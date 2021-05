Инновация: обучение без принуждения

Елена Олеговна с учениками Инновации. 5 лет школе!

Глядя на элегантную, уверенную в себе, излучающую позитив Елену Олеговну Мищенко, невольно задумываешься о том, сложно ли быть успешным, терпеливым, мудрым и всеми любимым руководителем большой школьной семьи, где учится более 250 ребят и трудится более 80 сотрудников. Мы знаем, что 29 апреля «Инновации» исполнилось 5 лет и 25 мая в Филармонии состоится большой концерт с участием как учеников школы, так и ведущих творческих коллективов, а также сольных исполнителей Республики Беларусь.

- Елена Олеговна, как вы считаете, для учреждения образования такая юбилейная дата - это много или мало?

- Время - очень относительная категория. Но однозначно можно сказать, что за 5 лет было сделано очень многое в плане развития образовательной деятельности. С самого начала нашего пути, с 2016 года, мы заявили о себе как школа и сад с билингвальной (русско-английской) системой обучения. Со следующего учебного года у нас уже будет функционировать современно оборудованный Инновационный центр. Новаторской идеей стало открытие на его базе практико-ориентированных профильных X-XI классов, V-IX предпрофильных классов, STEAM-лабораторий, РОББО-технической лаборатории. На сегодняшний день в Национальном институте образования проходит согласование и утверждение наш экспериментальный проект «Апробация содержания учебного предмета «Трудовое обучение», интегрирующего элементы цифровых технологий (I-IX классы)», в котором на данный момент уже изъявили желание принять участие более 10 школ по всей Беларуси.

Pearson International School in Minsk.

- А что под собой подразумевает билингвальное обучение в «Инновации»?

- Его уникальность состоит в том, что дети погружаются в языковую среду, изучают уже с дошкольного возраста в равном объеме один и тот же цикл предметов на русском и английском языках. Во 2-м классе наши ученики могут уже достаточно хорошо выражать мысли на иностранном языке, с 5-го класса участвуют в конкурсах дебатов и ораторского мастерства на английском. У нас обучаются и англоговорящие дети, которые с удовольствием помогают совершенствовать разговорный иностранный язык своим одноклассникам.

С марта 2020 года у нас появился новый статус - Pearson International School in Minsk, так как мы получили международную аккредитацию от Pearson Edexcel Academic Qualifications. Сегодня мы единственная школа в Республике Беларусь с международной аккредитацией. То есть, по сути, мы уже и международная школа, имеющая право обучать по объему полного цикла общеобразовательных предметов согласно программам Pearson на английском языке. Мы можем принимать экзамены с выдачей Сертификата международного образца, который признается во всех вузах, работающих по Общеевропейской шкале. В Pearson International School in Minsk также предоставлена возможность любому желающему независимо от возраста и гражданства сдать любой уровень Pearson Tests of English (от LCCI до A Level) с выдачей Сертификата международного образца.

- Вы говорили, что в 2021/2022 учебном году ученики старшей школы будут обучаться в профильных классах, а занятия проходить в STEAM-лабораториях. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее?

- Конечно. Честно говоря, мы долго думали, какие профили будут не только интересны, но и максимально полезны нашим детям. Как результат, открываем 4 разноплановых профиля, объединенные ИТ-тематикой: информационно-технологический, биотехнологический, лингво-технологический и художественно-технологический. Учебные дисциплины в классах в зависимости от профиля будут изучаться на повышенном уровне. Уже утвержден ряд факультативных занятий, где особое внимание уделяется подготовке к участию в олимпиадном движении, научных конференциях, стартапах, хакатонах, STEAM-соревнованиях, выставочных мероприятиях. Зачисление планируется проводить на конкурсной основе.

Что касается STEAM-лабораторий, обучение здесь будут проходить не только ученики X и XI классов, но также и ребята I-IX классов в рамках предпрофильной подготовки. За 5 лет обучения дети, попробовав проявить себя в разных направлениях, смогут выбрать профиль по душе. Проведение профориентационной работы очень важно на всех ступенях общего среднего образования.

Информационно-технологический профильный класс.

- Со старшими детьми понятно, а вот есть ли случаи, когда в I-IV классах изучение предметов осуществляется по углубленной программе? И что представляет собой экспериментальный проект «Апробация содержания учебного предмета «Трудовое обучение», интегрирующего элементы цифровых технологий (I-IX классы)»?

