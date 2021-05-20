В Риге 21 мая начинается хоккейный чемпионат, перенесенный из Минска: белорусы стартуют матчем со словаками

На первом этапе белорусской сборной надо занять не ниже 4-го места в своей группе. Фото: hockey.by

Чемпионат мира-2021 начинается 21 мая. Именно он должен был пройти на два города - Минск и Ригу, - но Международная федерация хоккея после ряда попыток все-таки отказала белорусской столице в проведении первенства.

Для безопасности команды живут в так называемых пузырях - в гостиницах с рядом антиковидных ограничений. Но для белорусской сборной в этом пандемийном чемпионате есть один плюс. Даже если команда займет последнее место, она из элиты не вылетит - все чемпионаты в низших дивизионах были отменены.

Напомним, что в 2018 году белорусы проиграли все семь матчей предварительного этапа и выбыли в дивизион рангом ниже. Но на следующий год сумели добиться повышения в классе. В 2020-м чемпионат был отменен из-за пандемии.

В составе сборной, которую тренирует Михаил Захаров, почти все сильнейшие. Из тех, кто мог бы попасть в основной состав, из-за травм не приехали нападающие Андрей Костицын и Андрей Стась, защитник Кирилл Готовец и вратарь Иван Кульбаков.

Главная звезда команды - наш единственный игрок НХЛ Егор Шарангович.

- Считаю, наша сборная может преподнести сюрприз, - сказал Егор пресс-службе ФХБ. - В этом году собрался хороший состав, хорошая команда. Мы можем дать бой любому сопернику. Но самые серьезные - это Чехия, Швеция, Россия, Словакия и Швейцария. В этих сборных много хоккеистов из НХЛ и других хороших лиг, в том числе КХЛ. Все будут стараться показать качественный хоккей, нам нужно будет играть еще лучше, чтобы победить эти команды.

Наиболее проблемная линия - вратарская. В Ригу прибыли два белоруса-дебютанта и далекий в этом сезоне от лучших образцов своей игры Дэнни Тэйлор. Кстати, в белорусской сборной сразу пять игроков из Северной Америки: голкипер, защитник и три нападающих.

Напомним, что национальная сборная дальше четвертьфинального рубежа на чемпионатах мира не проходила. Последний раз это произошло в 2015-м.

СОСТАВ СБОРНОЙ

Вратари: Алексей Колосов («Динамо»), Константин Шостак («Северсталь»), Дэнни Тэйлор («Динамо»);

Защитники: Андрей Антонов («Юность»), Ник Бэйлен («Трактор»), Степан Фальковский, Дмитрий Знахаренко, Илья Шинкевич, Илья Соловьев, Владислав Еременко (все - «Динамо»), Евгений Лисовец, Дмитрий Коробов (оба - Салават Юлаев), Кристиан Хенкель («Ак Барс»);

Нападающие: Егор Шарангович («Нью-Джерси»), Андрей Белевич («Торпедо НН»), Джефф Платт («Салават Юлаев»), Артем Демков («Динамо Мн»), Франсис Паре, Никита Комаров (Авангард), Шейн Принс («Автомобилист»), Владислав Кодола («Северсталь»), Сергей Костицын («Братислава Кэпиталс»), Герман Нестеров («Гомель»), Сергей Дрозд, Станислав Лопачук, Михаил Стефанович (все - «Юность»), Данила Климович («Минские зубры»), Алексей Протас («Херши», АХЛ)

БУДЬ В КУРСЕ!

16 сборных разделены на две группы по 8 команд

По четыре лучшие выйдут в четвертьфинал.

Наша команда в группе А встретится со сборными Словакии (21 мая, в 20:15 по минскому времени), Швеции (23 мая, 16:15), Чехии (24 мая, 20:15), Великобритании (26 мая, 20:15), Дании (28 мая, 20:15), Швейцарии (30 мая, 16:15) и России (1 июня, 20:15).

В группе В выступят сборные Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.

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