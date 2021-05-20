Момент крушения военного самолета в Барановичах попал на видео. Фото: intex-press.by

Момент крушения военного самолета ЯК – 130 в Барановичах попал на видео. В результате крушения погибли два пилота – Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко. Они уводили самолет от жилых домов. В результате, военный самолет рухнул в сад в частном секторе.

Чуть позже в Министерстве обороны прокомментировали, что экипаж военного самолета «при выполнении учебно-тренировочного полета обнаружил техническую неисправность».

По факту крушения военного самолета в Барановичах было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 465 УК – Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

Позже стало известно о том, что в результате крушения самолета пострадал мужчина. На данный момент он находится в больнице.

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