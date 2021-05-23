Коронавирус в Беларуси, последние новости на 23 мая 2021 года: проблемы с вакцинированием в Беларуси и России и основные причины отказа от прививок

Российский эксперт назвал ошибочные причины, по которым люди отказываются вакцинироваться. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Статистика ВОЗ и Минздрава Беларуси

В мире продолжают регистрировать случаи коронавирусной инфекции. По данным ресурса worldometers.info на 22.00 часа 22 мая, за сутки число заразившихся COVID-19 возросло до 166,861 миллиона заболевших. За время пандемии от «ковида» вылечились более 147,7 миллиона пациентов, скончались 3 миллиона 464 тысячи 499 человек.

Также продолжают регистрироваться случаи заражения коронавирусом и в Беларуси. Официально белорусский Минздрав сообщил о 1 тысяче 471 новых инфицированных и еще о 9 умерших. В общем, с начала пандемии в Беларуси коронавирусом заболели 384,773 тысячи человека, выздоровели 374,854 тысячи пациента, скончался 2761 человек.

Отказ от вакцинирования в России

Основные силы ВОЗ, правительств и ведомств по всему миру направлены сейчас на вакцинацию против COVID-19. Однако исходя из последних новостей, можно предположить, что разные государства сталкиваются с проблемами при вакцинировании населения.

Например, премьер-министр России Михаил Мишустин «очень серьезно» призвал всех россиян пройти вакцинацию от коронавируса, сообщает ТАСС.

Российский премьер напомнил, что сейчас «жители России могут сделать прививку (от коронавируса - Прим.) совершенно бесплатно». Также он высоко оценил российский препарат «Спутник V», заявил, что вакцина уже зарегистрирована почти в 70 государствах, является одной из самых востребованных вакцин в мире.

Белорусов призывают помочь в анализе проблем вакцинации против COVID-19. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусов призывают найти проблемы вакцинации от COVID-19

Кроме того можно предположить, что и в Беларуси могут быть некоторые проблемы с темпами вакцинации от «ковида». На сайте «Научно-практического центра гигиены» белорусов призвали пройти онлайн-тест, чтобы найти решение проблемы низкого уровня вакцинации в некоторых группах общества.

- Определить оптимальные стратегии для достижения успеха в проведении прививочной компании против COVID-19, понять и устранить причины низкого уровня использования вакцин отдельными группами населения, - объясняют цель тестирования эпидемиологи.

Исходя из чего, можно сделать вывод, что и в Беларуси возникли некие трудности с вакцинацией жителей в определенных категориях.

Причины отказа от прививок

Пока в Беларуси здравоохранительное ведомство официально не сообщало о возможных причинах низкого уровня вакцинации у отдельных групп белорусов. Но стали, например, известны причины отказа от прививок среди жителей почти 12-миллионной Москвы, транслирует ТАСС.

Так москвичи, которые не спешат вакцинироваться от коронавируса:

- считают инфекцию неопасной;

- думают, что прививка все равно не защитит от заражения;

- убеждены, что прививка опасна и приведет к заболеванию.

- Прививка не может быть опасной, так как в ней не содержится живого вируса. Заболеть от вакцины невозможно, - подчеркнул российский эксперт и добавил, что коронавирус на сегодня это одно из непредсказуемых и опаснейших заболеваний. - Поэтому люди, которые позволяют себе делать выбор: сделать прививку или нет, на самом деле выбирают между болеть или не болеть.

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