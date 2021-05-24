Натуральные блондинки скоро исчезнут, а по волоcу можно узнать, принимает ли человек наркотики: 6 интересных фактов про волосы

Расти, коса, до пояса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Длину косы не выбирают?

В женских журналах и блогах популярно говорить о генетической длине: мол, некоторым девушкам не суждено отрастить копну до пояса, потому что своя длина - допустим, до лопаток - у них заложена генетически. Но генетика не определяет в буквальном смысле длину, на которую опустится коса. Правильнее будет сказать, что от нее зависит максимальная скорость роста волос - в среднем у человека она составляет 1-2 см в месяц. Выше этой предела разогнаться действительно не получится.

На скорость роста все-таки можно влиять

Кроме генетики - она задает максимум роста - на волосы влияет состояние гормонального фона, прием лекарств, агрессивные воздействия внешней среды. Все эти факторы вполне могут подпортить хорошую генетику. Считается, например, что волосы лучше растут летом, чем зимой, поэтому длинную косу вы отрастите скорее в теплом солнечном климате. Еще скорость роста разгоняют стимуляторами, которые воздействуют на кровообращение. Отсюда - популярные в народе маски для волос с горчицей и красным перцем, массаж головы, мезотерапия. Эти меры действительно могут сработать, но учитывайте: выше генетического максимума прыгнуть не получится.

А что насчет толщины косы?

Объем вашей прически тоже зависит от генетики. По европейским меркам, тонким считается волосок диаметром от 0,04 до 0,06 мм. Нормальная толщина - это диаметр от 0,06 до 0,08 мм, а толстый волос - от 0,08 до 0,1 мм. Кстати, у европейцев волосы тоньше, чем у азиатов и африканцев: например, средняя толщина волосков у восточных людей составляет от 0,08 до 0,12 мм. К тому же волосы европейцев в поперечном срезе имеют скорее овальную форму, в то время как азиатский волосок - более круглый, а значит, и более эластичный.

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Какую правду расскажет волос

Один-единственный волос знает очень много о вашей жизни. С его помощью ученые и криминалисты могут выяснить, чем вы питаетесь, в каком регионе живете, кем были ваши предки - европейцами, азиатами или африканцами, случался ли в последнее время в вашей жизни большой стресс. По волосу можно предположить, принимает ли человек наркотики: оказывается, наши волосы поглощают химические вещества вроде дыма марихуаны и мышьяка. А вот с полом и возрастом сложнее - необходимый для их определения тип ДНК содержится только в корне волоса. Соответственно, чтобы провести такой тест, волос надо вырвать, а не просто подобрать выпавший.

Блондины и блондинки – вымирающий вид?

А если не вымирающий - то идущий на убыль, к такому выводу приходят генетики. Ученые даже предположили, где умрет последняя блондинка - в Финляндии, там процент светловолосых людей наиболее высок. Но откуда такие удручающие прогнозы? Все дело в гене, который определяет цвет волос у блондинов, - он рецессивен. Это значит, что натуральный блондин получится только у родителей-блондинов. Если же один из родителей брюнет или шатен - а такие союзы будут случаться все чаще, - то их ребенок с очень высокой вероятностью родится с волосами темнее. Сегодня, например, в мире только у 2% людей натуральный блонд. Но есть и хорошее: благодаря краскам для волос почувствовать себя белокурой Мэрилин Монро может любая женщина.

У волос тоже есть возраст - они стареют!

Самый очевидный признак этого - седина, появление которой заложено главным образом генетически. Кроме генов роль играют стрессы, неправильное питание и болезни - в результате организм перестает вырабатывать пигмент меланин, который и окрашивает наши волосы. У женщин возрастное «серебро» принято закрашивать, но стоит помнить: седой волос схватывает краску совсем не так, как молодой пигментированный. Поэтому, чтобы выбранный оттенок смотрелся насыщенно, заранее продумайте уход. Тут в помощь стойкие краски, берущие седину, и anti-age-уход: шампуни, кондиционеры и ухаживающие средства, в составе которых есть жирные кислоты типа омега-3.