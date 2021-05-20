Как правильно позировать перед камерой смартфона: тянем шею и поднимаем камеру чуть выше

Улыбайтесь! Это всегда заряжает снимок позитивом. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Планшет с нуля» — одна из самых известных в Беларуси социальных инициатив по обучению пожилых людей компьютерной грамотности – и не только. За шесть лет, которые существует проект под крылом МТС, обучение прошли тысячи пенсионеров по всей стране. А недавно этот проект стал доступен в интернете, так что пройти его вы можете онлайн.

Мы решили поддержать тему и сделать серию публикаций для наших читателей-пенсионеров, в которых будем давать простые советы, как пользоваться современными гаджетами, чтобы они приносили вам радость и максимальную пользу. Начнем с самого «народного» их применения - фотосъемки

Давно замечено: фотокамера любит детей и представителей старшего поколения. И те и другие ведут себя непосредственно перед объективом фотоаппарата. Но, к сожалению, далеко не всегда дедушек и особенно бабушек устраивает результат съемки. Между тем дело вовсе не в морщинках и неидеальных формах, а в неумении снимать фотографа. Давайте попробуем использовать то, что под рукой - камеру смартфона, чтобы сделать ваш идеальный снимок. Для этого нужно выучить несколько простых правил.

Для фона лучше использовать то, что вам дорого и сделано своими руками. Фото: Павел МАРТИНЧИК

1. Аккуратно протираем объектив мягкой тканью или тряпочкой из микрофибры от пыли и отпечатков пальцев. Не смейтесь: заляпанный объектив часто портит всю съемку и делает кадры будто в дыму или тумане.

2. Выбираем расстояние до объекта съемки

Не стоит снимать только лицо или голову человека - хотя это и излюбленный прием для селфи. Дело вот в чем: в большинстве смартфонов используются объективы с характеристиками широкоугольников. Их плюс в том, что они больше захватывают объектов при съемке. Но минус в том, что чем ближе находится объект, тем больше он искажается и становится бочкообразным. Поэтому старайтесь делать так, чтобы человек в кадре был по пояс, идеальное расстояние 1,5 - 2 метра, не ближе. Но и не следует отходить от человека больше чем на 5 метров - иначе получится муравей, а не любимый человек.

3. Поворачиваем голову, тянем шею

Свой самый выгодный ракурс стоит заранее поискать перед зеркалом. Очень распространенная ошибка - слишком наклонять голову, особенно друг к другу, на парных портретах. Идеально, если вы держите голову ровно, слегка поворачивая ее, пока не найдете самую удачную позу. Когда голова в пол-оборота, скулы зрительно становятся чуть острее. Если вы все же хотите фото фас, поверните голову хотя бы на сантиметр - получится гораздо лучше. Не зря же в хороших фотостудиях так делают. А если вы еще чуть потянете шею в сторону камеры, волшебным образом уменьшится лишний вес и уберутся складки на шее.

4. Поднимаем камеру чуть выше

Не позволяйте снимать себя снизу вверх - только если это не специальная художественная задумка фотографа. Вы много раз, наверное, видели, когда фотографы-любители становятся на колено, пытаясь сделать гениальный снимок. Ну, а вам подарить второй, а то и третий подбородок, которого на самом деле у вас нет. Если уж без снимка снизу никак не обойтись, смотрите в небо и чуть наклоняйтесь к фотографу, но точно не в камеру.

И напротив, если вы хотите выглядеть стройнее, чуть поднимите камеру. К тому же это зрительно увеличивает глаза. Только не переусердствуйте: этот прием ломает пропорции тела: голова получается больше, а ноги - короче. Поэтому не поднимайте камеру слишком высоко.

5. Что делать с телом

Чуть расправляем плечи, одновременно подавая вперед грудь, подчеркиваем талию и бедра, для чего используем руки. Заметьте, модели никогда не опускают их как плети - они расставляют локти, чтобы создать эффектную линию между руками и телом, или кладут одну руку на бедро, а другую плавно опускают вдоль тела так, чтобы она слегка подчеркнула силуэт. Если это вам кажется сложным, используйте карманы, только не погружайте в них ладони полностью, а чуть-чуть опустите в них пальцы.

