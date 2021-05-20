Лукашенко назвал причину крушения военного самолета Як-130 в Барановичах

Лукашенко назвал причину крушения военного самолета в Барановичах. Фото: БелТА

Александр Лукашенко в четверг, 20 мая, собрал совещание по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития Минска. Президент начал совещание с трагедии в Барановичах, которая произошла накануне - потерпел крушение военный самолет Як-130. Его слова приводит БелТА.

- Прежде чем перейти к нашей основной теме совещания, я хотел бы коснуться вчерашней трагедии, которая произошла в Барановичах. Погибли два наших пилота. И сегодня уже понятно, что это действительно люди, которые совершили подвиг, - заявил президент.

Он также назвал причину, по которой потерпел крушение военный самолет.

- В ходе учебного полета у потерпевшего крушение военного самолета практически мгновенно друг за другом отказали различные уровни системы управления. Но пилоты смогли отвести самолет от жилых домов. Он рухнул на свободный участок земли между домами. Пилоты не катапультировались. Как показывают «черные ящики», они боролись до конца. Просто одного из пилотов выбросило катапультой во время удара о землю. Они боролись до конца, понимая, что времени у них особо не было. Они понимали, что будет беда, если самолет рухнет на жилые кварталы. Погибли два героических человека, - подчеркнул Лукашенко.

Место крушения военного самолета. Фото: intex-press.by

Один из обломков самолета. Фото: СК

Президент поблагодарил граждан Беларуси, которые высказали свои соболезнования семьям погибших, в результате крушения самолета.

- Я только что еще раз попросил госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича, чтобы обязательно связались с семьями, и особенно нашему парню, майору, у которого трое детей, чтобы оказали всяческую поддержку. Поэтому, Наталья Ивановна (глава Совета Республики Наталья Кочанова – Ред.), последите за этим вопросом, чтобы не оказались семьи обиженными в этой ситуации. Поддерживать семьи, особенно детишек, нужно, - подытожил Лукашенко.

Глава государства и участники мероприятия почтили память пилотов, которые погибли в результате крушения военного самолета, минутой молчания.

Напомним, что 19 мая, в четверг в Барановичах потерпел крушение военный самолет Як-130. В Минобороны прокомментировали, что при выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность.

В Барановичах упал военный самолет. Фото: intex-press.by

Было возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета.

В пятницу, 20 мая, в церкви Жен Мироносиц в Барановичах в 13 часов состоится панихида по погибшим летчикам, в результате крушения самолета.

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