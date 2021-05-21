«Прожарка» бизнеса с Черняком и другие фишки Бизнес-Пробуждения 5.0

В глазах – блеск, в теле – напряжение. Кажется, что парни готовятся совершить подвиг. Проводить или нет? Если да, то, когда и в каком формате? Как привезти спикеров из других стран? Как обезопасить участников? Сотни вопросов прокрутились в голове организаторов Бизнес-Пробуждения. Что делали, чтобы выжить в 2020-м, как решились на «живой» ивент и чем удивят предпринимателей на Бизнес-Пробуждении 29 мая в Минске, рассказывают организаторы форума Антон Короткий, Денис Семеняко и Михаил Мысник. Генеральный партнер форума – МТБанк.

Организаторы форума Бизнес-Пробуждение Михаил Мысник, Антон Короткий, Денис Семеняко (слева направо).

1. Каким для организаторов Бизнес-Пробуждения был год пандемии?

Крайне тяжелым, в том числе и финансово, как и для многих бизнесов. Но мы поняли, что нельзя останавливаться. Остановка означала бы смерть для бизнеса. Не падали духом, верили в проект, в команду. Понимали, что все временно, мы справимся и станем сильнее. Адаптировались к изменениям, тестировали новые форматы, способы продаж и маркетинга. Осваивали онлайн и провели 15 мероприятий. Мы перенесли Бизнес-Пробуждение 5.0 и вместо нескольких многотысячных оффлайн форумов делали ивенты на 50-100 человек. Не все, кто купил билет на Бизнес-Пробуждение в 2020 году, согласились ждать новую дату. Эта ситуация стала стрессовой. На тот момент продали 1 000 билетов, вложили полученную выручку в организацию Бизнес-Пробуждения, а после переноса даты пошли запросы на возврат билетов. Были задержки с выплатами. Чтобы компенсировать ожидание клиентов: давали бонусы, суммой в пять раз превышающую стоимость билета, но и такие решения не всегда помогали. Мы поняли, насколько важна финансовая подушка безопасности, чтобы не допустить подобных ситуаций. Мы годами работали над репутацией и настроены оставаться номером один в бизнес-мероприятиях в Беларуси.

Антон Короткий, организатор форума Бизнес-Пробуждение.

2. Как изменился бизнес по организации мероприятий за этот год? Что происходит на этом рынке?

Тенденция очевидна – все пошли в онлайн. Рост количества онлайн-возможностей спровоцировал рост конкуренции в этой нише. Теперь нужно качественное предложение, чтобы его покупали. В 2020 мы научились учиться онлайн, посетили десятки курсов, ходили в онлайн кино и музеи, и даже пили вино на зум-вечеринках. А потом поняли, как не хватает живого общения. Каждый из нас, наши клиенты, все соскучились по оффлайн мероприятиям. И что мы видим? Любые оффлайн события вызывают восторг и желание их посетить. На нас надвигается волна оффлайна, которая накроет все страны. Чем жестче были ограничения, тем более успешны будут мероприятия. Но те позиции, которые завоевал онлайн в пандемию, он будет сдавать неохотно. Онлайн – это удобно, это мир без границ, это общение с легендарными людьми, сидя на диване. От этого мир не будет отказываться. Разумно, что часть обучения, программ, проектов так и останутся в онлайн-формате. А живое общение – будет переходить в категорию роскоши.

4. Что повлияло на решение провести форум в мае в живом формате? Почему именно сейчас?

Мы общаемся с сотнями предпринимателей, общаемся с партнерами и клиентами. Мы увидели готовность и желание прийти на Бизнес-Пробуждение. В прошлом году каждый второй клиент говорил, что не пойдет на форум из-за коронавируса, сейчас такого возражения нет. Люди научились жить в условиях пандемии, адаптировались и устали «терпеть». Ждать, что ситуация изменится можно годами. 2020 год показал, что даже в стабильном мире и бизнесе все может перевернуться с ног на голову за один день. Мы не «выжидатели», мы предприниматели. За месяц до форума мы уже продали 3 000 билетов. И это доказывает, что мы были правы. Общество, привычки людей, экономика, условия ведения бизнеса – все изменилось. Предпринимателям нужны свежие знания, опыт, как другие справлялись с вызовами прошлого года. Обсуждая тему форума со спикерами, мы договорились, что они представят новые знания, теории, инсайты и кейсы. Как показывает опыт, люди, которые учатся, быстро адаптируются и выносливы к стрессу. Это подтвердил и текущий кризис: выжил тот, кто быстро перестроился, был гибким, использовал новые тенденции. Тот, кто понимал, что меняются условия игры и принимал этот факт, тот сегодня с нами. Остальные – исчезли.

