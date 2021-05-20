Коронавирус в Беларуси, последние новости на 20 мая 2021 года: в очереди за вакциной стоят 460 тысяч белорусов, а парацетамол снижает эффективность прививки

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 20 мая 2021 года: в очереди за вакциной стоят 460 тысяч белорусов, а парацетамол снижает эффективность вакцины,

По последним данным, в Беларуси заболели 380 089 человек. Прирост за сутки в этот раз – 1 378 человека, это больше, чем в предыдущие сутки. Число ежедневных смертей от коронавируса - снова рекордное, за сутки умерли 11 человек. Такой же показатель был зафиксирован 23 января и 11 октября. А за все время распространения COVID-19 в Беларуси умерли - 2 732 человека. Количество выздоровевших за сутки – 1 303 человека.

Также минздрав сообщил и о количестве сделанных тестов: 6 133 343 за все время, в том числе 20 219 за последние сутки.

Темпы распространения коронавируса в мире чуть-чуть замедлились. Число ежедневных случаев пошло на спад – около 650 тысяч зараженных в сутки. Число ежедневных смертей тоже пошло вниз. Всего в мире от ковида уже умерли 3,43 миллиона человек. Больше всего – в США, Бразилии, Индии, Мексике, Англии, Италии и России. Ситуация у наших соседей тоже печальная: в Польше от ковида уже умерли 72 250 человек, в Литве – 4 136, в Латвии – 2 298, в Украине – 48 696 человека.

«К осени выйдем на 5 млн человек». Стало известно, сколько белорусов ожидают в очереди на прививку от коронавируса

Почти полмиллиона человек ожидают вакцинацию от коронавируса в Беларуси. О ходе вакцинации рассказал 19 мая заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на совместном заседании парламента. По информации вице-премьера, сейчас очередь желающих получить прививку составляет около 460 тыс. человек. Петришенко отметил, что первый компонент вакцины от COVID-19 уже получили 356 тыс. человек, вторую прививку сделали 256 тыс. человек.

- Надеемся, что к осени выйдем на вакцинирование 5 млн человек, - заявил вице-премьер. Напомним, население Беларуси составляет около 9,4 млн человек. Это значит, что к осени власти республики планируют привить большинство населения.

В ВОЗ сообщили, что за неделю число случаев заражение коронавирусом в мире снизилось на 12%, а смертность – на 5%

Всего за неделю было зарегистрировано в мире более 4,8 миллиона случаев заражения COVID-19, а также более 85 тысяч умерших.

- В мире за минувшую неделю число новых случаев заражение коронавируса, а также летальных исходов продолжило снижаться. Всего было зафиксировано более 4,8 миллиона заразившихся коронавирусной инфекцией и менее 86 тысяч умерших. Что, соответственно, на 12% и на 5% меньше, если сравнивать с предшествующей неделей, - написано в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.

Что касается смертности, то она выросла в Юго-Восточной Азии на 7% и в Западно-Тихоокеанском регионе на 4%. Однако случаи смертности сократились в Европе на 16%, в Восточном Средиземноморье – на 16%, в Африке – на 9%, в Северной и Южной Америке – на 7%.

Медики предупредили: парацетамол снижает эффективность вакцины от COVID-19

Американские ученые из медицинской школы университета Дьюка предупреждают: не стоит принимать парацетамол, чтобы избежать подъема температуры и уменьшить другие побочные эффекты при вакцинации от COVID-19. Многие принимают этот препарат накануне вакцинации, чтобы облегчить состояние после прививки. Но такая практика может стать причиной уменьшения количества антител, вырабатываемых иммунной системой. Особенно сильно жаропонижающие лекарства влияют на формирование антител, если их принимать при получении первой дозы вакцины.

Российские эксперты не согласны с американскими коллегами и, хотя признают, что парацетамол может вызвать сбой во взаимодействии иммунных клеток с антигенами вакцины, у человека все равно выработается достаточно антител, чтобы защититься от ковида. Даже если количество антител немного снизится из-за приема парацетамола после первой дозы вакцины, вторая доза увеличит иммунный ответ, считают российские медики.

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