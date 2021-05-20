В Барановичах к месту падения Як-130 приехали родственники погибших летчиков

Место крушения самолета в Барановичах продолжают охранять военные. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Барановичах продолжаются траурные мероприятия после крушения 19 мая в жилой части города военного самолета Як-130.

Горожане продолжают нести цветы к месту гибели летчиков-героев. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К 15.00 часам четверга, 20 мая, спустя чуть более суток после крушения военного самолета Як-130 военные и местные службы практически зачистили место падения, сообщает фотокорреспондент «Комсомолки».

Военные зачищали место крушения самолета. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Оцепление военных по периметру места трагедии, как и рано утром, еще сохраняется. Но радиус оцепления значительно уменьшился.

Земля еще хранит следы трагедии. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С места крушения максимально убраны осколки разбившегося самолета. С помощью техники зарыли котлован-воронку, образовавшуюся после падения Як-130.

Сгоревшую яблоню спилили. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Яблоню, сгоревшую на месте крушения спилили.

Стены дома после крушения самолета вымыли, жильцам поменяли выбитые окна. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На месте крушения к 15.00 часам практически не оставалось осколков - следы на земле, несколько осколков битого стекла.

Котлова-воронку после упавшего самолета сравняли с землей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Местные жители по-прежнему встревожены и все время благодарят погибших летчиков, за то, что смогли увести самолет от домов ценой собственных жизней.

Родственники погибших-летчиков приехали на место трагедии. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К 15:25 часам на место падения самолета приехали родственники погибших-летчиков-героев, они возложили цветы. Военные попросили не вести съемку с близкого расстояния.

Горожане продолжают нести цветы к месту гибели летчиков-героев. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На месте крушения созданы несколько «народных мемориалов», где возлагали цветы горожане.

На месте трагедии продолжают возлагать цветы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Также люди в Барановичах несли цветы в память о погибших летчиках в церковь Святых Жен-Мироносиц. В православном храме прошла панихида в память о погибших летчиках.

Военным потребовалась спецтехника для работ на месте падения самолета. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вечером 20 мая на аэродроме 61-ой авиабазы в Барановичах прошла церемония прощания с погибшими летчиками Андреем Ничипорчиком и Никитой Куконенко.

На аэродроме 61-ой авиабазы в Барановичах прошла церемония прощания с погибшими летчиками. Фото: Наш край

С аэродрома 61-й авиабазы тела героев самолетом доставят в Лиду. По некоторым сообщения, похороны пройдут 21 мая.

Тела летчиков самолетом доставят в Лиду - город дислокации авиабазы. Фото: Наш край

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