Ноги. Опять же подсматриваем за моделями. Они часто скрещивают ноги, чтобы бедра казались уже. Другая популярная позиция - опереться на одну ногу, а вторую мягко подставить к каблуку. Самый выгодный ракурс - когда свободная нога носком смотрит прямо на фотографа, так весь силуэт выглядит более удлиненным. Другой способ - стоя лицом к камере, поднять одно бедро выше другого и немного изогнуть корпус. Простой фокус - а визуально вы выглядите стройнее! Смысл в том, чтобы чуть «сломать» силуэт и не стоять на прямых ногах. Попробуйте перед зеркалом, вам понравятся эти эксперименты.

Свой самый выгодный ракурс стоит заранее поискать перед зеркалом. Фото: Артем КИЛЬКИН

6. Редактируем фото

Конечно, откровенно плохое фото ни один фоторедактор не сделает хорошим. Но если вам нужно выровнять свет, чуть добавить яркости, можно попробовать поэкспериментировать с фильтрами, которые есть в смартфоне. В крайнем случае всегда можно вернуться к первоначальной версии. Выбирая фильтры, профессионалы советуют отказаться от стандартных вариантов - заливок изображения желтым оттенком и других украшений. Нежелательно выполнять фильтрацию с помощью большого количества разных инструментов - это ухудшает качество изображения. Получить хорошее фото после обработки кадра со смартфона можно, применив всего один - два фильтра.

7. Улыбка

Говорят, что изможденное лицо - находка для фотографа. Но точно не в нашем случае. Поэтому улыбаемся. Вы ведь хотите, чтобы фото передавало позитивное настроение? Иногда искренний смех, удивление и даже рожица делают из обычного портрета шедевр.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Как выбрать фон: уходящая вдаль дорога, увитая плющом стена

С тем, как себя вести перед камерой, мы разобрались. Но этого мало. Давайте поговорим, каким должен быть фон и как выстроить свет, чтобы он стал нашим союзником.

Итак, фон должен быть чистым и не перегруженным деталями, чтобы не перетягивать к себе внимание от главного объекта съемки - вас. В то же время пустой однотонный задний план может показаться унылым и искусственным. Идеальным фоном может послужить то, что создано вашими руками и что дополнит образ - например, деревянный забор, фрагмент дома на заднем плане или увитая виноградом стена. Если вы задумали фото на фоне пейзажа, отлично подойдет уходящая вдаль дорога или тропинка в парке.

Отдельно стоит сказать про свет. Если вы снимаете в солнечный день и мир вокруг кажется светлее, чем человек в кадре, настроить экспозицию можно тремя способами. Первый - нажать пальцем в самое темное место изображения, и смартфон сам определит экспозицию в этом месте, но при этом и осветлит остальную часть снимка, что не всегда смотрится выигрышно. Второй способ - изменить настройки. На некоторых моделях смартфонов шкала изменения экспозиции с иконкой в виде солнца всплывает после двойного нажатия на экран.

Третий вариант - включить режим HDR, которым часто вообще пренебрегают. Смысл этой технологии в том, что почти одновременно делается два кадра с разной экспозицией. При совмещении их в одно фото автоматика удаляет слишком светлые и, наоборот, затемненные области. Результатом обычно становится красивый кадр без плохо различимых объектов.

Наконец, хотим сказать решительно: вспышке - нет!

Никогда не пользуйтесь вспышкой смартфона при съемке портрета! Ни один, даже самый лучший смартфон не даст вам качественный портрет в вечернее или ночное время, в сумерках или при плохой погоде. Поэтому для съемки лучше выбирайте утро или первую половину дня, причем желательно снимать на улице. В городе красивые фото выходят под арками: естественный дневной свет падает на лицо, в то же время тень от арки не дает возникнуть пересвету, а свет за спиной и за пределами арки дает ощущение пространства. Если снимаете дома - становитесь у окна, тогда свет получается мягким и естественным. Но только без прямых солнечных лучей - они хороши для пляжной фотографии, да и то, если вы в солнечных очках.

Это же правило и по поводу съемки против солнца. Иногда это добавляет художественности кадру, но, как правило, от портрета остается только силуэт. Поэтому яркий солнечный день - не самое лучшее время для съемки портрета.

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