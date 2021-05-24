Минчанки разрушают предрассудки и стереотипы на международных конкурсах красоты

Мир меняется, а с ним и представления о красоте, возрасте и человеческих возможностях. И то, что мир принадлежит молодым и здоровым - не более, чем стереотип. О том, как справиться со страхом одиночества, беспомощности и ненужности, рассказывают наши победительницы международных конкурсов красоты - Miss Wheelchair World -2017 Александра Чичикова и Mrs. Top of the World Classic 2020 Татьяна Бределева, которые всему миру доказали, что людей нельзя судить по их внешнему виду, возрасту или состоянию здоровья. Права и возможности каждого человека — на работу, образование и общение, творчество, участие в жизни общества — остаются неизменными и равными для всех.

Татьяна и Александра - представительницы разных поколений. Их разделяет 30 лет жизни. Но есть у них много общего. Обе никогда и помыслить не могли, что выйдут на подиум и одержат победу в конкурсе красоты на международном уровне.

Александра решила подать заявку на конкурс спонтанно, почти в последний момент. Она не любит думать о том, что было бы, если бы не перелом позвоночника, из-за которого она оказалась в инвалидной коляске в 17 лет (зацепившись ногой за колышек, выпала из окна третьего этажа строящегося дома). Но в любом случае не попала бы на конкурс красоты при росте 164 сантиметра, ведь по регламенту минимум 172. Но не конкурс стал отправной точкой ее успехов, а внутренний стержень, вера в себя и поддержка семьи и друзей.

- Все наши страхи и ограничения - только в голове, - уверяет Александра. - Все зависит только от человека, его характера, восприятия мира и самого себя. Есть у меня такая черта – глаза бояться, а руки делают. Я сперва пробую, а потом уже делаю выводы.

Она закончила университет, сдала на права, нашла работу в гипермаркете услуг 124, играла в Свободном театре, стала амбассадором международных проектов о женском здоровье, объездила полмира – Кения, Шри-Ланка, Мальдивы, Шотландия, Польша. Александра буквально каждый день доказывает, что для нее нет никаких преград - конные прогулки, моделинг, тренажерный зал. Окончила курсы менеджмента, без труда устроилась на позицию проджект-менеджера в IT-компанию. Говорит, инвалидная коляска - это всего лишь способ передвижения, а возможности ее - безграничны.

Организаторы планировали повторить этот проект в прошлом году, но из-за пандемии все мировые конкурсы были перенесены на 2021-22 гг. Этот проект был организован с целью изменить образ девушек с инвалидностью, разрушить барьеры в сознании людей во всем мире. Показать, что нет никаких ограничений для того, чтобы продолжать вести активный образ жизни, сохранять красоту, блистать талантами, идти к своей мечте, не смотря на обстоятельства.

Так и Татьяна, в прошлом - инженер по технадзору, никогда не думала о подиуме, пока не вышла на заслуженный отдых и не стала искать, чем бы заполнить освободившееся время и куда направить энергию. В молодости ее рост 163 не вписывался в модные параметры. А после 50-ти оказалось, что возрастные модели в тренде, и рост и вес не имеют значение.

- Конкурс красоты - это было самое спонтанное решение в моей жизни, о котором я ни минуты не сожалела, - признается Татьяна. - Побывать в роли королевы иногда хочется каждой. Даже, если вам 55+. И это не только эмоции и внешние изменения. Это огромная внутренняя работа над собой. Я хотела показать, что женщины красивы в любом возрасте, росте и весе, что красота не увядает с возрастом, что общество равных возможностей для всех – это не просто слова. Ошибка многих современных женщин состоит в том, что они совершенно не планируют получать удовольствие от жизни после 55 лет. Некоторые будто и не живут, а доживают, махнув на себя рукой и «уйдя в тень», вычеркнув из жизни кафе, модные магазины, спорт, танцы, увлечения (а ведь впереди еще десятилетия!). Возраст – это не болезнь. Королевой красоты можно быть и в 20, и в 50, и в 70. Главное не забывать о королевской осанке, взгляде, походке. Каждая женщина красива настолько, насколько она уверена в себе!

Татьяна – совершенно не публичный человек. Однако после победы пришла не только известность, но и приглашение от дизайнеров выйти на подиум на Belarus Fashion Week в качестве модели age-plus. И теперь, в 57 лет у нее жизнь не то, что не подходит к финишной черте, а только начинает набирать обороты. Татьяна занимает активную социальную позицию и считает, что ответственность и долг каждого – сделать наше общество действительно единым с равными возможностями для всех. В этом году конкурс красоты для тех, кто старше 46, будет иметь продолжение. Уже можно сказать, судя по интересу других стран, участниц будет гораздо больше. И нынешняя королева уверена: “Пробуйте, даже если кажется, что ничего не выйдет!”