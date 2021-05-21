«Это мы мягко просим, а Бузова будет требовать - и жестко!»: посмотрели на кастинг «X-фактора» в Минске

Кастинг уже идет, а в эфир новое шоу должно выйти осенью Фото: Виктор ПАЖИТОК

В Минске стартовал кастинг на популярный проект «X-фактор». Прослушивать таланты, стремящиеся к славе и призванию, будут до 28 мая. «Комсомолка» посетила первый день просмотра - и не пожалела: эмоции и творчество били через край.

Блеснуть талантами можно в малом зале КЗ "Минск" Фото: Виктор ПАЖИТОК

Первый участник минского этапа кастинга - молодой человек по имени Иван Свистунов. Он стремительно выходит на сцену, становится в обозначенную на сцене точку.

Жюри – все внимание.

Если кто-то ожидал увидеть анонсированную Ольгу Бузову или обещанных в наставники Руслана Алехно с репером Серегой, то их ждало разочарование - этих звезд пока не было.

21 мая (как мы поняли, состав комиссии будет меняться) отсеивали самых голосистых и харизматичных певица Виктория Алешко, восемнадцатилетняя исполнительница Хелена Мерааи (она представляла Беларусь на детском «Евровидении» в 2017 году) и солист Национального академического концертного ансамбля под руководством Михаила Финберга Руслан Мусвидас.

- Какую музыку вы слушаете? - спрашивает Руслан у первого вышедшего на суд жюри счастливчика.

- Я меломан, слушаю всякое. Занимаюсь гитарой, с восьми лет где-то. Учусь на юриста и ни о чем не жалею.

- Что-то еще есть?

- Есть хорошая песня «Танцы минус». «Половинка» называется. Могу исполнить.

Молодой человек весьма четко пропел несколько строк за что получил небольшие комплименты и подарок (как первому участнику) от жюри.

Перед началом первого дня смотров атмосфера была более чем волнительная Фото: Виктор ПАЖИТОК

Следом на сцену выходит одетый в красную майку парень лет двадцати пяти.

- Краткое слово о себе. Расскажите нам, пожалуйста, кто вы и откуда? - Руслан Мусвидас старался сделать так, чтобы атмосфера была максимально непринужденной.

- Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я работаю инженером-конструктором на ОАО «Минский тракторный завод». По музыке? Скорее, я люблю хиты восьмидесятых, Юрий Антонов там… Многое мне нравится.

Дмитрий работает на тракторном заводе Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Пожалуйста, исполните нам что-то.

Дмитрий решил брать с места в карьер - исполнил оперный отрывок. Потом «Фантазер, ты меня называла».

- То есть вы поете в такой, скажем, околоклассической манере? - спросила Виктория Алешко.

- Я могу все. Современное - тоже. Хотите Макс Барских «Туманы»?

- Хотим, пожалуйста, - жюри действительно очень доброжелательно.

Дмитрий начинает петь, получается вполне себе хорошо, но как-то, скажем так, очень похоже и на предыдущую арию, и на бессмертного «Фантазера».

- Спасибо, мы поняли. Хорошего вам дня, - каждому участнику уделяют максимум две минуты. Редко кому достаются три минуты славы и внимания.

Члены жюри были расположены ко всем без исключения участникам весьма положительно Фото: Виктор ПАЖИТОК

Третьей по счету на прослушивание приходит стройная блондинка.

- Мой номер – 1942, - озвучивает она позицию своей регистрации и представляется. - Анастасия Марченко, 29 лет, работаю в департаменте охраны, официальный представитель, - четко говорит она.

Девушка исполняет какую-то не самую известную песню, затем - бронебойный хит Полины Гагариной «Драмы больше нет». Интонирует Анастасия, конечно, не как оригинальная исполнительница, но, что называется, с душой.

Участники сменяют друг друга с таким ритмом, что ему мог бы позавидовать изобретатель конвейера Генри Форд. Интересно, что парней и девушек приблизительно поровну.

- Я микрофон держу первый раз, вот честно, - с ходу признается молодой человек в джинсовой куртке. - Хочу спеть песню, а я готовился специально, Тома Джонса «Seх bomb». Можно?

- Конечно, классный выбор, - отвечают ему.

