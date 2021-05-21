«Смещать график отключения горячей воды из-за плохой погоды - не выход»: Минские тепловые сети прокомментировали, можно ли отключать воду только когда тепло

Погода не может повлиять на график отключения горячей воды. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С 12 мая в Минске начались плановые отключения горячей воды. А настоящее майское тепло пока еще не пришло, и у многих возникли те же вопросы, что и у нашей читательницы, минчанки Зои Голубевой.

- Неужели нельзя как-то учесть погодные условия при составлении графика? Или хотя бы дать воду на пару дней, пока холодно? - возмущается она. - Все-таки, когда на улице тепло, отсутствие в течение двух недель горячей воды полегче переносится. Да и люди могут из-за прохлады на улицах заболевать. А тут еще и горячей воды в кране нет.

Как пояснили «Комсомолке» в Минских тепловых сетях, поэтапное отключение горячей воды всегда начинается в мае и заканчивается к сентябрю. Сдвинуть этот график можно, такие решения Мингорисполком в последние несколько лет принимал уже дважды, но плохая погода - не повод это делать.

Вообще обойтись без отключений горячей воды не получится. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

- График отключения горячего водоснабжения составляется в январе - феврале и угадать, какой будет погода, невозможно. Мы можем сдвинуть график, как это делали на время II Европейских игр в 2019 году или как в прошлом году, когда переносили сроки отключения из-за пандемии с мая на сентябрь. Но в сентябре вдруг пришел холод и посыпались жалобы. Так что смещать график отключения горячей воды из-за плохой погоды - не выход, - прокомментировали ситуацию в филиале «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго». - Многие приводят в пример европейские страны, где воду вообще не отключают. Но там система теплоснабжения построена по другим стандартам. У нас обойтись без отключения не получится, потому что большинство труб были проложены еще во времена Советского Союза, и уже тогда нормативы предусматривали отключение горячей воды сроком на месяц. Сегодня мы справляемся с испытаниями за 13 дней. И это неизбежно, пока все трубы на всех участках не будут заменены на современные.

Дать воду на пару дней, пока холодно, по словам специалистов, тоже нереально, поскольку через сутки после отключения горячей воды начинаются испытания и ремонтные работы, прервать которые на несколько дней уже нельзя.

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