Музыканты «Кино» рассказали, почему они возродили группу и каким будет концерт в Минске

Мы поговорили с участниками проекта и узнали, как родилась идея возрождения коллектива и что ждет белорусских поклонников.

Группа «Кино» появилась в 1982 году, прошла путь от квартирников до стадионов и прекратила свое существование на пике популярности в 1990-м из-за гибели в автомобильной аварии ее лидера Виктора Цоя. В 2019 году сын Цоя Александр и музыканты группы объявили о воссоздании коллектива и анонсировали концерты.

Долгие годы все верят: «Цой жив», и идея этого проекта – дать новую жизнь музыке, которую слушает не одно поколение людей. Реализация задумки получилась яркой, современной и вместе с тем по-настоящему теплой и душевной: на концертах звучит качественно оцифрованный голос Виктора Цоя, а музыканты вживую играют на тех же инструментах, что и 30 лет назад.

Продюсером проекта выступает Александр Цой. На гитаре играет соло-гитарист «Кино» 1983−1990 годов Юрий Каспарян. На басу — Александр Титов (участник группы 1984−1986 годов) и Игорь Тихомиров (участник группы 1986−1990 годов). На ударных и еще одной гитаре — музыканты Олег Шунцов и Дмитрий Кежватов.

«Саша, не хочешь поиграть в группе „Кино“?

Юрий Каспарян говорит, что идея такого проекта появилась несколько лет назад. Но саму концепцию впервые в 2019 году предложил звукорежиссер проекта „Симфоническое Кино“ Андрей Алякринский.

— Андрей сказал нам с Сашей [Цоем]: я прямо вижу, как это должно выглядеть. Потом мы позвонили Игорю [Тихомирову] и Саше [Титову]. Сказали буквально: Саша, не хочешь поиграть в группе „Кино“? Все согласились и началась работа, которая заняла 2,5 года, — вспоминает Юрий Каспарян.

Игорь Тихомиров подтверждает, что ситуация сама плавно подходила к возрождению группы „Кино“.

— Это происходило начиная с работы над фильмом „Игла Remix“, выхода [ранее неизданной песни] „Атаман“ и проекта „Симфоническое Кино“. Поэтому, конечно, когда, ребята предложили — у меня не было сомнений и я согласился, понимая, что состав собирается серьезный и по делу, — рассказывает Тихомиров.

У Александра Титова, который живет в Лондоне, тоже не было никаких сомнений насчет участия в проекте.

— Я все эти годы очень жалел, что случилось то, что как случилось. Что я столько лет в этой группе не играл (Александр ушел из „Кино“ в 1986, потому что ему трудно было совмещать это с работой в „Аквариуме“. ) — говорит Титов.

А вот Александр Цой вспоминает, что он просто хотел сходить на концерт „Кино“.

— И оказалось, что я могу быть этому полезен. Я участвовал в фильме [Цой — Кино], а потом пришел работать в „Симфоническое Кино“ как видеохудожник. И все это вместе начало указывать на то, что может получиться нечто большее. Так я и ворвался в эту идею, — рассказывает Цой.

Как отбирались песни для концертов?

Программа выступления „Кино“ сейчас состоит из 33 песен. Спрашиваем, как происходил отбор треков, которые будут исполняться.

Александр Цой говорит, что на это влияло несколько факторов. Во-первых, то, что далеко не для всех песен „Кино“ есть отдельно записанный вокал.

— Вокал ранних композиций нам нужно было доставать из мастер лент — то есть из стереофонограмм. А это задача не очень простая. Поэтому выбирали те, для которых существует хороший квартирник, где есть только гитара и голос. Это проще, чем такая работа с некоторыми ранними студийными записями.

Во-вторых, Александр Титов и Игорь Тихомиров играли на басу в разные периоды существования „Кино“. Первый участвовал в записях альбомов „Начальник Камчатки“, „Это не любовь“ и „Ночь“. Второй — в „Группе крови“, „Звезде по имени Солнце“, „Последнем герое“ и „Черном альбоме“.

— Это тоже было фактором, чтобы дать поиграть им именно ту часть музыки, которую они записывали и играли.

Музыканты добавляют, что потом каждый из них составил примерный список песен, которые они бы хотели исполнить. А дальше из этих трех списков они начали компоновать один, исходя из вышесказанных факторов.

— У нас скорее был вопрос, как добавить больше песен, которые мы бы хотели исполнить, но при этом не делать четырехчасовой концерт. Все решалось коллективным обсуждением, чтобы все были довольны, — говорит Александр Цой.

„Следи за собой“ так всем понравилась, что мы ее добавили в программу»

При этом программа выступления дорабатывалась все время. Даже на позапрошлой неделе музыканты поменяли порядок песен и исключили один трек. Но бывало и наоборот.

— В качестве шутки мы сделали песню «Следи за собой» для концерта в «Севкабеле» (выступление в Санкт-Петербурге в марте 2021 года) и она всем так понравилась, что мы решили добавить ее в основную программу, — вспоминает Цой.

Но сейчас программа сформирована окончательно и каких-то больших изменений в ней не предусмотрено, потому что это технически сложно.

— Все должно работать синхронно и вся эта работа прописана но очень многих уровнях. Видеоряд, камеры, вокал — когда все это вместе работает, то в эту конструкцию нельзя быстро внести изменения. Это требует работы большого количества людей, потому на ходу это сделать сложно, — объясняет Игорь Тихомиров.

А это значит, что в Минске, судя по всему, будет та же программа, что была и в Москве.

Каким был концерт в Москве

В Москве группа «Кино» сыграла 33 трека, включая три композиции на бис. Это были не только хиты вроде «Группы крови», «Кукушки» и «Звезды по имени Солнце», но и не всем известные треки, как «Генерал» и «Музыка волн».

Каждая песня сопровождалась уникальным видеорядом, созданным студией Firecat Films под руководством Александра Цоя. Это и «Электричка», которая превращается в восточного дракона, и анимированные рисунки Виктора Цоя в «Это не любовь», и силуэт лидера «Кино» на фоне полной Луны «Спокойной ночью», и многое другое.

Было видно, что зрители оценили подход к концерту. Люди всех возрастов прыгали под «Маму-анархию», включали фонарики под «Ночь» и поднимали кулаки вверх под «Хочу перемен». И подпевали каждую песню.

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