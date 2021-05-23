Рейс Ryanair сел в Минске после сообщения о минировании. Полная хронология событий

Рейс Ryanair сел в Минске после звонка о бомбе. Фото: Delfi.lt

Инцидент, который сейчас обсуждают во всем мире, произошел днем в воскресенье, 23 мая. Пролетая над Беларусью, самолет Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, подал сигнал о бедствии. Уже практически покидая воздушное пространство Беларуси, на границе с Литвой, самолет развернулся и направился в Минск, где успешно сел в 13.16. Дальше происшествие стало обрастать подробностями.

- Причиной сигнала тревоги стало сообщение о минировании воздушного судна, - рассказали в минском аэропорту.

Прибыли расчеты МЧС, представители силовых структур, и в итоге стало известно, что бомбы на борту нет.

Так летел самолет лоукост-авиакомпании Ryanair

В то же время телеграм-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе президента, сообщил некоторые подробности:

- О ситуации было доложено президенту. Лукашенко дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать. По поручению Главнокомандующего для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель. Сейчас МиГ-29 дожидается, пока завершатся необходимые проверочные мероприятия, чтобы сопроводить самолет до границы с Литвой.

Затем стало известно, что этим рейсом летел оппозиционный журналист Роман Протасевич. Он был редактором телеграм-канала, который в Беларуси признали экстремистским. Протасевича обвиняют по нескольким уголовным статьям, а КГБ внес его в список людей, причастных к террористической деятельности.

Посадка того самого истребителя МИГ-29, который вылетал для сопровождения пассажирского самолета. Кадр видео телеграм-канала AviaticA

По некоторым данным, Роман успел сообщить друзьям, что в аэропорту Афин заметил нездоровый интерес со стороны русскоязычного мужчины средних лет.

А вот как описывал один из пассажиров рейса поведение Романа на борту после разворота самолета в сторону минского аэропорта.

- После внезапного маневра самолета один парень запаниковал, схватился за голову. Только тогда мы поняли, почему. Конфликтов не было, перед этими поворотами самолета не было скандалов, никто ни с кем не ссорился. Только когда парень узнал, что мы идем на посадку, он расстроился. Нас всех по четверо вывели, собаки все наши вещи обнюхали. Этого парня отвели в сторону, его вещи и вытрясли на взлетно-посадочную полосу. Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он такой, и добавил: «Здесь меня ждет смертная казнь». Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто увели, - рассказывал один из пассажиров.

Роман Протасевич задержан в минском аэропорту

Следственный комитет Беларуси сообщил о возбуждении уголовного дела из-за сообщения о минировании самолета. А в Министерстве обороны Беларуси прокомментировали сопровождение самолета:

- Получив информацию о наличии в воздушном пространстве нашей страны гражданского воздушного судна с возможным минированием, решением оперативного дежурного Центрального командного пункта дежурные силы по противовоздушной обороне были приведены в готовность №1. Это делается для того, чтобы оценить обстановку и в дальнейшем принять правильное решение.

Дежурный экипаж получил задачу осуществлять контроль и, в случае необходимости, оказать помощь гражданскому судну осуществить безопасную посадку, заявили в Минобороны.

Тем временем, в Ryanair сообщили, что об угрозе на борту сообщили белорусские диспетчеры, они же дали указание сесть в Минске. Сначала эту информацию компания сообщала российской "Новой газете". а затем дала в своем твиттер-аккаунте.

Вскоре начала поступать международная реакция на инцидент. Так, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что самолет Ryanair с Протасевичем на борту был принудительно посажен в Минске и призвал срочно освободить Романа Протасевича. Временного поверенного в делах Беларуси вызвали в МИД Литвы из-за инцидента с самолетом Ryanair, а Гитанас Науседа призвал союзников по НАТО и ЕС немедленно отреагировать на инцидент.

Генсек НАТО скандал с посадкой в Минске самолета Ryanair назвал «серьезным и опасным инцидентом, требующим международного расследования». В частности, в В МИД Австрии призвали к проведению международного расследования. Также на ситуацию отреагировали в Литве, Латвии, Польше, Великобритании, Австрии, Эстонии. В России, напротив, часто звучали мнения в поддержку действий белорусских властей.

Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская рассказала, что неделю назад возвращалась из Афин в Вильнюс точно таким же рейсом. Она виделась с Романом Протасевичем в Греции, он фотографировал ее рабочий визит.

Только вечером 23 мая самолет вылетел из Минска и приземлился в Вильнюсе около 21.30. Здесь пассажиров ждала местная пресса. Выяснилось, что кроме Романа Протасевича в Литву не прилетела и его девушка, которая тоже была на борту. Пассажиры рассказывали о долгом досмотре и жаловались на плохие условия. А Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование "захвата самолета и запрещенного международным правом обращения с людьми".

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