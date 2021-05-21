Фоторепортаж. На церемонии прощания с погибшими летчиками в Лиде - министр обороны Хренин и глава Гродненской области Караник

В Лиде проходит церемония прощания с погибшими летчиками
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Церемония прощания проходит в клубе 116-ой штурмовой авиабазы, где служили 33-летний майор Андрей Ничипорчик и 22-летний лейтенант Никита Куконенко.
В Лиде проходит церемония прощания с погибшими летчиками
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Лиде проходит церемония прощания с погибшими летчиками
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Лиде проходит церемония прощания с погибшими летчиками
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Церемония прощания завершится в 11 часов. После этого погибших летчиков похоронят на их родине – в Лиде и в Полоцке.
На церемонию прощания с погибшими летчиками в результате крушения военного самолета Як-130 приехал министр обороны Виктор Хренин.
- Случившееся непоправимо. Но память о летчиках и об их подвиге останется в наших сердцах. Они не оставили фактически неуправляемый самолет и отвели его от жилых домов. Данный поступок говорит о том, что в наших Вооруженных силах служат сильные и мужественные люди, - подчеркнул Хренин.
на церемонию прощания с погибшими летчиками приехал министр обороны Виктор Хренин
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
На прощание с погибшими летчиками приехали сотни военных, представители МЧС, пограничного комитета, родные и близкие, а также неравнодушные горожане. У клуба войсковой части 19764 насчитывалось около 500 человек.
В Лиде проходит церемония прощания с погибшими летчиками
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Лиде проходит церемония прощания с погибшими летчиками
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Лиде проходит церемония прощания с погибшими летчиками
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
На прощание с погибшими пилотами приехал и экс-глава Министерства здравоохранения, глава Гродненской области Владимир Караник.
...и губернатор Гродненской области Владимир Караник
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Тела погибших летчиков были доставлены из Барановичей в Лиду. Церемония прощания с погибшими летчиками состоялась в Барановичах накануне.
Церемония прощания в Лиде.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Напомним, что 19 мая в Барановичах потерпел крушение военный самолет Як-130. В результате погибли два пилота. Им удалось увести военный самолет от жилых домов. В четверг, 20 мая, появились первые данные расшифровки черных ящиков. Предварительная расшифровка свидетельствует о том, что аварийная ситуация случилась еще над аэродромом и об этом экипаж успел сообщить.
Церемония прощания в Лиде.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
По факту крушения военного самолета в Барановичах было возбуждено уголовное дело.
В результате крушения военного самолета пострадал житель Барановичей. Он был доставлен в больницу.
Церемония прощания в Лиде.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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