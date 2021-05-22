«Я все-таки добьюсь того, чтобы двор убирали дворники». В Минске пенсионерка полгода убирает за мусоровозом и маргиналами

Ирина Каледа уже полгода сама убирает возле своего подъезда. Фото: Наталия КРИВЕЦ

Ирина Каледа - человек, известный в кинематографических кругах. Она - ученица легендарного Виктора Турова, работала с ним как ассистент по актерам и второй режиссер с начала восьмидесятых. 25 лет она отдала студии «Беларусьфильм», затем некоторое время занималась организацией творческих вечеров и различных выставок в Белорусском союзе кинематографистов, работала на российских и зарубежных проектах. Ее дочь Дарья Каледа - крестница Турова - известный фотограф и оператор. А в их скромной двухкомнатной квартире в обычной девятиэтажке на улице Воронянского бывал не только Туров, - в гости сюда заглядывали Антонина Шуранова, Валентина Талызина, Евгений Меньшов, Ингеборга Дапкунайте, Борис Галкин, Александр Кузнецов и многие другие звезды российского кино и театра.

- Каждый раз, когда я везла на чашку чая актеров, всегда звонила маме. И она выскакивала в подъезд со швабрами-метлами, - рассказывает Ирина. - А я и не знала об этом! Думала, мама просто бельишко в ванной комнате со змеевика снимет, к примеру. Она только полгода назад мне призналась, что вылизывала подъезд, чтоб не стыдно было перед звездными гостями. И вот с тех пор я сама стала волонтерить.

«При замене окон выяснялось, что дыры в проемах заткнуты женскими колготками»

- Каждое утро убираю прилегающую к подъезду территорию, вкатываю на площадку у мусоропроводного помещения контейнер для мусора после проехавшего мусоровоза. Представительница администрации района уже предложила мне полставки дворника и уборщицы (за фойе я тоже присматриваю). Но мне не нужны их полставки - надо, чтобы они сами следили за порядком.

Прямо под подъездом дома, где живет Ирина, - магазин. Он открывается в 7 утра, и к этому времени со всего района подтягиваются маргиналы.

- А прямо оттуда - к нашему подъезду, тут у них «распивочная». Я дико устала мириться с этим и уже полгода их гоняю. Какие флешмобы они мне в ответ устраивают! То фасоль или заплесневелый хлеб художественно выложат у подъезда крысам на радость, то тумбочку для обозначения «распивочной» выкатят (трижды прохожие помогали мне забросить ее в контейнер, и дважды «мстители» доставали ее оттуда), то хлебных корок на козырек подъезда нашвыряют, а козырек прямо под моим балконом, я живу на втором этаже.

Жильцы первого подъезда в доме №64 по улице Воронянского такую картину видят часто. Фото: Ирина Каледа

Иллюзий по поводу страждущих с раннего утра опохмелиться Ирина не питает - они вряд ли изменят свои привычки.

- Но я все-таки добьюсь того, чтобы за ними убирали дворники,- говорит она. - Однажды я уже имела долгий разговор с министром ЖКХ, но тогда у нас были другие проблемы - в нашем доме должен был еще в 2014 году проведен капитальный ремонт. Проблем за 46 лет накопилось уйма. К примеру, у нас протекала крыша, в квартирах на верхних этажах из розеток текла вода. До капремонта так и не дошло, но крышу кое-как подлатали. Правда, ключевое слово здесь - кое-как. Наш дом экспериментальный, тут не соблюдены нормы по теплоизоляции. Когда люди начинали делать ремонт и вскрывали полы, то вытаскивали оттуда и картон, и ветошь, и строительные робы. А при замене окон выяснялось, что дыры в проемах заткнуты женскими колготками!

Некоторые не доносят пакеты с мусором до контейнера и просто складируют их в нише у подъезда. Фото: Ирина Каледа

«Выход один - установить камеры и призывать к ответу тех, кто ставит тут мусор»

Добиться капремонта в доме - тоже цель жильцов, но ближайшая задача - приучить дворников мести дворы, соседей - относить крупногабаритный мусор на спецплощадку для него, а мусор в пакетах - в контейнеры, которые стоят не у подъезда, а тоже на специальной площадке.

- Этот контейнер у подъезда - просто нонсенс, - считает Ирина. - Все, кто идет мимо - ведет в детский сад детей, идет на остановку или в магазин - тащат мешки с мусором сюда, к нам. Грузчики и уборщики из магазина несут коробки сюда. Все рассыпается, разлетается, прилетают вороны, стаи голубей, выбегают крысы. Я снимала это не раз на видео. Недавно пошла на принцип: стою, как страж, возле контейнера и разворачиваю тех, кто не живет в нашем подъезде. Мусоровоз приезжает, выгружает из него мусор и оставляет контейнер стоять на проезжей части у подъезда. Дворник должен в течение часа закатывать его на место, то есть в контейнерное помещение.

