Фоторепортаж. На церемонии прощания с погибшими летчиками в Лиде - министр обороны Хренин и глава Гродненской области Караник

В Лиде проходит церемония прощания с погибшими летчиками Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Церемония прощания проходит в клубе 116-ой штурмовой авиабазы, где служили 33-летний майор Андрей Ничипорчик и 22-летний лейтенант Никита Куконенко.

В Лиде проходит церемония прощания с погибшими летчиками Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Лиде проходит церемония прощания с погибшими летчиками Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Лиде проходит церемония прощания с погибшими летчиками Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Церемония прощания завершится в 11 часов. После этого погибших летчиков похоронят на их родине – в Лиде и в Полоцке.

На церемонию прощания с погибшими летчиками в результате крушения военного самолета Як-130 приехал министр обороны Виктор Хренин.

- Случившееся непоправимо. Но память о летчиках и об их подвиге останется в наших сердцах. Они не оставили фактически неуправляемый самолет и отвели его от жилых домов. Данный поступок говорит о том, что в наших Вооруженных силах служат сильные и мужественные люди, - подчеркнул Хренин.

на церемонию прощания с погибшими летчиками приехал министр обороны Виктор Хренин Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На прощание с погибшими летчиками приехали сотни военных, представители МЧС, пограничного комитета, родные и близкие, а также неравнодушные горожане. У клуба войсковой части 19764 насчитывалось около 500 человек.

В Лиде проходит церемония прощания с погибшими летчиками Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Лиде проходит церемония прощания с погибшими летчиками Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Лиде проходит церемония прощания с погибшими летчиками Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На прощание с погибшими пилотами приехал и экс-глава Министерства здравоохранения, глава Гродненской области Владимир Караник.

...и губернатор Гродненской области Владимир Караник Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тела погибших летчиков были доставлены из Барановичей в Лиду. Церемония прощания с погибшими летчиками состоялась в Барановичах накануне.

Церемония прощания в Лиде. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Напомним, что 19 мая в Барановичах потерпел крушение военный самолет Як-130. В результате погибли два пилота. Им удалось увести военный самолет от жилых домов. В четверг, 20 мая, появились первые данные расшифровки черных ящиков. Предварительная расшифровка свидетельствует о том, что аварийная ситуация случилась еще над аэродромом и об этом экипаж успел сообщить.

Церемония прощания в Лиде. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По факту крушения военного самолета в Барановичах было возбуждено уголовное дело.

В результате крушения военного самолета пострадал житель Барановичей. Он был доставлен в больницу.

Церемония прощания в Лиде. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Помощь семьям погибших летчиков поручил оказать Лукашенко.

Также он назвал пилотов героями и объяснил причину крушения военного самолета. (подробности)

«Летчики - герои! Смогли уместиться между домами...»: что рассказывают жители и очевидцы о крушении военного самолета в Барановичах.

Очевидцы рассказали «Комсомолке» о крушении самолета Як-130 в Барановичах 19 мая (подробности).

Момент крушения военного самолета в Барановичах попал на видео.

В результате крушения самолета погибли два пилота. (подробности)

Мистическое совпадение: с 1996 года под Барановичами в мае разбивается уже третий самолет.

А на 23 мая запланирован митинг памяти Героя Беларуси Владимира Карвата, который ценой своей жизни спас две деревни. (подробности)