«Летчики - герои! Смогли уместиться между домами...»: что рассказывают жители и очевидцы о крушении военного самолета в Барановичах

В первые минуты после крушения очевидцы сделали фото и видео с места трагедии. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В среду, 19 мая 2021 года, в Барановичах произошла трагедия: в жилой части города потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы. При крушении Як-130 погибли оба летчика: майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко. Корреспондент «Комсомолки» побывала на месте трагедии и поговорила с очевидцами.

Ближайшие улицы сотрудники ГАИ перекрыли для транспорта. Фото: Надежда БУТОВИЧ

"Поливал цветы - выпала кружка из рук"

Информация у людей разная, но многие сходятся в одном: летчики-герои. Место, где упал учебно-боевой самолет, действительно, маленькое - эдакий пятачок между небольшими двухэтажrами, где обычно паркуются машины или размещается небольшая детская площадка. Летчики падали «точечно», но как это произошло?

- В этот момент отец находился у себя дома. Поливал цветы на подоконнике. Раздался грохот, он даже выронил кружку, - рассказывает горожанин. - Меня дома не было, мне уже знакомые позвонили: говорят - у тебя во дворе самолет упал. Я позвонил отцу, и он рассказал, что после взрыва увидел в окне только клубы дыма, поспешил на улицу, вышел через несколько минут буквально, как оделся, а во двор уже успела приехать милиция, спецтехника.

Самолет упал во двор двухэтажки: в подъезде и некоторых квартирах выбиты стекла, виден парашют одного из летчиков. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Заглянула в «котлован» - от самолета ничего не осталось…

После падения самолета жильцов попросили оставаться в домах, не выходят они вот уже несколько часов. По квартирам ходят правоохранители и опрашивают: что они видели?

- А что я видела?! - рассказывает нам другая местная жительница. - Я живу на другой улице, но услышала взрыв, увидела столб дыма и поспешила туда. Смогла подойти довольно близко, пока людей не начали отгонять. Зрелище жуткое! На стене дома кровь, парашют зацепился и висит... Заглянула в этот «котлован» (место куда упал самолет - Прим.), так там же почти ничего не осталось.

Жильцы близлежащих домов смотрели на место трагедии издали. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Примерно то же рассказывают и другие очевидцы. Кто-то в эти минуты был дома: затрясся телевизор. Кто-то отошел метров 300-400 к знакомому, а обратно уже бежал - слышал грохот и видел столб дыма.

- Когда подходил, с неба пошло что-то вроде дождя, видимо, частицы несгоревшего топлива, - предполагает еще один очевидец Александр. - Но вообще, пожара не было - столб дыма и небольшая вспышка, и яблоня сгорела, под которую этот самолет рухнул… Считаные минуты, он рухнул - и все службы уже были. Жалко погибших летчиков, жалко людей… И почему самолеты выполняют полеты над городом?! - рассуждает барановичанин.

Над местом трагедии кружили вертолеты. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что жители микрорайона Барановичей, где произошло крушение военного самолета, не на шутку встревожены, ясно и без слов. Люди стоят на улице, обсуждают, что видели или слышали, передают слова очевидцев. Место оцепления «облепили» школьники.

Разговоры о том, что летчики спасли десятки, если не сотни людей ценой своих жизней. В микрорайоне нет многоэтажек, в основном частный сектор, но он густонаселен.

Представители МЧС на месте крушения военного самолета в Барановичах. Фото: Надежда БУТОВИЧ

- Как «выбирали», где падать, как успели? - задаются вопросами очевидцы.

Спустя несколько часов вертолеты все еще летают над местом крушения. Облетают местность то по одному, то сразу по четыре друг за дружкой.

- Летчики - герои, смогли уместиться между домами, - подытоживают очевидцы.

Оцепление места крушения военного самолета. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Но, в основном, это рассуждения тех, кто был неподалеку. Жители домов, во двор которых упал военный Як-130, из квартир не выходят, у подъездов стоит милиция. На фасаде многоквартирного дома видны следы трагедии: зацепившись за дом, развевается парашют, повреждены трубы на крыше, выбиты стекла в подъезде и на втором этаже.

Сгоревшая после крушения самолета яблоня. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Нам удалось позвонить жительнице квартиры на первом этаже.

- Я была на даче, но когда упал самолет, быстро приехала домой. Сейчас мы в квартире. У нас в квартире окна не разбиты. Но у соседей на втором этаже стекла разбило взрывом. Уже были не только военные или милиция, было ЖКХ, сказали, что завтра будут как-то все ремонтировать и будут мыть стены дома.

В первые минуты после крушения очевидцы сделали фото и видео с места трагедии. Фото: Надежда БУТОВИЧ

- Вера, очевидцы говорили о том, что есть пострадавший среди жильцов дома. Это так?

- Мужчина-инвалид, по возрасту молодой, все время гуляет во дворе дома с собакой. Вот и в тот момент был во дворе. Ему вызвали скорую, - сообщила женщина.

А милиция оцепила периметр, не пропуская прямо даже жителей ближайших домов - только в обход или сопровождая прямо к дому. Фото: Надежда БУТОВИЧ

ОФИЦИАЛЬНО:

По факту трагедии в Барановичах Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц (ч.2 ст.465 УК РБ).

В пресс-службе ведомства уточняли, что на 17.00 часов на месте крушения продолжала работать следственно-оперативная группа.

- Фиксируется следовая картина, допрашиваются очевидцы. Работу на месте координирует первый зампредседателя Следственного комитета Олег Шандарович. Все обстоятельства устанавливаются, - прокомментировали в СК.

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