Молодой человек начинает уверенно, но, кажется, получается недостаточно эмоционально. Это не укрывается от глаз опытного жюри.

- Вот вы вышли на сцену, а, значит, вы должны нести что-то с нее, именно нести, транслировать. Если уж на нее взошли... Вот вы выбрали песню «Sex bobm», - четко и конкретно говорит заслуженная артистка Беларуси Виктория Алешко. - Вы вообще понимаете, о чем она?

- Не совсем, - отвечает молодой человек.

- Песня же эта требует - яркую эмоцию, такую, чтобы «уау». Это же надо с посылом, с подачей, - говорит Виктория и вдруг сама в микрофон начинает петь. Получается у нее, что и говорить, здорово: подачу поймет даже тот, кому, как, к примеру мне, медведь слегка наступил на ухо.

Принять участие в шоу хотят люди самых разных возрастов Фото: Виктор ПАЖИТОК

На сцену выходит одетый в парадную военную форму статный мужчина. На лацкане пиджака - номер 468. Жюри активизируется, поднимает списки зарегистрированных участников.

- Александр Иосифович, здравствуйте, спасибо, что пришли к нам, - приветствует участника Руслан.

- Здравствуйте, я из деревни Чижевичи, Солигорского района, но живу в Минске. Ветеран труда, почетный член ДОСААФ. В этом году мне исполняется 74 года, но, тем не менее, я занимаю активную жизненную позицию. Что хотел бы исполнить? Две песни. Первая. В связи с тем, что недавно был День Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками, я хочу спеть «На безымянной высоте». Вторая песня, близкая моему возрасту - «Надежда».

Это был тот самый редкий случай, когда жюри прослушало две песни целиком. Не перебивал никто. В перерыве между песнями Александр Иосифович рассказал несколько историй из своей жизни - жюри слушало с большим искренним интересом. После Пахмутовской «Надежды» - аплодисменты от жюри и технического персонала.

- Если надо для комплекта, я хотел бы рассказать стихотворение «Живите долго, ветераны», - предлагает Александр Иосифович.

Предложение возражений не вызывает.

В числе тех, кто отважился прийти на прослушивание - Дарина. На плечах – синий в розовые цветы платок.

Жюри настоятельно рекомендует: текст исполняемых песен все-таки надо знать наизусть Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Я - преподаватель по вокалу. Начинающий, - рассказывает о себе девушка. - Долго была в декрете, поэтому - начинающий. Исполнить я хочу свою «Балладу о матери».

- Вашего сочинения?

- Нет, не так выразилась, известная песня.

Девушка начинает петь, периодически (честно говоря, почти все время) читая стихи Андрея Дементьева с экрана телефона. Помогает это, правда, не очень.

- Забыла текст, - останавливается она вдруг.

Жюри подсказывает нужную строчку, но помогает это слабо.

- Хорошо, спасибо, а что у вас еще есть? Такое, чтобы вот вам нравилось. Желательно, чтобы на русском или белорусском языке.

Дарина начинает думать - чтобы такое спеть, чтобы точно сразить жюри, как вдруг из коридора слышится хоровое пение «…ведь у любви у нашей села батарейка».

- О! Вот это да, - так же хором говорит жюри.

- Успокойте там участников, - просит Виктория Алешко, - человек же сбивается.

Технический персонал мчится выполнять поручение. Дарина, наконец, определилась с выбором второй композиции - «Дельфины» «Мумий Тролля». Получается, конечно, не как у бессменного фронтмена коллектива Ильи Лагутенко, но, в принципе, мелодию распознать можно. При желании.

Действует строгая очередность: ни минуты простоя Фото: Виктор ПАЖИТОК

Участники кастинга сменяют один одного. Члены жюри, честно говоря, большие молодцы: каждый, кто выходит на сцену, получает или доброе слово, или совет, или общий комментарий.

Из общего: советуют петь то, что «вам нравится и идет от души» нередко спрашивают: «а есть у вас какая-то веселая песня». Благодарят - «пойти, пишите музыку, творите, дерзайте – спасибо, что пришли».

Многие исполнители, стараясь продемонстрировать весь спектр своих вокальных данных, поют, полузакрыв глаза.

