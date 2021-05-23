«Евровидение» выиграли итальянские панки: разбираемся с парадоксами и закономерностями конкурса в 2021 году

Итальянские нон-конформисты Måneskin явно не ожидали, что получат хрустальный микрофон. Фото: EBU / THOMAS HANSES

В Роттердаме завершилось «Евровидение-2021», в котором победила группа Måneskin из Италии с песней «Zitti e buoni» («Тихие и смиренные»). Удивительно, что играют они что-то напоминающее бескомпромисный панк-рок 80-х и поют о том, как надоело им быть «тише воды, ниже травы». Песня оказалась на злобу дня из-за затянувшегося локдауна. Во время выступления вокалист Давид Дамиано так неистово танцевал, что порвал штаны. Казалось бы, как такое может нравиться домохозяйкам? А в этом парадокс «Евровидения» - публика, которая его смотрит, на самом деле очень неоднородна. Интрига заключается в том, какая из социальных групп будет голосовать в этом году более активно.

В подтверждение этому заметим, что второе и третье места заняли исполнители из Франции и Швейцарии с лирическими и вполне классическими для «Евровидения» песнями. Француженка Барбара Прави с песней «Voilà» («Вот так») откровенно косплеила Эдит Пиаф.

Барбара Прави пела не идеально - но зрителям понравилась своей проникновенностью. Фото: EBU / THOMAS HANSES

На третьем месте сладкоголосый певец Gjon’s Tears с песней «Tout l’Univers» («Вся вселенная») из Швейцарии. Спел он безупречно, все комментаторы Европы рассказали трогательную историю про дедушку, который прослезился, когда внук пел Элвиса Пресли. В общем, все вполне в стилистике конкурса.

Gjon’s Tears спел безупречно - но песня была абсолютно в формате "Евровидения". Фото: EBU / THOMAS HANSES

Россия заняла 9 место. На мой взгляд, Манижа с песней Russian Woman («Русская женщина») оказалась одной из самых ярких на этом конкурсе. И совершенно напрасно на нее так ополчились на родине – песня-то остросоциальная.

Manija выступила с прекрасным номером, и совершенно напрасно ее ругали на родине в России. EBU / THOMAS HANSES

Как обычно, после финала выкладывают в интернет таблицы с результатами голосований национальных жюри и зрителей. Бывает очень любопытно их изучать. Во-первых, как оргкомитет «Евровидения» ни старается – соседское голосование неистребимо. Так, жюри Греции и Кипра уверенно традиционно отдали друг другу 12 баллов. Как точно заметил белорусский продюсер Александр Слуцкий, в этом году интересно проявилась связка Россия - Молдова - Болгария. Россия отдала 12 баллов Молдове (продюсером артистки от этой страны Натальи Гордиенко выступал Киркоров). Молдова по причине того, что Румыния, которой обычно идут баллы от этой страны, не вышла в финал, отдала свои 12 баллов Болгарии, естественно из-за того, что это родина Филиппа Киркорова. Болгария ответила Молдове (Киркорову) теми же 12 баллами, а вот сама Молдова (Киркоров) удосужилась дать России всего 1 балл. В свою очередь Греция, отстрелявшись 12 баллами по Кипру, отдала 10 и 8 баллов соответственно России и Молдове (и там и там Киркоров). Причина в том, что Димитрис Контопулос – постоянный соавтор и друг Киркорова, как не поддержать!

В свою очередь неучастие в этом году Беларуси в конкурсе практически наверняка лишило 12 баллов Россию (ну это, конечно, если бы мы вышли в финал). Представили, как выглядела бы барановичская группа «Галасы ЗМеста» со своим ковром на стене в этом конкурсе?…

Одна из танцовщиц в номере Германии была в ростовом костюме руки, пальцы которого иногда складывались в неприличный жест. Фото: EBU / THOMAS HANSES

За кого реально обидно – так это за немцев. Заводная песня I Don't Feel Hate представителя этой страны Йендрика оказалась в числе аутсайдеров на предпоследнем месте. Ну а замкнула таблицу с конца Великобритания. Ощущение такое, что артистам не хватило не то, чтобы таланта – а громкого пиара накануне шоу. Зрители о них практически ничего не знали и увидели только в день гранд-финала, так как обе эти страны не участвуют в полуфиналах как основатели «Евровидения».

Итоговая таблица "Евровидения-2021"

И еще одни вывод после «Евровидения-2021»: большое количество стран выставили песни на своем родном языке – и были встречена зрителями очень тепло. Да что и говорить – победители пели на итальянском. Будем надеяться, что в следующем году песня от Беларуси также будет на «матчынай мове».

Итальянцы с их песней-протестом оказались как нельзя кстати во время затянувшегося локдауна. Фото: EBU / ANDRES PUTTING

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