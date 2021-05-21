«Андрей был счастливым отцом, Никита недавно женился». В Лиде попрощались с погибшими во время крушения военного самолёта летчиками

Церемония прощания с летчиками Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пятница 21 мая в Лиде - день траура, здесь прощаются с погибшими летчиками - 33-летним майором Андреем Ничипорчиком и 22-летним лейтенантом Никитой Куконенко. Они служили на местной авиационной базе. Военный самолёт Як-130 потерпел крушение в Барановичах, оба пилота погибли. Это произошло 19 мая во время учебно-тренировочного полета.

Во дворе клуба 116-й штурмовой авиабазы - сотни человек. Шеренгами стоят военнослужащие Минобороны, сотрудники МЧС, МВД, погранкомитета и других структур. Проститься с погибшими пришли и горожане. Местные жители рассказывают, что в цветочных магазинах сегодня скупили все гвоздики и хризантемы. В клубе войсковой части, который на сегодня стал траурным залом - десятки венков погибшим от родных, друзей, сослуживцев, чиновников. Дежурит рота почетного караула.

В Лиде проходит церемония прощания с погибшими летчиками. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«БЫЛИ МОМЕНТЫ, КОГДА САМОЛЕТ НА СЕКУНДУ ВОЗОБНОВЛЯЛ УПРАВЛЕНИЕ, ЧТО ДАЛО ПИЛОТАМ НАДЕЖДУ»

Александр Карев, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси рассказал журналистам о предположительных причинах трагедии: произошел отказ системы дистанционного управления.

- Были моменты, когда самолёт на секунду возобновлял управление, что дало пилотам надежду. Такое ощущение складывается сейчас, что самолет произвольно мотануло именно в сторону города, первое движение было.

На церемонии прощания с погибшими летчиками. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пилоты попытались направить его в обратную от города сторону, к аэродрому.

- После этого решение было однозначное у ребят – видя перед собой город и чувствуя, что самолет какими-то секундами пытается управляться, они попытались его в сторону направить от города, в сторону аэродрома, и развернуть обратно. В этом самолете, если катапультируется один, то выходит весь экипаж. То есть нельзя сделать так, чтобы летчик выскочил один, а второй бы занимался. Есть формула, которая определяет безопасную высоту покидания при вертикальных скоростях. Даже если бы они воспользовались на этой высоте, на которой они уже пытались его увести, при той вертикальной скорости, которая возникла, я думаю, что они бы все равно не смогли уйти.

На прощание приехали министр обороны Виктор Хренин и председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.

Губернатор Гродненской области Владимир Караник. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«АНДРЕЙ БЫЛ СЧАСТЛИВЫМ ОТЦОМ - И ОСТАЛСЯ ТАКИМ»

Чтобы войти в здание клуба, люди выстраиваются в очередь. Во дворе много говорят о погибших и об авиации. Мужчины в характерных кожаных куртках коричневого цвета - такие носят летчики - плачут, не вытирая слез.

- Это настоящие герои, героев надо проводить, - говорит Галина Ивановна. С Никитой Куконенко и Андреем Ничипорчиком она знакома не была, но, говорит, не прийти не могла.

Прощание с лётчиками. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Прощание с лётчиками. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Андрей Ничипорчик и учился, и работал в Лиде. Сегодня здесь много его знакомых и друзей. Отец Андрея - военный летчик, мама работает учительницей. Рассказывая об Андрее, многие первым делом упоминают его семью.

- Он был счастливым отцом - и остался таким. У него два мальчика и девочка. Старшему сыну шесть, младшему - полтора года. А Никита только недавно женился.

Церемония прощания в Лиде. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Лидчане вспоминают, что с 1996 года в Барановичах разбились три военных самолета, и все - в мае.

- Вообще очень страшный день тогда был. Самолет наших парней разбился, под Минском какая-то страшная авария была, а рядом с Борисовом мост рухнул.

Церемония прощания в Лиде. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я знала их обоих, работала здесь в столовой, - рассказывает ещё одна лидчанка. - Андрей еще курсантом был. Такой весёлый мальчишка, хороший. Потом ушла на пенсию, по телевизору его видела: возмужал, такой красивый! Никита такой улыбчивый, обаятельный парень. Жалко ребят - у Андрея трое детей. Они с семьёй жили здесь, в Южном городке - здесь все друг друга знают. Когда мы услышали, что случилось - поверить не могли, что такое бывает в мирное время. Здесь сегодня вся Лида, все хотят их проводить.

С летчиками-героями прощаются в Лиде. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Андрея Ничипорчика похоронили на аллее военных лидского кладбища. Никиту Куконенко похоронят в родном Полоцке.

В Лиде простились с погибшими летчиками. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Похороны в Лиде. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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