Дверь в контейнерное помещение под замком, а двери привалены мусором. Фото: Ирина Каледа

- Но на нем висит замок, и в итоге контейнер ставится в нише рядом, и вкатываю его туда уже много месяцев подряд чаще всего я, а не дворник. По большому счету, контейнер вообще не должен стоять в этой нише! И мусор под подъездом складироваться не должен. Раньше за такое нам грозили штрафами, а сейчас ЖЭУ повесило на дверь контейнерной подсобки призыв нести крупногабаритный мусор именно сюда. Вот и несут - любой и отовсюду. Выход один - установить тут камеры и призывать к ответу тех, кто ставит тут мусор. Кстати, об этом можно договориться и с администрацией магазина. Пока на тему ранней продажи алкоголя уже готово письмо в администрацию района и санстанцию, его подписали практически все жильцы нашего подъезда. Главный инженер ЖЭУ давно в курсе, такое же письмо лежит у него на столе уже с месяц.

Все это должны убирать дворники, - считает Ирина, и с ней согласен весь подъезд.

«Заварить мусоропровод в нашем доме нельзя»

О том, что творится в контейнерном помещении, Ирина спокойно говорить не может - переполняют эмоции.

- Контейнера там вообще нету! Люди бросают мусор в мусоропровод, а он падает просто на пол. Я в шоке была, когда это увидела. Туда и контейнер, поди, не вкатить, всюду груды отходов. Отсюда и крысы.

В один из дней жильцов ждал у подъезда вот такой сюрприз. Фото: Ирина Каледа

В этом контейнерном помещении мусор из мусоропровода падает прямо на пол. Фото: Ирина Каледа

Заварить мусоропровод в их доме, считает Ирина, нельзя.

- Потому что, если заварим, мне придется не только убирать, но еще и выносить мусор старушек с верхних этажей, они сами чуть ходят. А у меня за плечами два микроинсульта. Я в 23 года из-за травмы позвоночника, полученной на съемках, полгода лежала, да и десять лет назад снова была прикована к постели. Больше не хочу. Я живу со старенькой мамой, она уже не всякий день может выйти на прогулку. И мне бы свои силы тратить не на вот это все, а на свой ремонт на балконе, чтобы сидеть на нем маме было в радость.

Ирина Каледа намерена добиться достойной жизни для себя и своих соседей. Фото: личный архив

Слова Ирины подтверждает Ядвига Варакса, которая живет на первом этаже и перед окнами которой и разворачивается вся эта мусорная история.

- Я купила здесь квартиру 17 лет назад. Тогда тут было чисто, уборщицы старались. Но если бы я знала, что покупаю, лучше бы на улице жила, - не скрывает эмоций Ядвига Константиновна. - Это благодаря Ирине я могу хоть подышать сейчас нормальным воздухом. А так не могу открыть ни балкон, ни окно. Все сюда мусор носят, мух столько, что не передать, птицы орут, крысы валяются. Мне под 90 лет, и думаю: на что это мне надо? Сделала клумбу под окном, чтоб хоть какая-то красота в жизни была. Добились, чтоб скамейку поставили у подъезда, а потом пришлось добиваться, чтоб ее убрали - из-за пьяниц, которые ее облюбовали. А сама квартира весь отопительный сезон гудит. В техузле под моей квартирой поставили какие-то моторы. Я столько раз звонила по 115, что меня уже по голосу узнают. Но говорят, что ничего не могут сделать. У меня сын инженер. Он выяснил, что надо подшить потолок в теплоузле, и даже есть такой план, но нет денег. Не можем ничего добиться. Остается вызывать аварийную каждые два дня. После их приезда агрегат сутки молчит. А потом опять включается.

Ядвиге Вараксе почти 90 лет, она живет на первом этаже и разбила у себя под окнами небольшую клумбу, но наслаждаться красотой мешают затхлые запахи от контейнера с мусором, который дворники оставляют под ее окнами. Фото: Ирина Каледа

Ирина Каледа жалеет пожилых соседей и волонтерит каждое утро у подъезда в том числе и ради их достойной жизни.

- Я общаюсь со всеми - с дворниками, алкоголиками, соседями, жителями соседних домов. Пытаюсь приучить всех к порядку. Я знаю, что так может и должно быть - дворы на Маяковского, где я прожила до пятнадцати лет, выглядят совсем иначе. Там, наверное, дворникам платят больше, все контейнеры стоят под решетчатыми навесами, организован раздельный сбор мусора. Там клумбы, которыми занимается «Зеленстрой». Моя цель - чтобы у нас было так же. Контейнера у подъезда не должно стоять. Да, если убрать, какое-то время люди будут выносить пакеты и ставить. Но потом привыкнут, что так нельзя делать. Алкоголиков я уже почти организовала. Дворников должны организовать их работодатели. А люди подтянутся.

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