- Безусловно, если мы видим, что ребенок имеет потенциал и успехи по определенным предметам, стараемся организовать ему индивидуальный образовательный маршрут, чтобы он мог полностью реализовать свой потенциал. Мы гордимся, что наши ребята не только успешно выступают на районых и городских олимпиадах, занимая призовые места, но и участвуют в интеллектуальных проектах как в Беларуси, так и за ее пределами. Есть также случаи, когда ученики более младших классов пробуют силы в олимпиадном движении с более старшими и при этом показывают потрясающий результат. Недавно были подведены результаты Международного математического конкурса “Кенгуру”-2021, в котором наш 7-летний ученик 2-го класса занял среди учеников 5-х классов 2-е место в области и 5-е место в республике.

Что касается нашего эксперементального проекта, то он направлен на развитие предметных областей «Цифровые технологии» и «Технологическое образование» как важнейших элементов овладения компетенциями XXI века. Вместо привычных для нас уроков трудового обучения ребята будут получать навыки и умения непосредственно в проектной деятельности: креативное программирование, умный дом, робототехника и конструирование, схемотехника и микроэлектроника, 3D-моделирование и прототипирование. При этом в программе остаются такие блоки, как основы приготовления пищи, обработка материалов, основы домоводства.

Мы запускаем в работу технологическое и цифровое обучение детей в образовательной траектории от 4 лет до XI класса.

Нескучный театрализованный урок истории в 5 классе.

- У вас очень необычно в хорошем смысле этого слова строится учебный процесс, а вот интересуются ли родители при поступлении в вашу школу о наличии у “Инновации” аккредитация Министерства образования?

- Мы получили аккредитацию в 2018/2019 учебном году, в год открытия средней школы, для нас это был очень важный шаг в плане развития образовательного процесса. Но родители об этом спрашивают не часто, поскольку просто не знают о заявительном принципе открытия частной школы. Они изначально даже и не задумываются, что у школы аккредитации может и не быть. Нюансы начинают появляться в процессе обучения, что приводит к переводу детей из одной школы в другую.

В этом свете становится актуальным и вопрос о необходимости введения лицензирования образовательной деятельности на уровнях дошкольного и общего среднего образования. Это важно для защиты прав обучающихся. В детском дошкольном учреждении, а также школе важно же не только дать знания детям, мы несем ответственность за психо-эмоциональное состояние ребенка, развитие его социально-коммуникативных навыков, физическое развитие и здоровое, сбалансированное питание на протяжении, прошу заметить, не 1 дня, не 1 посещения, а 11-16 лет жизни ребенка в самый важный возраст для формирования организма человека в целом. В школе мы также много внимания уделяем процессу воспитания, учитывая личностные особенности детей и их эмоциональный интеллект. Работаем и с родителями, потому что только совместное наше сотрудничество может дать хороший результат, если у ребенка порой что-то идет не так, как хотелось бы в плане поведения, адаптации или общения с ребятами.

Сегодня лишь единицы частных школ имеют аккредитацию, что позволяет им выдавать ученикам IX и XI классов документы государственного образца об окончании базовой и средней школы. Лицензирование обеспечит для родителей прозрачность работы школы в правовом поле.

- У ваших учеников довольно интенсивный учебный процесс, есть ли у них время для отдыха?

- Несмотря на то, что первая половина дня действительно довольно напряженная у детей, после основных уроков расписание у нас составлено таким образом, чтобы ребята смогли отдыхать, занимаясь в любимых секциях и кружках: от музыки до робототехники, кому что больше по душе! И, конечно, нельзя забывать о каникулах! На весенних каникулах в “Инновации” был организован ИТ-лагерь "Цифровая фабрика роботов", где дети погрузились в мир информационных технологий: моделировали свой продукт и печатали его на 3D принтере, осваивали принципы алгоритмики, программировали Scratch, изучали технологию “умный дом”. Летом у нас предусмотрено два варианта лагеря для ребят: на базе “Инновации” для I-IV классов и выездной лагерь закрытого типа в агроусадьбе “Бавария” для IV-XI классов. Дети с нетерпением ждут каникул, так как знают, что с нами не только здорово учиться, но и круто отдыхать! В каждой смене, первая из которых начинается 31 мая, у нас еще есть несколько вакантных мест! Присоединяйтесь!