Фоторепортаж. В Барановичах проходит панихида по погибшим летчикам

Панихида по погибшим летчикам в Барановичах.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Барановичах 20 мая проходит панихида по погибшим летчикам, разбившегося военного самолета Як-130.
Летчики ценой своих жизней увели неисправный самолет от жилых домов.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Портреты погибших Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко появились около входа в храм еще в день трагедии. Позже их внесли внутрь храма, но двери его поздно вечером были закрыты.
Среди скорбящих много школьников, некоторые приходят организованно классами.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Утром храм вновь открылся, портреты летчиков, столик со свечками и лампадками, вазы с цветами, которые несут горожане - все стояло на входе внутри церкви.
Среди скорбящих люди в военной форме.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
К 13.00 дня, времени панихиды по погибшим летчикам, своеобразный "алтарь" вынесли из храма.
К храму Жен-Мироносиц с утра идут жители Баранович.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Фотографии летчиков, лампадки, ящик с пожертвованиями вынесли из храма и поставили у его ступеней, чтобы все желающие смогли возложить цветы и почтить память героев.
Множество людей пришли почтить память погибших героев.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
У храма много людей, они несут красные гвоздики, скорбят о трагической гибели летчиков. На ступенях храма священники, они прочитали молитву о вечной памяти.
Рядом с фото погибших летчиков - курсанты в почетном карауле.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
По обе стороны стихийного мемориала с портретами летчиков стоял почетный караул из курсантов. Среди людей которые пришли на панихиду не только гражданские, но и люди в военной форме.
Импровизированный "алтарь" с портретами летчиков сначала стоял в церкви, но затем его вынесли на улицу - так много было скорящих.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Панихиду по погибшим летчикам проведут и в католическом храме в Барановичах, сообщает catholic.by. Служба пройдет в пятницу, 21 мая, в 18.00 часов в костеле, недалеко от которого произошло крушения самолета.
В Барановичском православном храме 20 мая прошла панихида по погибшим летчикам, в католическом костеле панихида пройдет 21 мая.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
- Парафіяльная супольнасць і ўсе прысутныя будуць маліцца за загінулых лётчыкаў, а таксама да Божага Провіду аб захаванні жыхароў горада ад усялякіх небяспекаў, просячы Божай апекі і благаслаўлення для ўсіх, - сообщают представители католической церкви Беларуси.
Священники прочитали молитву.
Фото: Надежда БУТОВИЧ
Люди возлагают цветы.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Люди также жертвуют на помощь семья погибших летчиков-героев.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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