- У вас такие глаза красивые, а вы от нас их скрываете. Глаза – это же зеркало души, мы хотим их видеть, чувствовать контакт, - просит Хелена Мерааи. - Вот выйдете от нас и передайте, пожалуйста, всем, кто ждет своей очереди: когда поете – открывайте глаза, нам это нужно.

Девушка, кажется, наказ передала: все, кто выступал после, старательно открывали глаза.

Каждый старается по максимуму проявить себя в отведенные пару минут Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Конкурсы - это такая субъективная штука, я из моей жизни могу привести примеры, когда человек не проходил ни один кастинг, но становился, в конечном счете, очень известным, - говорит одной из конкурсанток Руслан.

Некоторые участники конкурса – от волнения, в котором честно признавались - впадали в ступор после первой песни. Вторую, а ее жюри просило исполнить всегда, не готовили.

- Ну, спойте нам, пожалуйста, какую-то популярную русскую песню.

- Я как-то… Не знаю, - отвечает одна из очередных претенденток на участие в шоу.

- Вот вы пришли на «предскастинг». Мы здесь сидим и просим вас. А вы пройдете дальше, и будут другие члены жюри. Слышали, кто? Бузова, Серега… И вот они уже мягко просить не будут, а будут требовать жестко. Это же шоу-бизнес, здесь только так, - говорят члены жюри.

Участники чаще всего поют на русском, английском и, почему-то, корейском языках. Песни Naviband сменяла бессмертная классика от Уитни Хьюстнон. Проскакивал классический репертуар раннего Валерия Леонтьева. Совершенно точно в топе - песни Полины Гагариной. Сложные вокально, но именно их выбирали участники, чтобы показать всю мощь голоса.

В топе у участников - композиции из репертуара Полины Гагариной Фото: Виктор ПАЖИТОК

На французском решил петь Херве.

- Вы к нам приехали из Конго, студент медик, - зачитывает Руслан Мусвидас данные анкеты. - На каком факультете?

- Я учусь на лечфаке.

Вокал у Херве оказался вполне приличный, по крайней мере, ему (едва ли не единственному) на прощание было сказано «спасибо, надеемся, до встречи на конкурсе».

Херве учится на лечфаке Фото: Виктор ПАЖИТОК

Прослушав примерно тридцать человек за без малого два часа жюри объявило перерыв.

- Очень хочется есть, - в шутку сказала своим коллегам Виктория Алешко.

Мы тоже вышли в коридор.

Атмосфера там царила, что и говорить, творческая: люди поют, репетируют, иногда хором, реже - сольно.

С отрешенным лицом и с наушниками в ушах мимо собравшихся ходит молодой человек в килте.

Знакомимся.

- Меня зовут Иван, я из Минска, мне 26 лет, - говорит парень.

- Что будете петь?

- Не могу сказать, но точно такое, что жюри здесь еще не слышало. Я участвовал в украинском «Х - факторе», дошел до этапа кресел. Без подготовки, с первого раза. Согласитесь, это уровень.

- Бесспорно, - киваем мы.

- Единственно, мне не очень нравится, что здесь, у нас, в белорусском кастинге надо петь а капелла. На украинском шоу все изначально поют под музыку, это, конечно, влияет на общее впечатление.

Иван участвовал в украинской версии популярного телешоу Фото: Виктор ПАЖИТОК

К нашей беседе присоединяется совсем юный парень – Павел. Ему семнадцать, по его словам поет он с шести лет.

- Скажите, вы там сидели, слушали, как там? - спрашивает он меня.

- Жюри доброжелательное, ну а участники…Каждый талантливый, в той или иной степени, конечно, - дипломатично отвечают я. - А что вы собираетесь исполнять?

- Песню Полины Гагариной.

Павел готовил для выступления песню Гагариной и патриотическую композицию Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Жюри часто просит в качестве второй песни спеть что-то веселое, заводное, - даю я небольшой спойлер.

- Ого!.. А у меня в репертуаре таких нет, - отвечает юноша, - я все больше патриотическое пою, про Родину там…

- Уверен, что это на жюри произведет неизгладимое впечатление, - говорю я, улавливая за спиной какое- то оживление. Перерыв закончился – всем уже не до разговоров: надо готовиться вырвать свою минуту славы и шанс на известность.

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