5. Как будете обеспечивать безопасность?

Мы понимаем, что коронавирус реален и риск существует. Мы изучили опыт проведения мероприятий в новых условиях и будем следовать рекомендациям, чтобы обезопасить участников, спикеров и организаторов. Во время форума будем контролировать соблюдение масочного режима в зале, каждый участник получит маску на входе. На площадке мероприятия в широком доступе будут антисептики. На входе будем проверять температуру у участников. Перед мероприятием настойчиво попросим участников, которые чувствуют себя нехорошо, с признаками простуды, остаться дома, а мы предоставим видеозапись форума. То есть все, что зависит от организаторов, мы сделаем. Важно, чтобы каждый участник также ответственно и с уважением к аудитории форума следовал правилам и не пренебрегал средствами защиты.

Денис Семеняко, организатор форума Бизнес-Пробуждение.

6. Расскажите про спикеров. Сложно их было уговорить приехать в Минск?

У Бизнес-Пробуждения уже есть репутация: о нас слышали, читали и нам доверяют. Знают, что мы номер один в организации бизнес-мероприятий в Беларуси. С нами работали десятки спикеров из разных стран мира. Это упрощает процесс переговоров. На самом деле, не так сложно договориться с мегакрутым спикером, как собрать всех в один день в одном месте. Готовность спикеров приехать в Минск и выступить в живом формате была индикатором того, что мы выбрали верное время для форума.

Спикеры такие же люди, как и мы с вами. Они тоже скучают по энергии больших залов, больших форумов. Они год не выступали оффлайн. Они охотно соглашались, оценивая нашу смелость и отдавая дань уважения «первопроходцам», которые возрождают рынок оффлайн мероприятий после тяжелой болезни. Евгений Черняк, например, уже давно заявил, что поддержит нас, как только будем готовы провести Бизнес-Пробуждение.

29 мая впервые в Беларуси выступят Маргулан Сейсембаев, предприниматель, инвестор и совладелец более 40 проектов, который в 2019 году занял 33-е место в списке самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes, и Федор Овчинников, основатель, совладелец и директор Додо Пицца. Большим открытием станет Влад Бермуда, эксперт по кросс-маркетингу, который расскажет про креативные идеи для маркетинга в условиях ограниченного бюджета. Также на Бизнес-Пробуждении выступит знакомый многим предпринимателям Кирилл Куницкий, основатель международной образовательно-консалтинговой компании «Бизнес-Конструктор». Состав спикеров вызывает гордость.

7. В анонсе форума вы объявили новые форматы общения спикеров и аудитории. Расскажите, что это будет?

Мы предложили Евгению Черняку идею, но не верили, что согласится. Евгений всегда на одной волне с молодыми предпринимателями и сказал: «Да!». Мы устроим «прожарку» бизнеса на сцене форума. Евгений Черняк, самый «жесткий» бизнесмен в СНГ, разберет по косточкам бизнес одного из участников, который будет выбран из зала. Это будет импровизация! Будет жарко и суперполезно. Часто такая жесткая правда работает в сто раз лучше, чем мягкие дружеские советы.

Вторая новинка – это дискуссия BIG BOSS. На одной сцене мы соберем четырех мощнейших топ-менеджеров белорусских бизнес-гигантов: компаний А1, Атлант-М, СТА-логистик и А-100 Девелопмент. Узнаем секреты, особенности управления, рабочие инструменты, которые позволяют им быть лидерами рынка и собирать лучшие команды.

Михаил Мысник, организатор форума Бизнес-Пробуждение.

Еще одна новая фишка – устроим массовый организованный нетворкинг, чтобы каждый участник Бизнес-Пробуждения ушел с десятками полезных контактов. Участники приходят на форум за знаниями и возможностями. Одна из которых – это знакомства. На форуме соберутся предприниматели, топ-менеджеры и эксперты. У нас есть сотни примеров, как участники на мероприятии знакомились, договаривались о сотрудничестве, получали клиентов, находили специалистов и решали бизнес-задачи. Мурашки по коже от мыслей, как это будет!

Бизнес-Пробуждение 5.0 пройдет 29 мая в Минске. Подробнее узнать о мероприятии и зарегистрироваться можно на сайте. Доступны четыре формата участия.