буратино», мечтали познакомиться все мальчишки СССР конца 70-х. Фильм имел невероятный успех, его постоянно показывали по телевизору на каникулах. Таню, похоже, эта популярность тяготила. Да и актрисой она стала случайно – 7-летнюю девочку с кукольной внешностью и красивыми глазами случайно заметила в поезде ассистент режиссера и пригласила на пробы.

Финальные кадры фильма, где юные актеры сидят в зале без грима.

После успеха «Буратино» режиссер Леонид Нечаев планировал снимать Таню и в главной роли в сказке «Про Красную Шапочку». Но девочка неудачно упала с велосипеда, получила черепно-мозговую травму, после чего врачи запретили эмоциональные нагрузки. Родители были категорически против съемок. Потом юная актриса отказалась от роли в картине "Чучело". Ролан Быков предложил роль Шмаковой – главной красавицы класса. Она отказалась, потому что не хотела играть отрицательную роль.

«Помню, даже плакала, так не хотела сниматься", – вспоминала Татьяна Проценко.

Любовь к фильму "Приключения Буратино" Татьяна Проценко пронесла через всю свою жизнь. Фото: личный архив

В дальнейшем она не стала связывать судьбу с актерской деятельностью - окончила киноведческое отделение ВГИКа, работала в Москве редактором, занималась компьютерным дизайном. Регулярно ее приглашали на передачи, посвященные детям-актерам, она никогда не отказывала. Приезжала и на детский кинофестиваль «Лiстападзiк» к нам в Минск. А в 2019 году просто так заглянула на киностудию, чтобы показать своим детям дорогие сердцу места.

- Мы увидели не только костюмы из «Приключений Буратино», но и многих других фильмов. Например, «Города мастеров». Или нашумевшего сериала HBO «Чернобыль» - ведь костюмы для него брали на «Беларусьфильме». А еще больше нас впечатлили реквизиторский, и особенно оружейный цеха киностудии.

С родными в Минске на киностудии "Беларусьфильм". Фото: личный архив

По просьбе киностудии Татьяна даже привезла из Москвы свое маленькое голубое платьице, которое бережно хранила все эти годы дома. С него сняли мерки и воссоздали точную копию. Нашли и парик Мальвины. На киностудии сохранился костюм Карабаса Барабаса, шуба Лисы Алисы, есть костюм Пьеро и Арлекино.

Куклы из "Приключений Буратино" до сих пор хранятся на киностудии. Фото: личный архив

Второй брак для Татьяны стал счастливым - с актером Алексеем Войтюком, сыгравшим Ивана-подкидыша в сказке «После дождичка в четверг». У них двое детей – Анна и Владимир. Муж занимается озвучкой фильмов, и нередко привлекает сына. Голосом Владимира разговаривают герои сериалов и мультиков на детских каналах. Озвучивал даже Элтона Джона в детстве в «Рокетмене», а также героев многих других популярных фильмов. Дочь Аня занималась в театральной студии. Татьяна с большой гордостью и любовью рассказывала об успехах своих детей в соцсетях.

Татьяна Проценко привезла свое платье из "Приключений Буратино" на киностудию "Беларусьфильм". Фото: личный архив

Редакция «Комсомолки» скорбит вместе с родными и близкими Татьяны Проценко. Время и место похорон сейчас уточняется.

С Алексеем Войтюком Татьяна была счастлива. Фото: личный архив

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