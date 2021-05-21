Коронавирус в Беларуси, последние новости на 21 мая 2021 года: разгар третьей волны COVID-19, знак ковидной безопасности и «самораспространяющаяся» вакцина

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 тыс. 457 новых случаев COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 тыс. 457 новых случаев COVID-19, при этом выписали 1 тыс. 531 пациента, переболевшего коронавирусом. Таковы свежие данные Минздрава республики. По сравнению с предыдущим днем заметен небольшой рост новых случаев.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировали 381 тыс. 546 человек с положительным тестом на ковид, из них выздоровели 371 тыс. 666 пациентов.

Смертность же находится на одном уровне уже долгое время – вновь сообщается о десяти умерших пациентах с коронавирусом за сутки. А за весь период распространения инфекции в Беларуси, по официальным данным, скончались 2 тыс. 742 пациента с выявленным COVID-19.

Третья волна в разгаре

Тем временем глава Минздрава Дмитрий Пиневич сообщил, что сейчас в Беларуси в разгаре третья волна коронавируса. По его словам, тяжелых больных много.

«Тяжелых пациентов много – это служит маркером сложной ситуации. Если в цифрах, то, например, количество госпитализированных в 2,5 раза меньше, чем на пике осенней волны, а вот число тяжелых пациентов меньше лишь в 1,5 раза. Сегодня примерно 1,5 тыс. коек в стране находятся в свободном режиме. Так что в нынешний эпидемический подъем принято решение не закрывать полностью все больницы и все отделения, а часть из них оставить для оказания обычной плановой, высокотехнологичной и специализированной помощи», – уточняется в сообщении Минздрава (подробности).

Ситуация с коронавирусом в мире

Количество зараженных COVID-19 в мире приближается к отметке в 166 миллионов, свидетельствует постоянно обновляемая мониторинговая платформа worldometers.

Так, за время пандемии выявлены 165 миллионов 966 тысяч 673 случая заболевания. Скончались 3 миллиона 438 тысяч 977 пациентов, выздоровели – 145 миллионов, 139 тысяч 394 человека.

Страны начинают ослаблять ограничения, связанные с коронавирусом. В Евросоюз намерены пускать привитых туристов. Также в ЕС вводится особый знак для туристических объектов и мест, где проживают путешественники. Это так называемый знак ковидной безопасности, он будет размещен на тех отелях, музеях и других объектах, где сумели обеспечить международные санитарные стандарты по ISO.

Самораспространяющаяся вакцина от COVID-19

Ученые выдвинули революционное предположение. По мнению сотрудников Университета Джона Хопкинса, вакцина от COVID-19 может оказаться самораспространяющейся.

Несмотря на то, что есть категория людей, которые принципиально не прививаются, коллективный иммунитет все равно выработается, предположили ученые. Они считают, что, тесно общаясь с вакцинированными, непривитый человек также получает защиту от ковида (подробности).

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