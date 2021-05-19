«У него сбылась мечта. Я всегда гордился, что мой друг - летчик»: что рассказывают о погибших в Барановичах военных летчиках

Никита Куконенко с детства грезил о небе. Это фото он опубликовал на своей странице ВКонтакте в 2017 году.

Майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко погибли 19 мая, выполняя в Барановичах учебно-тренировочный полет на самолете Як-130. Напомним, обнаружив техническую неисправность, летчики до последнего управляли самолетом, чтобы не дать ему упасть на жилые дома. И выполнили свою последнюю задачу ценой собственных жизней.

Лейтенанту Никите Куконенко было всего 22 года. К этому возрасту он успел жениться и осуществить свою мечту - стать летчиком.

- Мы с Никитой учились в одном классе, и таких людей, с такой веселой энергетикой, с такой доброй и отзывчивой душой я сейчас встречаю очень редко, - вспоминает друг Никиты Куконенко и его одноклассник по кадетскому училищу Георгий Зеленкевич. - Мы не раз собирались за одним столом, и он был душа компании. Было время, когда мы с Никитой хотели вместе пойти в Военную академию учиться на летчиков, нас с ним и сдружил этот интерес к самолетам, мы оба хотели видеть землю с высоты птичьего полета. Вместе проходили медицинскую комиссию, но я не прошел... А у него сбылась мечта. Я всегда гордился, что мой близкий друг - летчик.

Никита Куконенко был веселым, добродушным парнем, душой компании. Фото: vk.com

Никита Куконенко родился 18 сентября 1998 года в Полоцке. В начальной школе учился на отлично, потому без проблем поступил в Полоцкое кадетское училище. Он с детства мечтал о небе, его дедушка жил в городском поселку Боровуха под Полоцком, а там расположена вертолетная база. Но Никита выбрал не вертолеты, а самолеты. Он поступил на авиационный факультет Военной академии Беларуси. Курс, на котором учился Никита, был экспериментальным - на нем как раз осваивали самолеты Як-130.

В 2020 году молодой лейтенант отправился служить в Лидскую штурмовую авиабазу. Он был назначен летчиком звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130. «Воен-ТВ» сняло тогда о нем сюжет. В нем Никита называет свой самолет летающим компьютером. «Как только первый полет был, меня очень поразило, я думал: как я буду этим управлять? Три тонны боевой загрузки, многофункциональные индикаторы. Очень маневренный самолет, многое может позволить в воздухе», - говорил он. На 2021 год у него был план стать летчиком третьего класса.

Инструктором у лейтенанта Куконенко был майор Андрей Ничипорчик. Он родом из Постав, и самолеты в его жизни - не случайность: его отец 33 года отслужил военным летчиком. Столько же - 33 года - навсегда останется Андрею Ничипорчику.

Андрей Ничипорчук имел награды за безупречную службу. Фото: lidanews.by

Он был летчиком первого класса, владел управлением таких самолетов, как Як-52, Л-39, Су-25, Як-130, и мог выполнять боевые задачи днем и ночью в любых метеорологических условиях. Майор Ничипорчик был в числе первых летчиков, которые в 2016 году выполнили посадку Як-130 на автодорогу. Он не раз участвовал в воздушных парадах и демонстрационных полетах, в военных учениях в Беларуси и за рубежом, был награжден медалью «За безупречную службу».

Андрей Ничипорчик был опытным летчиком. Фото: lidanews.by

- В Лидской авиабазе его знали как терпеливого и внимательного инструктора, любящего небо и курсантов, - отметили в пресс-службе Министерства обороны.

Андрей Ничипорчик был женат, у него осталось трое детей. И в отличие от своего отца, он никогда не узнает, выберет ли кто-то из них небо.

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