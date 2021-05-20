Фоторепортаж. В Барановичах проходит панихида по погибшим летчикам

Панихида по погибшим летчикам в Барановичах. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Барановичах 20 мая проходит панихида по погибшим летчикам, разбившегося военного самолета Як-130.

Летчики ценой своих жизней увели неисправный самолет от жилых домов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Портреты погибших Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко появились около входа в храм еще в день трагедии. Позже их внесли внутрь храма, но двери его поздно вечером были закрыты.

Среди скорбящих много школьников, некоторые приходят организованно классами. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Утром храм вновь открылся, портреты летчиков, столик со свечками и лампадками, вазы с цветами, которые несут горожане - все стояло на входе внутри церкви.

Среди скорбящих люди в военной форме. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К 13.00 дня, времени панихиды по погибшим летчикам, своеобразный "алтарь" вынесли из храма.

К храму Жен-Мироносиц с утра идут жители Баранович. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фотографии летчиков, лампадки, ящик с пожертвованиями вынесли из храма и поставили у его ступеней, чтобы все желающие смогли возложить цветы и почтить память героев.

Множество людей пришли почтить память погибших героев. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У храма много людей, они несут красные гвоздики, скорбят о трагической гибели летчиков. На ступенях храма священники, они прочитали молитву о вечной памяти.

Рядом с фото погибших летчиков - курсанты в почетном карауле. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По обе стороны стихийного мемориала с портретами летчиков стоял почетный караул из курсантов. Среди людей которые пришли на панихиду не только гражданские, но и люди в военной форме.

Импровизированный "алтарь" с портретами летчиков сначала стоял в церкви, но затем его вынесли на улицу - так много было скорящих. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Панихиду по погибшим летчикам проведут и в католическом храме в Барановичах, сообщает catholic.by. Служба пройдет в пятницу, 21 мая, в 18.00 часов в костеле, недалеко от которого произошло крушения самолета.

В Барановичском православном храме 20 мая прошла панихида по погибшим летчикам, в католическом костеле панихида пройдет 21 мая. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Парафіяльная супольнасць і ўсе прысутныя будуць маліцца за загінулых лётчыкаў, а таксама да Божага Провіду аб захаванні жыхароў горада ад усялякіх небяспекаў, просячы Божай апекі і благаслаўлення для ўсіх, - сообщают представители католической церкви Беларуси.

Священники прочитали молитву. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Люди возлагают цветы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Люди также жертвуют на помощь семья погибших летчиков-героев. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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