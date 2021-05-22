Коронавирус в Беларуси, последние новости на 22 мая 2021 года: рекордный прирост заболевших за последние 100 дней и люди, заработавшие на COVID-19 миллиарды долларов

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 22 мая 2021 года: зафиксирован рекордный прирост заболевших за последние 100 дней, а также названы люди, заработавшие на COVID-19 миллиарды долларов.

По последним данным, в Беларуси заболели 383 302 человек. Прирост за сутки в этот раз – 1 756 человека, это рекорд за последние 100 дней, такой большой цифры не было с 10 февраля 2020 года. Число ежедневных смертей от коронавируса - уже привычное, за сутки умерли 10 человек. А за все время распространения COVID-19 в Беларуси умерли - 2 752 человека. Количество выздоровевших за сутки – 1 725 человека.

Также минздрав сообщил и о количестве сделанных тестов: 6 174 150 за все время, в том числе 20 065 за последние сутки.

Темпы распространения коронавируса в мире чуть-чуть замедлились. Число ежедневных случаев пошло на спад – около 624 тысяч зараженных в сутки. Число ежедневных смертей чуть-чуть пошло вниз. Всего в мире от ковида уже умерли 3,45 миллиона человек. Больше всего – в США, Бразилии, Индии, Мексике, Англии, Италии и России. Ситуация у наших соседей тоже печальная: в Польше от ковида уже умерли 72 691 человек, в Литве – 4 164, в Латвии – 2 309, в Украине – 49 101 человека.

Ученые назвали главную причину осложнений при коронавирусе

Аутоагрессивные антитела или аутоантитела – главная причина тяжелых случаев COVID-19, при которых нарушается деятельность иммунной системы. К такому выводу пришли ученые Йельского университета. Аутоантитела – это дефектные белки, которые в норме должны побеждать вирус, однако они начинают атаковать ткани и органы пациента, причем их количество прямо связано с тяжестью симптомов. Это означает, что в организме происходит масштабный сбой, в результате которого его защита обращается против самого человека.В частности, во время исследования ученые использовали высокопроизводительный метод обнаружения аутоантител REAP (Rapid Extracellular Antigen Profling) и нашли антитела, которые нацелены на экзопротеом (совокупность внеклеточных и секретируемых белков).

У больных коронавирусом зафиксировали резкое повышение реактивности аутоантител, если сравнить с теми, кто не болел. Чаще всего эти аутоантитела были направлены против иммуномодулирующих белков. В итоге иммунная система переставала эффективно справляться с коронавирусом, у пациентов начинались осложнения. Были также проведены эксперименты на трансгенных мышах с человеческим белком ACE2 (через него вирус попадает в организм), результаты показали, что животные с аутоантителами чаще умирали при заражении SARS-CoV-2.

В Беларуси изучают популяционный иммунитет против коронавируса

Белорусы с 14 по 19 мая сдали кровь на антитела. Это можно было сделать по предварительной регистрации. Теперь ее изучают специалисты. По словам заместителя директора РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, кандидата медицинских наук Алины Дрониной, первый этап проекта посвящен изучению постинфекционного иммунитета, на втором у привитых оценят поствакцинальный иммунитет.

Тест-системы для исследования предоставила Россия, а выполняют его специалисты четырех лабораторий РНПЦ эпидемиологии и микробиологии: вакциноуправляемых инфекций, гриппа и гриппоподобных заболеваний, инфекций с природным резервуаром, диагностики сочетанных бактериально-вирусных инфекций.

По результатам исследования станет известно, у какого процента населения Беларуси есть постинфекционные антитела. Это позволит принять решение о необходимости корректировок в проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Названы имена девяти человек, которые стали миллиардерами на вакцинах от COVID-19

С началом производства и продаж вакцин от ковида в мире стало на девять миллиардеров больше. Первым в этом списке стоит гендиректор компании Moderna Стефан Бансел и Угур Сахин из BioNTec, их состояние оценивается в $4,3 млрд и $4 млрд соответственно.

Миллиардерами стали также три сооснователя компании Moderna: иммунолог Тимоти Спрингер ($2,2 млрд), армяно-американский меценат Нубар Афеян ($1,9 млрд) и ученый Роберт Лангер ($1,6 млрд).

Хуан Лопес-Бельмонте , глава компании ROVI, заключил с компанией Moderna сделку по производству и упаковке вакцины. Его состояние теперь оценивается в $1,8 млрд. Стали миллиардерами и три соучредителя китайской компании CanSino Biologics, которая тоже занята в производстве вакцин.

Несколько человек, которые уже давно были в списках миллиардеров и владели потфелями акций компаний, производящих вакцины, тоже значительно увеличили свое состояние.

«Для нас не имеет значения, какой у пациента штамм коронавируса». Главный инфекционист Минска высказался о белорусском штамме COVID-19

Главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической инфекционной больницы Святослав Вельгин рассказал, что пациентам, госпитализированным с ковидом, не делают исследований для определения штамма, так как эти исследования очень дорогостоящие и не имеют практического значения для клиницистов. Больных лечат по протоколам, и согласно тому, какая у них наблюдается симптоматика. Каких-то особых симптомов после объявления о том, что в Беларуси появился свой штамм коронавируса, медики не заметили.

— Мы не заметили по пациентам нашей клиники, а у нас их достаточно какой-то особенной симптоматики, - отметил Вельгин.

По словам главного инфекциониста, большинство пациентов с ковидом – в возрасте старше 50 лет, как правило, у них есть сопутствующие заболевания: ожирение, сахарный диабет, гипертония, онкология, ревматические заболевания. Есть люди, которые попадают на больничную койку с ковидом повторно, уже переболев в 2020 году. Святослав Вельгин отметил, что тяжелых больных стало больше, но не считает, что это связано с новым штаммом.

-Мир на пике пандемии. И именно на пике, когда очень много заболевших, проявляется все разнообразие клинических форм коронавирусной инфекции. Касается это не только поражений легких, которые сейчас наблюдаем, но и поражений головного мозга, - сказал он.

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